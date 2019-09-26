Российские инженеры предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги. Об этом говорится в исследовании специалистов из РосдорНИИ, с которым ознакомился RT.

с чего всё началось

Российские инженеры предложили бороться с обледенением дорожной части и сугробами на проезжей части при помощи электропроводящего бетона, используя так называемые «теплые дороги». Об этом говорится в исследовании специалистов из РосдорНИИ, передает RT.

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