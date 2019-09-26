Транспорт
Lenta.ruВ России предложили по-новому бороться со снегом на дорогах
Российские инженеры предложили бороться с обледенением дорожной части и сугробами на проезжей части при помощи электропроводящего бетона, используя так называемые «теплые дороги». Об этом говорится в исследовании специалистов из РосдорНИИ, передает RT.
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с чего всё началось
Российские инженеры предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги. Об этом говорится в исследовании специалистов из РосдорНИИ, с которым ознакомился RT.RT на русскомвчера в 23:14
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Политика
НАТО отвергло предложение Путина о моратории на размещение ракет
Ранее 25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности (РСМД).
Lenta.ru вчера в 13:57
Экономика
Российские банкиры предложили ввести налог на сделки с криптовалютой
В российское право криптовалюту предлагается ввести в рамках формулировки «вновь созданное» (включает имущество, самостоятельно произведенное гражданином, например, плоды, изделия и т.д.).
РБК 03:08
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Политика
Британский посол выразил сожаление относительно отъезда из России
Покидающий пост посла Великобритании в России Лори Бристоу признался, что намерен сохранить самые тесные связи с россйским государством.
Газета.Ru 03:16
Происшествия
Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло
Накануне 25 сентября самолет жестко сел в Барнауле, так как у него загорелась стойка шасси.
Газета.Ru вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев признался, что сын Платон мешает его личной жизни
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев откровенно рассказал Instagram о том, как ему иногда мешает сын Платон.
Дни24 вчера в 01:24
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru вчера в 15:52
Политика
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
Газета.Ru 03:03
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
Вести.Ru вчера в 14:55
Общество
Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости вчера в 11:32
Происшествия
Умер защищавший Кокорина адвокат
Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
Известия 03:17
Происшествия
Здание Росбанка заминировали на канале Грибоедова
На месте работают оперативные службы. Сегодня, 26 сентября, здание Росбанка на канале Грибоедова эвакуировали после сообщения о минировании.
Невские Новости 03:24
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:31
Армия и оружие
Польша начала создание второго по величине в стране военного полигона
Что касается размещения в стране дополнительного американского военного контингента, президент США отметил, что военных, скорее всего, перебросят туда из других стран Европы.
Известия 01:46
Авто
В России появится новый автомобильный бренд
Под брендом Altas на производственных мощностях Derways в Карачаево-Черкесии планируют наладить выпуск "близнецов" Chevrolet Spark.
Новые автомобили вчера в 22:38
Экономика
Россия потратит миллиарды на жилье для чиновников
Российское правительство в 2020-2022 годах выделит чиновникам около 9,5 миллиарда рублей субсидий на приобретение жилой недвижимости, сообщает ТАСС со ссылкой на проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.
Lenta.ru 02:23
Футбол
Аллегри может возглавить «Тоттенхэм»
Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри готов возглавить «Тоттенхэм», сообщает The Sun.
Бомбардир.ру 02:31
Армия и оружие
Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии
Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.
ТВ Центр вчера в 02:22
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Авто
Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ
Компания Volkswagen анонсировала скорое появление новой генерации седана Jetta на российском рынке.
Somanyhorses 24 сентября в 09:27
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 08:44
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Футбол
«Локомотив», «Краснодар» и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России
По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ.
Российская газета вчера в 17:49
Кино
Матвиенко поздравила Басилашвили с 85-летием
Неповторимая игра народного артиста СССР Олега Басилашвили всегда определяет атмосферу фильмов и спектаклей с его участием, которые хочется пересматривать, написала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме в день 85-летия артиста.
ТАСС 03:07
Здоровье
Челябинский минздрав не заметил снижения зарплат медиков
В челябинской Сатке не выявлено снижения зарплат сотрудников местной скорой помощи за период с 1 января 2018-го до 31 августа 2019 года.
REGNUM вчера в 04:35
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Авто
Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост
В 2019 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 0,5% и составить 1,67 миллиона штук в оптимистичном сценарии.
Российская газета вчера в 17:01