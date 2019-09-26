Транспорт

Lenta.ruLenta.ruВ России предложили по-новому бороться со снегом на дорогах

Российские инженеры предложили бороться с обледенением дорожной части и сугробами на проезжей части при помощи электропроводящего бетона, используя так называемые «теплые дороги». Об этом говорится в исследовании специалистов из РосдорНИИ, передает RT.
Читать в источнике
Комментировать244
с чего всё началось

В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах

Российские инженеры предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги. Об этом говорится в исследовании специалистов из РосдорНИИ, с которым ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 23:14

Подробнее о событии

Предложен новый способ борьбы со снегом в России

Известия01:15

Потянут только богатые регионы. Теплые дороги назвали хорошей дорогой идеей

Телеканал 360°09:45

Эксперт: подогреваемые дороги слишком дорогие для России

РИА Новости08:20

В России предложили по-новому бороться со снегом на дорогах

Lenta.ru01:40

РосдорНИИ назвал исследование про «теплые дороги» работой магистра

РБК09:41

Российские инженеры придумали, как побороть снежные заносы на дорогах

РЕН ТВ00:28

В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах

RT на русскомвчера в 23:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 09:53, Вашингтон
Недвижимость

Аналитики сравнили выгоду при ипотеке и аренде в крупнейших городах

Покупка квартиры в ипотеку в российских городах-миллионниках может быть выгоднее в долгосрочной перспективе, чем аренда.
РБК 05:00
Автоспорт

Даниил Квят: «В „Ред Булл“ было бы больше шансов»

Спорт-Экспресс 02:41
Политика

Лукашенко объявил вопрос принадлежности Крыма закрытым навсегда

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Взгляд.ру 05:42
Политика

В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД

РИА Новости вчера в 22:41
Политика

В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру вчера в 20:09
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика

Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ

Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Политика

Соловьев призвал ввести санкции против Украины после слов Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев возмутился заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и призвал ввести санкции против Киева.
Rambler News Service 01:22
Происшествия

Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой

Опасного сближения самолетов компаний Swiss и NordStar в московском воздушном пространстве не происходило, сообщил РБК представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов.
РБК 09:39
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского

ТАСС вчера в 11:21
Политика

Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Происшествия

Суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках Миняйло

Басманный суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:18
Армия и оружие

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником

С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником.
Российская газета 04:15
Происшествия

Землетрясение в Стамбуле: жителей просят не заходить в старые дома

В Турции после сильного землетрясения, произошедшего в районе Стамбула, произошло шесть афтершоков, магнитудой до 4,1. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, попросив жителей страны и туристов не входить в здания, на которых появились трещины или другие свидетельства повреждений.
Вести.Ru 09:02
Футбол

В РФС изучат ситуацию с закрытием фанатов «Спартака» на матче в Челнах

В Российском футбольном союзе (РФС) изучат ситуацию с фанатами московского «Спартака», которая произошла во время матча 1/16 финала Кубка России по футболу с «КАМАЗом» в Набережных Челнах.
Inkazan 05:31
Экономика

Многодетные семьи смогут списать 450 тысяч рублей по ипотеке

Государственная программа, действующая для семей, в которых с 1 января 2019 года по конец 2022 года родился или планируется рождение третьего или последующего ребенка, вступает в силу 25 сентября 2019 года.
Янаульские зори 23 сентября в 05:55
Происшествия

Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США

Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru 05:24
Политика

Глава ДНР отверг идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе

Газета.Ru 09:34
Происшествия

Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину

РИА Новости 05:49
Политика

Зеленский принес в ООН пулеметный патрон

Известия вчера в 09:58
Общество

В России с октября по март ожидается аномальная погода

Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Эштон Кутчер отреагировал на откровенные мемуары экс-супруги Деми Мур

Эштон Кутчер в своем твиттере отреагировал на откровенные мемуары своей бывшей супруги Деми Мур Inside Out ("Наизнанку").
Московский Комсомолец вчера в 06:20
Происшествия

Врачи скорой помощи подрались с пациенткой больницы в Петербурге

Врачи скорой помощи подрались с пациенткой больницы в Санкт-Петербурге.
Время Пресс 09:22
Происшествия

Число пострадавших после ЧП с самолетом в Барнауле возросло

Количество пострадавших из-за жесткой посадки самолета, у которого загорелась стойка шасси в барнаульском аэропорту, увеличилось.
Газета.Ru вчера в 15:28
Гаджеты

Google представила Android 10 для бюджетных устройств

Приложения в представленной ОС запускаются на 10% быстрее, а новая система безопасности, созданная на протоколе шифрования Adiantum, позволяет защищать смартфон, не забирая его основные ресурсы.
Astera вчера в 12:54
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Автоспорт

В Honda заменят моторы, Квят стартует последним

Все четыре гонщика – Макс Ферстаппен, Александр Элбон, Пьер Гасли и Даниил Квят – получат новые двигатели внутреннего сгорания «спецификации 4». Моторы той же версии использовались в Спа, Монце и Сингапуре, но исчерпали часть своего ресурса – и в Honda решили поставить новые.
F1news.ru 05:22
Политика

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Коммерсантъ 06:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное