Транспорт
Lenta.ruВ России предложили по-новому бороться со снегом на дорогах
Российские инженеры предложили бороться с обледенением дорожной части и сугробами на проезжей части при помощи электропроводящего бетона, используя так называемые «теплые дороги». Об этом говорится в исследовании специалистов из РосдорНИИ, передает RT.
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с чего всё началось
Российские инженеры предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги. Об этом говорится в исследовании специалистов из РосдорНИИ, с которым ознакомился RT.RT на русскомвчера в 23:14
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Недвижимость
Аналитики сравнили выгоду при ипотеке и аренде в крупнейших городах
Покупка квартиры в ипотеку в российских городах-миллионниках может быть выгоднее в долгосрочной перспективе, чем аренда.
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Даниил Квят: «В „Ред Булл“ было бы больше шансов»
Спорт-Экспресс 02:41
Политика
Лукашенко объявил вопрос принадлежности Крыма закрытым навсегда
Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Политика
В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД
РИА Новости вчера в 22:41
Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру вчера в 20:09
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
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Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после слов Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев возмутился заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и призвал ввести санкции против Киева.
Rambler News Service 01:22
Происшествия
Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой
Опасного сближения самолетов компаний Swiss и NordStar в московском воздушном пространстве не происходило, сообщил РБК представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов.
РБК 09:39
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
ТАСС вчера в 11:21
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Происшествия
Суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках Миняйло
Басманный суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:18
Армия и оружие
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником
С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником.
Российская газета 04:15
Происшествия
Землетрясение в Стамбуле: жителей просят не заходить в старые дома
В Турции после сильного землетрясения, произошедшего в районе Стамбула, произошло шесть афтершоков, магнитудой до 4,1. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, попросив жителей страны и туристов не входить в здания, на которых появились трещины или другие свидетельства повреждений.
Вести.Ru 09:02
Футбол
В РФС изучат ситуацию с закрытием фанатов «Спартака» на матче в Челнах
В Российском футбольном союзе (РФС) изучат ситуацию с фанатами московского «Спартака», которая произошла во время матча 1/16 финала Кубка России по футболу с «КАМАЗом» в Набережных Челнах.
Inkazan 05:31
Экономика
Многодетные семьи смогут списать 450 тысяч рублей по ипотеке
Государственная программа, действующая для семей, в которых с 1 января 2019 года по конец 2022 года родился или планируется рождение третьего или последующего ребенка, вступает в силу 25 сентября 2019 года.
Янаульские зори 23 сентября в 05:55
Происшествия
Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США
Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru 05:24
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Зеленский принес в ООН пулеметный патрон
Известия вчера в 09:58
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
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Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Эштон Кутчер отреагировал на откровенные мемуары экс-супруги Деми Мур
Эштон Кутчер в своем твиттере отреагировал на откровенные мемуары своей бывшей супруги Деми Мур Inside Out ("Наизнанку").
Московский Комсомолец вчера в 06:20
Происшествия
Врачи скорой помощи подрались с пациенткой больницы в Петербурге
Врачи скорой помощи подрались с пациенткой больницы в Санкт-Петербурге.
Время Пресс 09:22
Происшествия
Число пострадавших после ЧП с самолетом в Барнауле возросло
Количество пострадавших из-за жесткой посадки самолета, у которого загорелась стойка шасси в барнаульском аэропорту, увеличилось.
Газета.Ru вчера в 15:28
Гаджеты
Google представила Android 10 для бюджетных устройств
Приложения в представленной ОС запускаются на 10% быстрее, а новая система безопасности, созданная на протоколе шифрования Adiantum, позволяет защищать смартфон, не забирая его основные ресурсы.
Astera вчера в 12:54
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Автоспорт
В Honda заменят моторы, Квят стартует последним
Все четыре гонщика – Макс Ферстаппен, Александр Элбон, Пьер Гасли и Даниил Квят – получат новые двигатели внутреннего сгорания «спецификации 4». Моторы той же версии использовались в Спа, Монце и Сингапуре, но исчерпали часть своего ресурса – и в Honda решили поставить новые.
F1news.ru 05:22
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24