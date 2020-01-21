Общество
РИА НовостиВ России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам
Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты.
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с чего всё началось
"Главная цель вносимого законопроекта - симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин", - говорится в пояснительной записке к документу (887383-7), размещенному в базе законодательной деятельности Госдумы в среду.Интерфакс12:58
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В России предложили разрешить многодетным отцам досрочно выходить на пенсию
Rambler News Service13:58
В Госдуму внесен проект о возможности досрочного выхода на пенсию для родителей четырех и более детей
Агентство Москвавчера в 04:01
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