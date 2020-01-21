Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам

Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты.
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с чего всё началось
"Главная цель вносимого законопроекта - симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин", - говорится в пояснительной записке к документу (887383-7), размещенному
 в базе законодательной деятельности Госдумы в среду.
Интерфакс12:58

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Многодетным отцам предложили снизить пенсионный возраст

Парламентская газета13:34

Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить

REGNUM13:56

Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст

Газета.Ru13:45

Многодетным отцам предложили снизить пенсионный возраст

РЕН ТВ13:43

В России предложили разрешить многодетным отцам досрочно выходить на пенсию

Rambler News Service13:58

В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

Российская газетавчера в 07:27

В Госдуму внесен проект о возможности досрочного выхода на пенсию для родителей четырех и более детей

Агентство Москвавчера в 04:01
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