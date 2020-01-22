Общество
REGNUMПенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить
Главной целью предложенного законопроекта является симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин. Также отмечается, что исходя из численности многодетных отцов в России на реализацию данного законопроекта может понадобиться более 5,21 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить531
с чего всё началось
Авторы внесенного в Госдуму законопроекта назвали главной его целью "симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин", напоминая, что "в целях смягчения последствий реформы по поручению Владимира Путина для многодетных матерей, родивших трех и четырех детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию".РИА Новости17:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 19:59, Ашберн
Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей.
Политика
Мишустин подписал распоряжения о назначениях в аппарате правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения об аппарате правительства. Оба документа опубликованы на сайте кабмина.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Кино
На майские праздники россияне останутся без голливудского кино
Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Гаджеты
Стала известна дата выхода Xiaomi Mi 10
Новый флагман Xiaomi — смартфон Mi 10 — выйдет в первом квартале этого года. Об этом заявил генеральный директор компании Лэй Цзюнь.
Экономика
РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов.
Культура
Мальчик из Барнаула принял участие в шоу талантов на Первом канале
В программе «Лучше всех», которая выходит на Первом канале, принял участие шестилетний Миша Георгиев из Барнаула.
Футбол
The Sun: Игроки «Тоттенхэма» недовольны тренировками Моуринью
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Экономика
Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд
Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.
Авто
Компактный кроссовер Toyota представят 10 февраля
Самый компактный кроссовер в европейской линейке Toyota, который встанет на ступень ниже C-HR, дебютирует 10 февраля.
Фигурное катание
Бойкова и Козловский выиграли короткую программу с мировым рекордом
Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в соревновании пар на чемпионате Европы.
Культура
О том, кто мог стать министром культуры
Новый министр культуры Ольга «не переношу классическую музыку, балет, театр, музеи» Любимова, как сообщают осведомлённые источники, в нелегкой борьбе за министерское кресло победила Екатерину Проничеву.
Политика
Парламент Великобритании одобрил Brexit
Парламент Великобритании одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает AFP в Twitter.
Здоровье
Для будущих мам провели экскурсию по перинатальному центру в Южно-Сахалинске
Будущие мамы собрались сегодня в конференц-зале областного перинатального центра.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Общество
История беременности 13 школьницы попала на федеральный канал
История школьницы из Красноярского края, которая забеременела от десятилетнего школьника, получила своё продолжение на федеральном канале.
Кино
Фильм о мечтах воронежской девушки показали в Москве
В московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма о простой девушке из Воронежа, у которой есть семь острых желаний, но которая застряла в аэропорту.
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Наука
Чешские учёные создали устойчивых к лейкозу кур
Шоу-бизнес
В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов
В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.
Авто
Bugatti готовит к выпуску недорогой автомобиль на каждый день
Как сообщает Autocar, ссылаясь на генерального директора Bugatti Стефана Винкельмана, окончательного решения о разработке «народного» автомобиля пока нет, но в случае положительного исхода таковым, скорее всего, окажется кроссовер.
Экономика
На Дальнем Востоке льготная ипотека вызвала жилищный ажиотаж
Жилищный ажиотаж на Дальнем Востоке вызвала ипотека под два процента.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности к возвращению Донбасса силой
«Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса», — рассказал в интервью информагентству УНИАН Кривонос, уточнив, что это будет связано с соответствующим политическим решением.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.