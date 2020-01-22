с чего всё началось

Главной целью предложенного законопроекта является симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин. Также отмечается, что исходя из численности многодетных отцов в России на реализацию данного законопроекта может понадобиться более 5,21 млрд рублей.

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