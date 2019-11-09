Общество
ИзвестияВ России предложили поощрять аккуратных водителей
Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в 2020 году. Об этом рассказал вице-премьер России Максим Акимов. По его словам, тестирование системы может пройти в экспериментальном режиме.
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Акимов: поощрение аккуратного вождения может заработать в тестовом режиме в 2020 году
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:03
Система поощрения аккуратного вождения может быть протестирована в 2020 году
Коммерсантъвчера в 13:07
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Происшествия
Убивший студентку преподаватель СПбГУ раскаялся
Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, раскаивается в содеянном, заявил его адвокат Александр Почуев в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 00:11
Общество
В России создадут Альянс в сфере искусственного интеллекта
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК.
РБК вчера в 11:20
Происшествия
Раскрыты обстоятельства гибели «Паши Фейсконтроля»
Знакомый промоутера Павла Пичугина, который был известен как "Паша Фейсконтроль", музыкант Дмитрий Ежиков высказался об обстоятельствах его смерти.
Газета.Ru 00:19
Здоровье
Россия обошла США и Британию по числу врачей
Оказалось, что в Великобритании и США их гораздо меньше, чем в России, Коста-Рике и Литве.
MedikForum.ru 08 ноября в 03:51
Авто
Китайская компания FAW хочет вытеснить Rolls-Royce с рынка
Китайская FAW намерена вытеснить марку Rolls-Royce с рынка.
OAnews вчера в 05:45
Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском вчера в 16:04
Происшествия
Бывшего мэра Истры объявили в розыск после побега от следствия
Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев, ранее задержанный по подозрению в совершении должностных преступлений, скрылся от следствия.
РБК вчера в 04:42
Экономика
«Почта России» попросила денег из ФНБ
Напомним, 7 ноября российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что часть денег из ФНБ в новом году будет направлена на развитие регионов.
REGNUM 08 ноября в 12:32
Хоккей
«Вашингтон» переиграл «Вегас» с двумя очками Кузнецова
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" уверенно переиграл хоккеистов "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра прошла на льду вашингтонской "Кэпитал Уан-Арены" и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
REGNUM вчера в 23:53
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Политика
Горбачев не связывает перестройку и распад СССР
В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Газета.Ru вчера в 09:15
Культура
Полина Гагарина покинула студию «Голоса» в слезах
Российская певица Полина Гагарина покинула студию шоу "Голос" в слезах. Видео выпуска было опубликовано в YouTube.
Газета.Ru вчера в 23:44
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 вчера в 13:31
Единоборства
Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве
Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Известия вчера в 17:19
Армия и оружие
Пентагон признал отставание от России в гиперзвуковом оружии
Представитель Пентагона, полковник ВВС США Роберт Карвер заявил, что США были мировым лидером в исследованиях гиперзвуковых систем в течение многих десятилетий, но не решились использовать такие технологии в качестве оружия, поэтому отстали от России.
Рамблер 08 ноября в 05:04
Происшествия
В МВД рассказали детали ДТП в Красноярском крае
RT на русском вчера в 23:15
Авто
Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин
Автоновости дня вчера в 14:35
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Общество
В Грузии возобновились митинги против показа фильма об однополой любви
Участники акции протеста у кинотеатра "Амирани", расположенного на проспекте Мераба Коставы в Тбилиси, в отличие от пятницы больше не предпринимают попыток штурма кинотеатров, а лишь небольшой группой стоят с плакатами, на которых написано "Остановите ЛГБТ-пропаганду в Грузии", "Гомосексуализм - это грех и патология", "Этот фильм оскорбляет национальные традиции и веру".
ТАСС вчера в 11:18
Футбол
Умер первый чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков
News.ru 08 ноября в 04:08
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 12:56
Авто
В Россию привезли уникальный гиперкар за 160 миллионов рублей
Как редчайший автомобиль оказался в Москве не сообщается.
Motor 08 ноября в 11:17
Здоровье
В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни
Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Lenta.ru 08 ноября в 15:05
Футбол
Агент Вадим Шаблий: «Кононов — топ-тренер, несмотря на случившееся в „Спартаке“»
Агент Вадим Шаблий, который поддерживает близкие отношения с бывшим главным тренером «Спартака» Олегом Кононовым, рассказал о времени работы специалиста в московском клубе.
Спорт-Экспресс вчера в 15:06
Общество
Эксперт рассказал о российском плане «Б» на случай срыва Украиной транзита газа
По мнению эксперта, «Нафтогаз» пытается обострить ситуацию, чтобы сорвать подписание нового контракта на транзит газа.
ФАН 08 ноября в 11:03
Общество
Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги
Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.
Росбалт 08 ноября в 14:40
Политика
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.
РИА Новости вчера в 22:23
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru вчера в 16:09
Спорт
Российские «пляжники» уступили Ирану на Межконтинентальном кубке
Российская газета 07 ноября в 15:27
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО 07 ноября в 11:17