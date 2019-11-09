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ИзвестияВ России предложили поощрять аккуратных водителей
Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в 2020 году. Об этом рассказал вице-премьер России Максим Акимов. По его словам, тестирование системы может пройти в экспериментальном режиме.
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Акимов: поощрение аккуратного вождения может заработать в тестовом режиме в 2020 году
Будущее России. Национальные проекты12:03
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