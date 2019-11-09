Общество

ИзвестияИзвестияВ России предложили поощрять аккуратных водителей

Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в 2020 году. Об этом рассказал вице-премьер России Максим Акимов. По его словам, тестирование системы может пройти в экспериментальном режиме.
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В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году

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Московский Комсомолец12:27

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ТАСС12:20

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РИА Новости12:16

Система поощрения аккуратного вождения может быть протестирована в 2020 году

Коммерсантъ13:07
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Общество

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Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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