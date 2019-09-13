Экономика
ИзвестияВ России предложили повысить минимальную цену водки
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предложил Министерству финансов России увеличить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 233 рублей за 0,5 л. Об этом сообщил президент союза Игорь Косарев, выступая в пятницу, 13 сентября, на сессии Московского финансового форума.
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Союз производителей алкоголя предложил повысить минимальную цену водки до 233 рублей
ТАСС13 сентября в 11:07
Производители алкоголя призвали поднять минимальную розничную цену на водку
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:11, Вашингтон
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