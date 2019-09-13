Экономика
ИзвестияВ России предложили повысить минимальную цену водки
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предложил Министерству финансов России увеличить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 233 рублей за 0,5 л. Об этом сообщил президент союза Игорь Косарев, выступая в пятницу, 13 сентября, на сессии Московского финансового форума.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:35, Вашингтон
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Газета.Ru 16:59
Здоровье
Минздрав: Россияне стали меньше пить
Салагай подчеркнул, что это не мало, но и «не 18 литров, как было раньше», пишет «ФедералПресс».
Национальная служба новостей 11 сентября в 10:14
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Наука
Лекарство от диабета помогло восстановить мозг после инсульта
Planet Today 06:59
Культура
Зачем Юрий Дудь врёт про «политические репрессии» — мнение
Авторы телеграм-канал «Сыны монархии» прокомментировали резонансное заявление блогера Юрия Дудя о политических репрессиях.
Rusvesna.su 18:30
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга последней стадии
У актрисы Анастасии Заворотнюк, полюбившейся фанатам по роли прекрасной няни Вики, диагностировали опухоль мозга последней, четвертой стадии.
OAnews 06:20
Здоровье
Правительство Новгородской области прокомментировало забастовку врачей
Ранее в пятницу, 13 сентября, врачи четырех отделений ОДКБ объявили итальянскую забастовку, о чем сообщил независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».
Известия 09:00
Экономика
В России увеличат материнский капитал
В России с 2020 года увеличат материнский капитал до 466,6 тысячи рублей.
Lenta.ru 07:47
Экономика
Goldman Sachs спрогнозировал падение акций Apple на четверть
При новом методе учета доходов от видеосервиса Apple TV+ цена акций американской компании может упасть практически на четверть, сообщили телеканалу CNBS в Goldman Sachs.
Коммерсантъ 16:48
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Экономика
Набиуллина допустила реформу в распределении сверхдоходов от нефти
Центральный банк готов обсуждать смягчение бюджетного правила — механизма, в рамках которого правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
РБК 06:24
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал, как проходит свадьба Собчак и Богомолова
Российский певец Филипп Киркоров рассказал о свадебном торжестве Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Вечерняя Москва 17:17
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков оценил слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который заявил, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
Известия 17:46
Политика
США ввели санкции против трех хакерских группировок из КНДР
Американские власти уверены, что хакеры имеют отношение к главному разведывательному управлению Северной Кореи США ввели санкции в отношении хакерской группировки Lazarus Group и двух ее подразделений – Andariel и Bluenoroff, которые Вашингтон считает северокорейскими, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 13:01
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не выйдет в России на PlayStation 4
Ранее игроки из России не смогли загрузить клиент Call of Duty: Modern Warfare для участия в открытом бета-тестировании.
CyberSport.ru 06:05
Политика
Путин выполнил обещание и выпил рюмку водки с ополченцами в Дагестане
Lenta.ru вчера в 07:23
Армия и оружие
Россия и Белоруссия проводят совместные учения в Нижегородской области
Военные России и Белоруссии начали совместные учения «Щит Союза-2019» в Нижегородской области.
RT на русском 16:59
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Авто
Skoda назвала сроки появления нового Skoda Rapid в РФ
Чешский лифтбек Skoda Octavia четвертого поколения выйдет в продажу в России во второй половине (ближе к концу) 2020 года.
Автоновости дня 11 сентября в 09:52
Авто
У нового внедорожника Audi дроны заменяют фары
Фото: Carfactum.ru Представленный Audi AI:TRAIL quattro в длину более четырех метров, а в ширину более двух, высота внедорожника почти 1 м 70 см. В длину он уступает кроссоверу Q2, но имеет преимущество в ширине и высоте.
DriveNN.ru 11 сентября в 10:31
Армия и оружие
Минобороны Украины намерено закупать у США Javelin
Минобороны Украины намеревается напрямую закупать у США противотанковые ракетные комплексы Javelin начиная с 2019 года.
RT на русском 14:47
Политика
Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России
Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
RT на русском 04:58
Авто
Что означает отметка GCL в водительских правах?
Владельцы водительских удостоверений нового образца, изготовленных в виде пластиковой карточки, могут обнаружить на их обратной стороне отметку GCL.
Аргументы и Факты 17:03
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Авто
Сертификацию автосервисов предложили ввести в России
В РоАД отмечают, что теневые сервисы несут опасность для дорожного движения, ввиду отсутствия должного оборудования и оснащения, а так же прозрачного налогообложения.
ГЛАС.RU 01:36
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39