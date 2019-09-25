Экономика

МонаВистаМонаВистаВ России предложили повысить прожиточный минимум пенсионеров

Правительство России в 2020 году предложили увеличить в целом по России сумму прожиточного минимума пенсионеров.
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Прожиточный минимум в Карачаево-Черкесии во II квартале вырос на 4,5%

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Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров

РБК25 сентября в 17:56
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 21:23, Вашингтон
Экономика

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Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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Американские военные создали неудачную «копию» российского вертолета

Боевая машина, должна была быть максимально схожей на своего главного соперника – Ми-24.
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Известный инсайдер Судханшу Амбхоре рассказал об отличии европейской версии Honor 9X Pro от китайской.
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Суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках Миняйло

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Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с российскими связными космическими аппаратами "Экспресс-80" и "Экспресс-103", планировавшийся в 2019 году, перенесен на весну следующего года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
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