Правительство России в 2020 году предложили увеличить в целом по России сумму прожиточного минимума пенсионеров.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.

Политика WP: адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил участие в Международном форуме евразийского партнерства в Ереване, приуроченном к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, после критики в американских СМИ.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Политика ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо Арцезо был признан виновным в том, что, являясь заместителем командующего 57-й армией по бронетанковым войскам, в мае 1942 года сдался в плен и на допросе выдал немецкому военному командованию секретные сведения о бронетанковых войсках Красной Армии.

Политика Длинная очередь выстроилась к Лаврову после его речи в ООН После выступления главы МИД России Сергея Лаврова на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выстроилась длинная очередь желающих пообщаться с российским министром.

Армия и оружие Лавров ответил на заявления США об умеренности «Хайат Тахрир аш-Шам» Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлимым стремление Соединенные Штаты убедить членов Совета Безопасности ООН в том, что боевики из "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ) якобы являются умеренными.

Политика Песков пошутил о толстом телефоне Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о специальном толстом телефоне главы государства Владимира Путина, которым он якобы пользуется вне рабочего кабинета.

Происшествия Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.

Общество Адвокат заявил об ухудшении здоровья Ассанжа из-за полной изоляции Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж находится в полной изоляции, из-за чего испытывает серьезные проблемы со здоровьем, заявил его адвокат Карлос Поведа.

Политика Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.

Политика Сергей Лавров назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией Руководитель МИД России подчеркнул, что при принятии решения о приостановке авиасообщения с Грузией было объявлено, что это временная мера — она будет отменена, «когда нормализуется ситуация, и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать», сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Армия и оружие Американские военные создали неудачную «копию» российского вертолета Боевая машина, должна была быть максимально схожей на своего главного соперника – Ми-24.

Гаджеты Европейская версия Honor 9X Pro будет отличаться от китайской Известный инсайдер Судханшу Амбхоре рассказал об отличии европейской версии Honor 9X Pro от китайской.

Общество Онищенко оценил запрет курения на балконах Депутат Госдумы и бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал комментарий по поводу запрета курения на балконах и лоджиях в жилых многоквартирных домах.

Армия и оружие Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".

Общество В Госдуме оценили идею платить «домохозяйкам» Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, в свою очередь, обвинил многих домохозяек в том, что они «не вылезают из-за границы, с отдыха».

Авто Subaru станет дочерней маркой компании Toyota Японские компании Subaru и Toyota договорились об альянсе – Toyota увеличит долю в капитале Subaru минимум до 20%, а Subaru приобретет акции Toyota на 80 млн иен.

Здоровье Как распознать микроинсульт, рассказали врачи Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Политика Порошенко в очередной раз не явился на допрос Экс-президент Украины Петр Порошенко снова проигнорировал повестку на допрос в Государственное бюро расследований.

Технологии Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.

Происшествия Суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках Миняйло Басманный суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости.

Кино Федор Добронравов рассказал о съемках продолжения сериала «Сваты» Российский актер Федор Добронравов рассказал, что половина нового 7-го сезона сериала «Сваты» уже снята, сообщают 25 сентября «Известия».