Экономика
МонаВистаВ России предложили повысить прожиточный минимум пенсионеров
Правительство России в 2020 году предложили увеличить в целом по России сумму прожиточного минимума пенсионеров.
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Прожиточный минимум в Карачаево-Черкесии во II квартале вырос на 4,5%
Интерфакс - Россиявчера в 06:53
В Кузбассе утвердили прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год
Газета Кемерова25 сентября в 02:39
В России планируют увеличить прожиточный минимум пенсионера до 9,3 тыс. рублей
ТАСС25 сентября в 13:58
Величина прожиточного минимума пенсионера в Татарстане в 2020 году составит 8232 рубля
Татар-информ25 сентября в 07:26
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Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru 13:56
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Политика
WP: адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил участие в Международном форуме евразийского партнерства в Ереване, приуроченном к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, после критики в американских СМИ.
ТАСС 20:53
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 11:30
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Политика
ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо
Арцезо был признан виновным в том, что, являясь заместителем командующего 57-й армией по бронетанковым войскам, в мае 1942 года сдался в плен и на допросе выдал немецкому военному командованию секретные сведения о бронетанковых войсках Красной Армии.
ТАСС 04:47
Политика
Длинная очередь выстроилась к Лаврову после его речи в ООН
После выступления главы МИД России Сергея Лаврова на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выстроилась длинная очередь желающих пообщаться с российским министром.
Российская газета 20:34
Армия и оружие
Лавров ответил на заявления США об умеренности «Хайат Тахрир аш-Шам»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлимым стремление Соединенные Штаты убедить членов Совета Безопасности ООН в том, что боевики из "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ) якобы являются умеренными.
IslamNews 18:17
Политика
Песков пошутил о толстом телефоне Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о специальном толстом телефоне главы государства Владимира Путина, которым он якобы пользуется вне рабочего кабинета.
Газета.Ru 16:23
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов
В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.
Ведомости 09:59
Общество
Адвокат заявил об ухудшении здоровья Ассанжа из-за полной изоляции
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж находится в полной изоляции, из-за чего испытывает серьезные проблемы со здоровьем, заявил его адвокат Карлос Поведа.
РЕН ТВ 18:15
Политика
Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
Известия вчера в 05:34
Политика
Сергей Лавров назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией
Руководитель МИД России подчеркнул, что при принятии решения о приостановке авиасообщения с Грузией было объявлено, что это временная мера — она будет отменена, «когда нормализуется ситуация, и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать», сообщает РИА Новости.
Вечерняя Москва 16:19
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Армия и оружие
Американские военные создали неудачную «копию» российского вертолета
Боевая машина, должна была быть максимально схожей на своего главного соперника – Ми-24.
ГЛАС.RU 11:50
Гаджеты
Европейская версия Honor 9X Pro будет отличаться от китайской
Известный инсайдер Судханшу Амбхоре рассказал об отличии европейской версии Honor 9X Pro от китайской.
ITZine.ru вчера в 08:34
Кино
Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар» от России
Интермонитор.ру 24 сентября в 18:25
Общество
Онищенко оценил запрет курения на балконах
Депутат Госдумы и бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал комментарий по поводу запрета курения на балконах и лоджиях в жилых многоквартирных домах.
Газета.Ru вчера в 14:58
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Общество
В Госдуме оценили идею платить «домохозяйкам»
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, в свою очередь, обвинил многих домохозяек в том, что они «не вылезают из-за границы, с отдыха».
Lenta.ru вчера в 06:37
Авто
Subaru станет дочерней маркой компании Toyota
Японские компании Subaru и Toyota договорились об альянсе – Toyota увеличит долю в капитале Subaru минимум до 20%, а Subaru приобретет акции Toyota на 80 млн иен.
UfaTime.ru 15:01
Здоровье
Как распознать микроинсульт, рассказали врачи
Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru 21:11
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Происшествия
Москалькова может присутствовать на заседании суда по делу Устинова
РИА Новости вчера в 05:08
Политика
Порошенко в очередной раз не явился на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко снова проигнорировал повестку на допрос в Государственное бюро расследований.
Expert.ru 05:28
Технологии
Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета
Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.
Ридус 09:08
Происшествия
Суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках Миняйло
Басманный суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 09:18
Кино
Федор Добронравов рассказал о съемках продолжения сериала «Сваты»
Российский актер Федор Добронравов рассказал, что половина нового 7-го сезона сериала «Сваты» уже снята, сообщают 25 сентября «Известия».
REGNUM 25 сентября в 08:32
Космос
Источник: запуск телекоммуникационных спутников «Экспресс» отложили
Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с российскими связными космическими аппаратами "Экспресс-80" и "Экспресс-103", планировавшийся в 2019 году, перенесен на весну следующего года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 20:04