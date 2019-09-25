Экономика
МонаВистаВ России предложили повысить прожиточный минимум пенсионеров
Правительство России в 2020 году предложили увеличить в целом по России сумму прожиточного минимума пенсионеров.
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Прожиточный минимум в Карачаево-Черкесии во II квартале вырос на 4,5%
Интерфакс - Россия26 сентября в 06:53
В России планируют увеличить прожиточный минимум пенсионера до 9,3 тыс. рублей
ТАСС25 сентября в 13:58
Величина прожиточного минимума пенсионера в Татарстане в 2020 году составит 8232 рубля
Татар-информ25 сентября в 07:26
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Российская газета вчера в 23:41
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Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.
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Российская газета вчера в 10:52
Армия и оружие
Для учений в Крым перебазировали авиационный полк Северного флота
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Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя
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Известия вчера в 22:48
Единоборства
Боец MMA впервые проиграл нокаутом и забыл про это
Шахбулатов добыл 11-ю победу в карьере и четвертую победу нокаутом. Как и Мирзаев, боец всего дважды проигрывал по правилам MMA.
Lenta.ru 03:00
Здоровье
Врачи назвали признаки микроинсульта
Врачи рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о ранних стадиях развития серьезного заболевания.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
Технологии
На Урале стартовала тестовая программа суверенного интернета
На Урале в тестовом режиме заработала система изолированного интернета России.
МонаВиста вчера в 08:09
Шоу-бизнес
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Wday.ru 26 сентября в 10:29
Транспорт
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Авто
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Американские СМИ заявили, что Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы американского президента Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова, которая состоялась в 2017 году.
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Футбол
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Футболист Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле фильма "Матрица" в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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Общество
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Невинномысский рабочий 26 сентября в 08:41
Культура
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Ровно 15 лет назад на экраны страны вышел сериал «Моя прекрасная няня».
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Происшествия
В Краснодаре задержан бывший высокопоставленный сотрудник МВД по КБР
Сотрудники полиции задержали в Краснодаре бывшего начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по Кабардино-Балкарии Сергея Рыбникова, разыскиваемого по обвинению в участии в организованном преступном сообществе и получении взяток.
Это Кавказ вчера в 12:05
Кино
Человека-паука вернули в киновселенную Marvel
Студия Marvel сможет спродюсировать еще один фильм о Человеке-пауке благодаря тому, что компании Disney и Sony заключили сделку.
Известия вчера в 22:48
Происшествия
До 15 увеличилось число пострадавших при взрыве в Афганистане
Российская газета 01:32
Армия и оружие
Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников
Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Известия вчера в 09:03
Футбол
Виллаш-Боаш: «Марсель» был бы идеальным вариантом для Кокорина
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что мог бы взять к себе в команду российского нападающего Александра Кокорина, однако допускает, что у него могут быть проблемы с выездом за пределы страны в связи с пребыванием под стражей.
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Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.
Известия 02:14
Армия и оружие
Украинские военные заявили об одном погибшем при обстрелах в Донбассе
Украинские силовики заявили, что зафиксировали 24 обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.
RT на русском 01:44