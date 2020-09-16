Минфин предложил повысить ставку акциза на табачную продукцию на 20% со следующего года, пишет РБК. Таким способом ведомство хочет покрыть бюджетные расходы, связанные с пандемией коронавируса.

С чего всё началось Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства. РБК вчера в 17:00