В России предложили повысить ставку акциза на сигареты на 20%
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Минфин предложил повысить ставку акциза на табачную продукцию на 20% со следующего года, пишет РБК. Таким способом ведомство хочет покрыть бюджетные расходы, связанные с пандемией коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты
Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБКвчера в 17:00
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