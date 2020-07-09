Экономика
РИА НовостиВ России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости". Ранее ЦБ заявил, что объем наличных денег в обращении достиг рекордного значения в 12,42 триллиона рублей.
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с чего всё началось
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.Ведомостивчера в 17:12
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«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля
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Экономист объяснил пользу деноминации рубля: доллар будет стоить 60-70 копеек
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