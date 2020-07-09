Экономика

ИзвестияИзвестияВ России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
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с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Как заявил Разуваев «Ведомостям», банковские счета в последние месяцы обнуляют как бизнес, так и обычные граждане. Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости09 июля в 17:12

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«Население начнет скупать иностранную валюту и обрушит рубль». Эксперт о слухах про деноминацию

ФедералПресс06:49

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Ведомости09 июля в 17:12

«Обрезать нули» рублю: Эксперты приговорили кошельки народа

Царьград11 июля в 16:37

Экономист предложил деноминировать российский рубль

РЕН ТВ11 июля в 02:25

В России предложили провести деноминацию рубля

РИА Новости10 июля в 08:40

В России заговорили о деноминации рубля

Lenta.ru10 июля в 02:07

В России резко выросла наличная денежная масса

АБНвчера в 15:00
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Общество

В Хабаровске началась несогласованная акция в поддержку Фургала

ТАСС 07:04
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Происшествия

Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
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Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru вчера в 08:00
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Футбол

Смолов научил игроков «Сельты» русскому мату

Lenta.ru 07:59
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Политика

Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Ивана Сафронова

Кремлевский пул журналистов записал видеообращение в поддержку их бывшего коллеги и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене.
Lenta.ru 06:21
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Политика

Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
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Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
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Общество

Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов Google в России

Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в России в понедельник.
ТАСС 07:33
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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России

Впервые за историю страны у России есть шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
RT на русском 05:00
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Игры

В Assassin’s Creed Valhalla не будет стандартных дополнительных заданий

Нарративный директор Assassin's Creed Valhalla Дарби МакДевитт в интервью GameSpot объявил, что в грядущей новинке не будет традиционных дополнительных заданий.
Игромания.ру 07:58
Общество

Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну

Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
RT на русском 06:00
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева ответила на обвинения в алкоголизме

Интересно, что подписчицей, которая сравнила Гузееву и её подруг с алкоголичками, оказалась известная в узких кругах певица Нинель Петкович, являющаяся участницей коллектива «Беляночка».
Bimru.ru 07:08
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Общество

Венгерская фотомодель превратилась в куклу Барби и потеряла мужа

Венгерская фотомодель Барбара Луна Сипос в свои 22 года перенесла 10 пластических операций, стремясь достичь своего идеала.
Московский Комсомолец 10 июля в 13:58
Политика

Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши

Газета.Ru 05:40
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Футбол

Глава УЕФА поздравил РФС с 60-летием победы сборной СССР на Евро

Аргументы и Факты 10 июля в 06:10
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Общество

Назван уничтожающий холестерин в организме продукт

Кулинар и писательница Ольга Ивенская назвала авокадо уничтожителем холестерина в организме человека.
Lenta.ru 08:07
Политика

Путин оценил летальность от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
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Технологии

Платёжная система Project Ubin на базе блокчейна признана готовой к коммерциализации

Прототип платёжной системы, разработанный Temasek и американским финансовым холдингом J.P. Morgan, начали тестировать в прошлом году, чтобы понять, насколько хорошо она будет интегрироваться с коммерческими приложениями блокчейна.
3DNews 07:53
Экономика

Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку.
ТАСС 04:37
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Происшествия

Суд признал виновным экс-совладельца «Росгосстраха» в растрате

Дорогомиловский суд Москвы в понедельник, 13 июля, признал виновным бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова в присвоении и растрате имущества на сумму более 2 млрд рублей.
Известия 07:51
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Здоровье

От цирроза печени защитит вкусный и доступный напиток

Американские ученые раскрыли секрет здоровой печени. Они назвали вкусный и полезный напиток, который может снизить риск цирроза.
ToDay News Ufa вчера в 05:59
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Шоу-бизнес

От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты

Американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на 58-м году жизни от рака груди, с которым боролась последние два года.
Российская газета 03:13
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском 08:08
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Общество

Свердловский губернатор продлил коронавирусный режим до 20 июля

Екатеринбург, 13 июля 2020, 12:42 — REGNUM В Свердловской области снова продлён безопасный режим для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:42
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Происшествия

В Самаре загорелась кровля склада

Кровля склада горит в Самаре на площади 800 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
РИА Новости 07:17
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Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
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Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
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Общество

Еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса

Еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
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Шоу-бизнес

Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton

Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН 11 июля в 14:23
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