Экономика
ИзвестияВ России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
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с чего всё началось
Как заявил Разуваев «Ведомостям», банковские счета в последние месяцы обнуляют как бизнес, так и обычные граждане. Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.Ведомости09 июля в 17:12
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Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
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StarHit.ru вчера в 08:00
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Смолов научил игроков «Сельты» русскому мату
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Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Ивана Сафронова
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Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
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Общество
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Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
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ТАСС 07:33
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Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России
Впервые за историю страны у России есть шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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В Assassin’s Creed Valhalla не будет стандартных дополнительных заданий
Нарративный директор Assassin's Creed Valhalla Дарби МакДевитт в интервью GameSpot объявил, что в грядущей новинке не будет традиционных дополнительных заданий.
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Общество
Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну
Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
RT на русском 06:00
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила на обвинения в алкоголизме
Интересно, что подписчицей, которая сравнила Гузееву и её подруг с алкоголичками, оказалась известная в узких кругах певица Нинель Петкович, являющаяся участницей коллектива «Беляночка».
Bimru.ru 07:08
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Венгерская фотомодель превратилась в куклу Барби и потеряла мужа
Венгерская фотомодель Барбара Луна Сипос в свои 22 года перенесла 10 пластических операций, стремясь достичь своего идеала.
Московский Комсомолец 10 июля в 13:58
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
Газета.Ru 05:40
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Глава УЕФА поздравил РФС с 60-летием победы сборной СССР на Евро
Аргументы и Факты 10 июля в 06:10
Общество
Назван уничтожающий холестерин в организме продукт
Кулинар и писательница Ольга Ивенская назвала авокадо уничтожителем холестерина в организме человека.
Lenta.ru 08:07
Политика
Путин оценил летальность от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
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Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Технологии
Платёжная система Project Ubin на базе блокчейна признана готовой к коммерциализации
Прототип платёжной системы, разработанный Temasek и американским финансовым холдингом J.P. Morgan, начали тестировать в прошлом году, чтобы понять, насколько хорошо она будет интегрироваться с коммерческими приложениями блокчейна.
3DNews 07:53
Экономика
Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%
Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку.
ТАСС 04:37
Происшествия
Суд признал виновным экс-совладельца «Росгосстраха» в растрате
Дорогомиловский суд Москвы в понедельник, 13 июля, признал виновным бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова в присвоении и растрате имущества на сумму более 2 млрд рублей.
Известия 07:51
Здоровье
От цирроза печени защитит вкусный и доступный напиток
Американские ученые раскрыли секрет здоровой печени. Они назвали вкусный и полезный напиток, который может снизить риск цирроза.
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Шоу-бизнес
От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты
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Российская газета 03:13
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Общество
Свердловский губернатор продлил коронавирусный режим до 20 июля
Екатеринбург, 13 июля 2020, 12:42 — REGNUM В Свердловской области снова продлён безопасный режим для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:42
Происшествия
В Самаре загорелась кровля склада
Кровля склада горит в Самаре на площади 800 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
РИА Новости 07:17
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
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Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
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Общество
Еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса
Еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Piter.tv 06:53
Шоу-бизнес
Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton
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АБН 11 июля в 14:23