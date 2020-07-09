Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России предложили провести деноминацию рубля

Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости". Ранее в Центробанке заявили, что объем наличных денег в обращении достиг рекордного значения в 12,42 триллиона рублей.
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с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомости09 июля в 17:12

Подробнее о событии

В России заговорили о деноминации рубля

Lenta.ruвчера в 02:07

В России предложили провести деноминацию рубля

Газета.Ruвчера в 09:52

В России предложили провести деноминацию рубля

РИА Новостивчера в 08:40

Деноминацию рубля предложили провести в России

Аргументы неделивчера в 09:01

Экономист предложил деноминировать российский рубль

РЕН ТВ02:25

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Ведомости09 июля в 17:12

«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля

Радио Sputnik08 июля в 13:06
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Энергетика

Газопровод «Голубой поток» простаивает с середины мая – Reuters

Анкара, 11 июля 2020, 12:25 — REGNUM Газопровод, «Голубой поток», проложенный по дну Чёрного моря между Россией и Турцией, находится в режиме простоя с середины мая нынешнего года.
REGNUM 05:25
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Происшествия

Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий

В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 05:02
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Происшествия

В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

Известия вчера в 21:22
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Общество

Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае

В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
Известия 04:23
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Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр

Ferra 09 июля в 13:33
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Здоровье

В Минздраве подписали приказ о возобновлении диспансеризации в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров.
ФедералПресс вчера в 04:17
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Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала новый снимок, на котором позирует без бюстгальтера.
Слово и Дело вчера в 12:29
6
Общество

В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»

Ruposters.ru 09 июля в 07:07
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Биатлон

Биатлон. Виктор Майгуров избран новым президентом СБР

В подмосковных Химках в субботу, 11 июля, проходит внеочередная конференция Союза биатлонистов России, главным вопросом которой стало избрание президента организации.
Вести.Ru 05:15
Политика

Трамп назвал важнейший аспект в отношениях России и США

Президент США Дональд Трамп признался, что самым значительным аспектом в отношениях государства и России является тема контроля над вооружениями.
Газета.Ru 05:00
Общество

В отношении адвокатов по делу Ефремова возбудили дисциплинарные дела

Право.ру вчера в 08:31
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Общество

Илон Маск обогнал Баффета в списке богатейших людей мира

Илон Маск вышел на седьмое место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg с состоянием в 70,5 миллиарда долларов.
BFM.ru 03:08
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Здоровье

В Свердловской области еще 280 человек заболели коронавирусом

По данным штаба, еще 280 человек заболели COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 15 623 человек.
ТагилСити.ру 04:01
Кино

Сериал «Сваты» остался без двух главных героев

Сериал «Сваты», который пользуется огромной популярностью в России, лишился двух колоритных и главных героев.
ФАН 04:39
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
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Футбол

Чемпион мира Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет

В составе сборной Англии Чарльтон в 1966 году стал чемпионом мира и бронзовым призером чемпионата Европы в 1968 году.
Bookmaker-ratings.ru 05:02
Здоровье

Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков

Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
Известия 00:13
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Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
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Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
27
Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
34
Авто

Новый Range Rover — прямой конкурент Rolls-Royce Cullinan

В Сети показали новую флагманскую версию Range Rover, которая может напрямую конкурировать с Rolls-Royce Cullinan.
Letnews.ru 02:55
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Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ 09 июля в 06:48
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Происшествия

В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса

63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 09 июля в 04:18
44
Общество

Минздрав РФ перечислил регионы с самыми психически здоровыми жителями

Самый высокий показатель распространенности психических расстройств и расстройств поведения за 2019 год наблюдался на Чукотке, говорится в данных Минздрава РФ.
iReactor вчера в 04:10
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 09 июля в 06:04
513
Общество

В России за сутки выявлено 6611 случаев коронавируса

В России за сутки подтверждено 6611 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:36
Экономика

Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза

Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%.
Коммерсантъ 09 июля в 01:58
50
Политика

Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК вчера в 12:32
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Шоу-бизнес

Появилось видео похищения Ольги Бузовой в центре Москвы

В Интернете опубликовали небольшой видеоролик, на котором компания неизвестных мужчин похищает популярную телеведущую и начинающую певицу Ольгу Бузову.
Аргументы недели вчера в 06:30
44
Общество

Италия из-за коронавируса запрещает въезд и транзит из 13 стран мира

Рим, 9 июля 2020, 22:40 — REGNUM Италия из-за эпидемии коронавируса вводит запрет на въезд и транзитные перевозки грузов и пассажиров для граждан, в течение последних двух недель пребывавших в 13 государствах мира, сообщает 9 июля минздрав страны.
REGNUM 09 июля в 15:40
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