Экономика
НТВВ России предложили провести деноминацию рубля в 100 раз
С идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз выступил аналитик, глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, сообщили «Ведомости». По его словам, о такой мере приходится говорить из-за резкого роста в стране наличных денег.
Читать в источнике
Оценить10K
с чего всё началось
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.Ведомости09 июля в 17:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 10:02, Ашберн
Армия и оружие
На двух военных базах США в Японии ввели карантин по коронавирусу
В шумных мероприятиях участвовало много людей, в том числе и военные США. Сейчас на базах уже 60 случаев заражения, 38 из них - на Футэмме.
RuNews24.ru 11 июля в 10:22
Политика
Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край
Коммерсантъ вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Умерла жена Джона Траволты Келли Престон
Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы.
РБК 03:06
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Политика
Президент Казахстана объявил о продлении карантина до конца июля
В Казахстане до конца июля будет продлен режим карантина, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.
РБК 09:59
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Культура
Худрук МХТ им. Чехова прокомментировал сообщение о скандале в труппе
По словам художественного руководителя, сбор труппы состоялся после четырёхмесячного перерыва в работе.
Говорит Москва 11 июля в 10:45
Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
Экономика
В Курганской области начнут выпускать люксовую косметику
Zauralonline.ru 08:30
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Политика
Лавров призвал Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник обсудил по телефону с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе и призвал стороны конфликта к немедленному прекращению огня.
ТАСС 09:35
Шоу-бизнес
Бывшая теща раскритиковала показное отцовство Аршавина
Пост Аршавина стали активно комментировать подписчики, среди которых оказалась Наталия Сарычева.
Хорошие новости 08:11
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией
Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить перелеты в Россию с 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
РБК 09:05
Здоровье
В Омске 11 больниц перепрофилировали на лечение «ковидных» пациентов
Стало известно, сколько больниц перепрофилировали в Омской области на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.
Омскрегион 04:48
Политика
Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине
Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского в понедельник отложила рассмотрение постановления о назначении на 25 октября очередных местных выборов в стране, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:46
Транспорт
Из-за железнодорожной аварии РЖД не продают билеты из Москвы в Курск
Курск, 13 июля 2020, 16:52 — REGNUM Продажу билетов на поезда дальнего следования, проходящие из Москвы через Курск, временно приостановили.
REGNUM 09:52
Автоспорт
Квят: русские не встают на колени просто так
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рассказал, почему принял решение не вставать на одно колено перед началом двух первых гонок нового сезона чемпионата "Формулы-1" в рамках акции в знак солидарности с борьбой против дискриминации и расизма.
РИА Новости 08:40
Политика
В Польше подвели итоги выборов после обработки 99,97% голосов
Варшава, 13 июля 2020, 09:37 — REGNUM Действующий президент Польши Анджей Дуда набрал 51,21% голосов на президентских выборах по итогам обработки 99,97% бюллетеней.
REGNUM 02:37
Здоровье
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Кино
В сети прошла премьера фильма «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что в сети прошла премьера фильма "Грейхаунд" с Томом Хэнксом.
Piter.tv 02:46
Политика
Германия призвала ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Связанные с хакерской атакой на бундестаг в 2015 году лица могут попасть под санкции Евросоюза.
Политика Сегодня вчера в 21:26
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Футбол
Смолов научил игроков «Сельты» русскому мату
Lenta.ru 07:59