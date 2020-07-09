Экономика

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Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
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с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомости09 июля в 17:12

Подробнее о событии

В РФ предложили провести деноминацию рубля

РЕН ТВвчера в 20:13

Глава Центробанка 1998 года оценил идею деноминации рубля

URA.Ruвчера в 18:37

В России заговорили о деноминации рубля

Lenta.ruвчера в 02:07

В России предложили провести деноминацию рубля

Газета.Ruвчера в 09:52

В России предложили деноминировать рубль

РИА Новостивчера в 08:40

Рублю предложили деноминацию

Национальная служба новостейвчера в 14:00

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Ведомости09 июля в 17:12
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Политика

Обыски у шести членов ЛДПР прошли в Хабаровском крае

У шести членов ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски в квартирах, гаражах, машинах.
EastRussia вчера в 00:54
577
Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
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Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
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Общество

В Кузбассе выписали ещё 41 пациента с коронавирусом

REGNUM 09 июля в 06:27
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Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском вчера в 09:12
1,6K
Политика

Трамп подтвердил намерение вывести часть войск США из Германии

Американский президент Дональд Трамп подтвердил намерение передислоцировать часть воинского контингента США с территории Германии в Польшу.
Военное обозрение 00:52
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Общество

Жители Хабаровска устроили шествие в поддержку губернатора Фургала

РБК 00:29
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Общество

ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост числа зараженных COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 228 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это новый антирекорд.
Коммерсантъ вчера в 18:22
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Происшествия

В Нижнем Новгороде число пострадавших при взрыве увеличилось до пяти

РИА Новости 00:50
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Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Известия вчера в 06:18
17
Общество

Минздрав РФ перечислил регионы с самыми психически здоровыми жителями

Самый высокий показатель распространенности психических расстройств и расстройств поведения за 2019 год наблюдался на Чукотке, говорится в данных Минздрава РФ.
iReactor вчера в 04:10
25
Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru вчера в 03:36
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Здоровье

Что нельзя употреблять в пищу при диабете

Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий вчера в 00:35
23
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
15
Наука

Швейцарские ученые уточнили механизм срабатывания венериной мухоловки

Механизм срабатывания венериной мухоловки уточнили биологи из Швейцарии, статья об этом 10 июля опубликована в международном научном журнале PLOS ONE.
ИА Красная Весна вчера в 16:59
2
Политика

Трагедия в Сребренице не должна повториться, заявил глава МИД ФРГ

События в Сребренице не должны повториться, говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, приуроченном к 25-летию трагедии.
РИА Новости 00:02
1
Шоу-бизнес

Собчак описала способы улететь из России вопреки закрытым границам

CT news вчера в 16:44
27
Политика

Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии статуса мечети

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети.
РИА Новости вчера в 15:19
3,2K
Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
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Здоровье

В Сибири коронавирус распространяется быстрее, чем в среднем по России

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал данные по динамике заболеваемости коронавирусной инфекцией по Сибирскому региону за последнюю неделю, с 4 по 10 июля.
ВОмске вчера в 07:39
Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся 15 июля

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об окончании доклинических исследований вакцины от коронавируса.
ФедералПресс вчера в 14:47
11
Армия и оружие

Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море

Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море.
Lenta.ru 09 июля в 11:42
16
Общество

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

RT на русском вчера в 06:21
411
Происшествия

Два человека погибли и пять пострадали в ДТП в Новосибирской области

Два человека погибли и пять пострадали в результате ДТП в Новосибирской области.
РБК вчера в 23:46
1
Общество

ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами

Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили вчера в 09:27
15
Здоровье

27 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за последние сутки составил 1,4 %. Всего в регионе выявлено 1944 случая COVID-2019.
Телепорт 08 июля в 03:56
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Авто

В России началось производство внедорожника Niva под брендом Lada

В июле на предприятии АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в «Группу АвтоВАЗ», началось производство внедорожников Niva под маркой Lada.
Известия вчера в 05:49
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Футбол

Станцию метро Санкт-Петербурга «Новокрестовская» переименуют в «Зенит»

Северо-западный участок Невско-Василеостровской линии метрополитена Санкт-Петербурга от станции "Приморская" до станции "Беговая", включая и станцию "Новокрестовская", построили специально к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Новые Известия вчера в 11:59
2
Общество

Россиянин Евгений Никулин признан в США виновным в киберпреступлениях

В США присяжные признали российского гражданина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях.
Вести.Ru вчера в 21:01
17
Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru 09 июля в 23:25
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