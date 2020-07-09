Экономика

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Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
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с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомостивчера в 17:12

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В России предложили провести деноминацию рубля

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Граждане России не готовы к деноминации рубля, считает профессор Ходачек

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В России предложили провести деноминацию рубля

Газета.Ru09:52

Будет ли в России новая деноминация рубля

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В России заговорили о деноминации рубля

Lenta.ru02:07

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

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«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля

Радио Sputnik08 июля в 13:06
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В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР

Российская газета 05:19
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Политика

На Украине заявили о приближении системного кризиса

В ожидании второй волны заражения коронавирусом нового типа Украина движется к системному кризису, в то время как у правительства страны нет плана преодоления угроз, заявил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «112 Украина».
Lenta.ru 16:57
Спорт

Скончалась 27-летняя чемпионка мира по шорт-треку

На 28 году жизни скончалась чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане по шорт-треку Лара ван Рейвен.
Вести.Ru 16:47
Кино

Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки

Netflix показал кадры боевой подготовки к боевику «Бессмертная гвардия» в рамках приближающейся премьеры.
News.ru 14:56
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Футбол

«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании

Газета.Ru 18:05
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ во время протеста в Белграде

Полиция и жандармерия вытеснили протестующих с площади перед зданием Народной скупщины (парламента) Сербии и применили слезоточивый газ.
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Общество

Маск обогнал Баффетта в рейтинге самых богатых людей мира

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал богаче председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, сообщает Bloomberg в субботу, 11 июля.
Известия 18:27
Авто

Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник под маркой WEY

Китайский бренд Great Wall готовится представить поклонникам свой новый рамный внедорожник.
Car.ru 10:13
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Общество

ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами

Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили 09:27
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Происшествия

Неонатологи России ответили Бастрыкину по делу калининградских врачей

«Российское общество неонатологов» в пятницу, 10 июля 2020 года, опубликовало ответ на слова Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета России, высказанные им по делу калининградских врачей Сушкевич и Белой в интервью «Российской газете».
Русский Запад 07:55
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Здоровье

Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии

Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru 10:03
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Армия и оружие

Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море

Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море.
Lenta.ru вчера в 11:42
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Экономика

Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ вчера в 02:24
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Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Происшествия

Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым

Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru вчера в 12:52
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Здоровье

ВОЗ выступила против возвращения полного карантина из-за пандемии

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса, но не исключает такой необходимости в ряде стран, если не отслеживать вспышки заболеваемости.
Парламентская газета 13:58
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В России заявили о высокоэффективном препарате от коронавируса

Препарат от коронавируса «Арепливир» продемонстрировал высокую эффективность в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 17:41
Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
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Армия и оружие

В Британии заявили о военном «предупреждении» России

Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
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Политика

В МИД России назвали контрпродуктивным выход США из ВОЗ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Дума ТВ» заявил, что Москва считает выход США из Всемирной организации здравоохранения контрпродуктивным.
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Политика

Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
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В Epic Games Store началась раздача трёх игр

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На мощностях Минского моторного завода стартовал выпуск новых дизельных двигателей 4DTI, которые будут устанавливаться на автомобили компаний ГАЗ и УАЗ.
32CARS.ru 07:56
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Станцию метро Санкт-Петербурга «Новокрестовская» переименуют в «Зенит»

Северо-западный участок Невско-Василеостровской линии метрополитена Санкт-Петербурга от станции "Приморская" до станции "Беговая", включая и станцию "Новокрестовская", построили специально к чемпионату мира по футболу 2018 года.
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ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
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Происшествия

СК возбудил дело о массовых убийствах граждан в Сталинградской области

Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное дело по результатам проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан во время Великой Отечественной войны Сталинградской области (ст. 357 УК РФ «Геноцид»).
АиФ Волгоград вчера в 09:26
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Мэтт Ривз снимет сериал про Готэм-Сити

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В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом

Российская газета 16:59
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ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии

ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Норвежцы с начала года купили рекордное количество электромобилей

Наибольшей популярностью среди норвежцев пользуется продукция Volkswagen Group: 9% рынка принадлежит Audi e-tron.
Хайтек+ 12:23
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