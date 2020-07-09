Экономика
ИзвестияВ России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Читать в источнике
Оценить8,7K
с чего всё началось
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.Ведомости09 июля в 17:12
Подробнее о событии
Показать все источники
«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля
Радио Sputnik08 июля в 13:06
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 01:12, Ашберн
Здоровье
Жителей Волгоградской области предупредили о норовирусной инфекции
Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области, что, кроме коронавируса, существуют и другие проблемы, в частности, кишечные инфекции норовирусной этиологии, которые имеют ярко выраженную симптоматику (рвоту, понос, повышение температуры тела) и протекают довольно стремительно.
РИАЦ 08 июля в 01:46
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском вчера в 20:52
Космос
Любители астрономии в ближайшее время смогут наблюдать невооруженным глазом комету Неовайз
Любители астрономии в ближайшее время смогут наблюдать невооруженным глазом комету Неовайз.
Первый Тульский вчера в 19:24
Общество
В Совфеде осудили «водевиль» адвокатов по делу Ефремова
Член Совета Федерации Андрей Клишас призвал адвокатское сообщество остановить "водевиль" адвокатов по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Газета.Ru 00:06
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Политика
Фракция ЛДПР может сдать полномочия в поддержку Фургала
"Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране", - сказал Жириновский.
Кривое-зеркало.ру 09 июля в 07:05
Политика
Путин предупредил о сохранении противостояния в глобальной экономике
Президент Владимир Путин рассказал, что ожидает продолжения противостояния на мировой экономической арене.
Телеканал 360° вчера в 15:59
Политика
Кремль отрицает установление неосталинизма в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который обвинил власти в установлении неосталинизма в стране.
Gazeta.SPb 00:31
Здоровье
Что нельзя употреблять в пищу при диабете
Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий вчера в 00:35
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru 09 июля в 23:25
Фигурное катание
Навка вошла в состав жюри премии ISU Skating Awards
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вошла в состав жюри премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards, сообщается на странице организации в Instagram.
Газета.Ru 09 июля в 05:17
Футбол
УЕФА разрешил «Шахтеру» сыграть с «Вольфсбургом» в Киеве
Официальный сайт «Шахтера» сообщил о том, что УЕФА утвердил дату и место проведения ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с участием чемпионов Украины.
Советский спорт вчера в 14:59
Общество
Миллиардеру Олегу Тинькову пересадили костный мозг
Миллиардер Олег Тиньков заявил, что перенес операцию по трансплантации костного мозга в рамках лечения рака крови.
Anews вчера в 14:14
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $42 за баррель
Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, опустилась до $41,30 за баррель.
Деловое.ТВ 09 июля в 12:21
Общество
В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru 09 июля в 07:07
Наука
Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса
Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru вчера в 11:34
Происшествия
В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента
Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 18:15
Политика
Трамп заявил, что не хочет выхода США из НАТО
Как утверждает в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома" экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, Трамп хотел пригрозить лидерам НАТО на саммите в 2018 году выходом США из альянса, если они не будут платить взносы в размере 2% ВВП.
РИА Новости вчера в 23:03
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru вчера в 03:36
Общество
Аэропорты Московского авиаузла готовы возобновить международные полёты
Аэропорт Шереметьево, например, может предоставить свои взлетно-посадочные полосы и инфраструктуру для обслуживания международных перевозок уже с 15 июля.
Вести Подмосковья вчера в 14:04
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI вчера в 13:53
Футбол
«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании
Газета.Ru вчера в 18:05
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Известия вчера в 10:09
Гаджеты
Процессоры Intel Alder Lake-S не будут поддерживать AVX-512. Это указывает на их гибридность
Сообщается, что данные компиляторы получили поддержку как настольных процессоров Alder Lake-S, так и серверных Xeon поколения Sapphire Rapids, которые должны прийти на смену Ice Lake-SP.
3DNews вчера в 13:49
Гаджеты
У Samsung готова полностью виртуализированная сеть 5G RAN
Компания Samsung Electronics анонсировала новое полностью виртуализированное 5G-решение радиодоступа (vRAN), которое поможет операторам повысить эффективность, уменьшить затраты и упростить управление при развёртывании программной инфраструктуры сетей связи пятого поколения.
3DNews 01:00
Происшествия
Два человека погибли и пять пострадали в ДТП в Новосибирской области
Два человека погибли и пять пострадали в результате ДТП в Новосибирской области.
РБК вчера в 23:46
Музыка
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти 6 млн пользователей
В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти 6 млн пользователей.
Piter.tv вчера в 01:16
Происшествия
Следствие просит суд арестовать губернатора Фургала
iReactor вчера в 02:44