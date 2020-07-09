Экономика

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Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
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с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомости09 июля в 17:12

Подробнее о событии

В РФ предложили провести деноминацию рубля

РЕН ТВвчера в 20:13

Рублю предложили деноминацию

Национальная служба новостейвчера в 14:00

В России предложили провести деноминацию рубля

Газета.Ruвчера в 09:52

В России предложили деноминировать рубль

РИА Новостивчера в 08:40

В России заговорили о деноминации рубля

Lenta.ruвчера в 02:07

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Ведомости09 июля в 17:12

«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля

Радио Sputnik08 июля в 13:06
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Здоровье

Жителей Волгоградской области предупредили о норовирусной инфекции

Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области, что, кроме коронавируса, существуют и другие проблемы, в частности, кишечные инфекции норовирусной этиологии, которые имеют ярко выраженную симптоматику (рвоту, понос, повышение температуры тела) и протекают довольно стремительно.
РИАЦ 08 июля в 01:46
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Политика

В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском вчера в 20:52
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Космос

Любители астрономии в ближайшее время смогут наблюдать невооруженным глазом комету Неовайз

Любители астрономии в ближайшее время смогут наблюдать невооруженным глазом комету Неовайз.
Первый Тульский вчера в 19:24
Общество

В Совфеде осудили «водевиль» адвокатов по делу Ефремова

Член Совета Федерации Андрей Клишас призвал адвокатское сообщество остановить "водевиль" адвокатов по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Газета.Ru 00:06
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Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
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Политика

Фракция ЛДПР может сдать полномочия в поддержку Фургала

"Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране", - сказал Жириновский.
Кривое-зеркало.ру 09 июля в 07:05
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Политика

Путин предупредил о сохранении противостояния в глобальной экономике

Президент Владимир Путин рассказал, что ожидает продолжения противостояния на мировой экономической арене.
Телеканал 360° вчера в 15:59
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Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

РБК вчера в 02:48
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Политика

Кремль отрицает установление неосталинизма в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который обвинил власти в установлении неосталинизма в стране.
Gazeta.SPb 00:31
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Здоровье

Что нельзя употреблять в пищу при диабете

Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий вчера в 00:35
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Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru 09 июля в 23:25
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Происшествия

В Нижнем Новгороде число пострадавших при взрыве увеличилось до пяти

РИА Новости 00:50
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Фигурное катание

Навка вошла в состав жюри премии ISU Skating Awards

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вошла в состав жюри премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards, сообщается на странице организации в Instagram.
Газета.Ru 09 июля в 05:17
Футбол

УЕФА разрешил «Шахтеру» сыграть с «Вольфсбургом» в Киеве

Официальный сайт «Шахтера» сообщил о том, что УЕФА утвердил дату и место проведения ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с участием чемпионов Украины.
Советский спорт вчера в 14:59
Общество

Миллиардеру Олегу Тинькову пересадили костный мозг

Миллиардер Олег Тиньков заявил, что перенес операцию по трансплантации костного мозга в рамках лечения рака крови.
Anews вчера в 14:14
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Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $42 за баррель

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, опустилась до $41,30 за баррель.
Деловое.ТВ 09 июля в 12:21
Общество

В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»

Ruposters.ru 09 июля в 07:07
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Наука

Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса

Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru вчера в 11:34
Происшествия

В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента

Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 18:15
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Политика

Трамп заявил, что не хочет выхода США из НАТО

Как утверждает в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома" экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, Трамп хотел пригрозить лидерам НАТО на саммите в 2018 году выходом США из альянса, если они не будут платить взносы в размере 2% ВВП.
РИА Новости вчера в 23:03
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Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru вчера в 03:36
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Общество

Аэропорты Московского авиаузла готовы возобновить международные полёты

Аэропорт Шереметьево, например, может предоставить свои взлетно-посадочные полосы и инфраструктуру для обслуживания международных перевозок уже с 15 июля.
Вести Подмосковья вчера в 14:04
Общество

ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI вчера в 13:53
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Футбол

«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании

Газета.Ru вчера в 18:05
Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Известия вчера в 10:09
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Гаджеты

Процессоры Intel Alder Lake-S не будут поддерживать AVX-512. Это указывает на их гибридность

Сообщается, что данные компиляторы получили поддержку как настольных процессоров Alder Lake-S, так и серверных Xeon поколения Sapphire Rapids, которые должны прийти на смену Ice Lake-SP.
3DNews вчера в 13:49
Гаджеты

У Samsung готова полностью виртуализированная сеть 5G RAN

Компания Samsung Electronics анонсировала новое полностью виртуализированное 5G-решение радиодоступа (vRAN), которое поможет операторам повысить эффективность, уменьшить затраты и упростить управление при развёртывании программной инфраструктуры сетей связи пятого поколения.
3DNews 01:00
Происшествия

Два человека погибли и пять пострадали в ДТП в Новосибирской области

Два человека погибли и пять пострадали в результате ДТП в Новосибирской области.
РБК вчера в 23:46
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Музыка

Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти 6 млн пользователей

В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти 6 млн пользователей.
Piter.tv вчера в 01:16
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Происшествия

Следствие просит суд арестовать губернатора Фургала

iReactor вчера в 02:44
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