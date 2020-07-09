Экономика
ИзвестияВ России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Читать в источнике
Оценить9,3K
с чего всё началось
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.Ведомости09 июля в 17:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты считают, что серьезной потребности в деноминации рубля у России нет
Аргументы неделивчера в 12:08
«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля
Радио Sputnik08 июля в 13:06
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 03:14, Ашберн
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Политика
Лавров заявил о принятом в США решении не продлевать ДСНВ
Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров заявил, что судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, более известного как СНВ-3, определена.
Военное дело вчера в 06:01
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Общество
В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала
В Хабаровске жители вышли на стихийный митинг против ареста губернатора Сергея Фургала, который обвиняется в организации убийств, передает портал dvhab.ru.
BFM.ru 02:40
Армия и оружие
Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море
Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).
REGNUM вчера в 12:38
Общество
В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях
На процессе в США россиянин Евгений Никулин признан виновным в киберпреступлениях. Ему грозит длительное тюремное заключение.
Российская газета 03:05
Наука
Использование смартфонов не влияет на объем мозга подростков
Научные специалисты Барселонского института глобального здоровья (ISGlobal) не обнаружили корреляции между частотой использования девайсов с беспроводным подключением к интернету и уровнем мозга у подростков.
NewInform вчера в 13:40
Общество
Граждан РФ с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
iReactor 09 июля в 06:04
Политика
Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Стоуну
Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему бывшему помощнику и другу Роджеру Стоуну, который был осужден в рамках расследования «российского вмешательства» в выборы 2016 года.
Известия вчера в 20:34
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Политика
Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире
Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.
Lenta.ru вчера в 14:04
Космос
Астрономы обнаружили новый источник углерода во Вселенной
Группа астрономов под руководством Паолы Мариго из Университета Падуи обнаружила новый источник углеродов – им оказались белые углеродные карлики.
ToDay News Ufa 08 июля в 10:44
Футбол
Матч между «Локомотивом» и ЦСКА перенесли на 16 июля
Футбольный матч 29-го тура Российской Премьер-лиги между столичными командами ЦСКА и "Локомотив" перенесли на 16 июля.
Москва 24 вчера в 09:56
Наука
Назван новый фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса
Высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм COVID-19.
РИА Новости 02:52
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
За сутки в Югре зафиксировали 268 новых случаев коронавируса
В Югре за последние сутки, на 11 июля, зафиксировано 268 новых случаев коронавирусной инфекции в 16 муниципальных образованиях, сообщает окружной оперштаб.
Вестник 02:35
Армия и оружие
Украинские военные применили против российских С-400 неизвестное оружие
О применении какого именно вооружения идёт речь – неизвестно, однако, космические аппараты подтверждают факт того, что действовали именно украинские военные, демонстрируя мощное радиоэлектронное излучение с северной и северо-западной части Азовского моря.
Avia.pro вчера в 21:21
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат 09 июля в 04:51
Гаджеты
Cubot представила самый бюджетный смартфон с пентакамерой
Стоит отметить, что новинка позиционируется как самый бюджетный аппарат с основной камерой, оснащённой пятью датчиками изображения.
UfaTime.ru 01:34
Общество
В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru 09 июля в 07:07
Игры
Sony инвестирует в Epic Games $250 млн
МонаВиста вчера в 12:47
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский, которые представляют стороны по делу Михаила Ефремова, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.
RT на русском вчера в 06:21
Хоккей
Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет
РБК вчера в 09:26
Музыка
Артур Пирожков отменяет масочный режим в клипе «Перетанцуй меня»
Российский шоумен и певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал на YouTube клип на трек "Перетанцуй меня".
РИА Новости вчера в 23:20
Общество
Возврат ограничений в России из-за коронавируса допустили в ВОЗ
В ВОЗ допустили, что России придется ввести ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщили в СМИ сегодня, 10 июля.
БрянскToday вчера в 01:15
Игры
В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru 09 июля в 11:47
Энергетика
В мире упал спрос на импорт СПГ из США
«Низкие спотовые цены на природный газ и СПГ в Европе и Азии снизили экономическую жизнеспособность экспорта СПГ из США, который крайне чувствителен к ценам», — отметили в EIA.
REGNUM 08 июля в 06:44