С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

с чего всё началось

Ранее Центробанк сообщил, что объем наличных денег в обращении побил рекорд и составил 12,42 триллиона рублей. Комментируя это, глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в 100 раз.

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