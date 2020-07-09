Экономика
РИА НовостиВ России предложили провести деноминацию рубля
Ранее Центробанк сообщил, что объем наличных денег в обращении побил рекорд и составил 12,42 триллиона рублей. Комментируя это, глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в 100 раз.
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с чего всё началось
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.Ведомостивчера в 17:12
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