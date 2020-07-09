Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России предложили провести деноминацию рубля

Ранее Центробанк сообщил, что объем наличных денег в обращении побил рекорд и составил 12,42 триллиона рублей. Комментируя это, глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в 100 раз.
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с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
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В России предложили провести деноминацию рубля

РИА Новости12:00

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

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В России предложили провести деноминацию рубля

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11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
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Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

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Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru 10:03
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Футбол

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА перенесли на 16 июля

Футбольный матч 29-го тура Российской Премьер-лиги между столичными командами ЦСКА и "Локомотив" перенесли на 16 июля.
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Общество

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Общество

Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай

Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа 07:25
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Наука

Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»

«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
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Происшествия

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Технологии

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Компания Apple злоупотребляет своим положением, уничтожает стартапы по во всем мире, а также эксплуатирует разработчиков приложений.
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля

ТАСС 08:40
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Шамиль Газизов: «Федун убедил меня не деньгами. Хочу бросить перчатку „Зениту“»

Как и почему Федун поменял Цорна на Газизова Покидаю «Уфу» с чистой совестью.
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Томский губернатор уволил главу депздрава после фото мешков с трупами

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Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Известия 10:09
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Чиновник, которого Токаев посчитал слишком гламурным, подал в отставку

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«Иностранные граждане должны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательные результаты лабораторного исследования на ПЦР-тестирование, которые получены не менее чем за три дня до прибытия в Россию», — подчеркнула она.
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Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
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Политика

Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
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Помещения предпринимателя Ебралидзе продадут с молотка

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Здоровье

Где выявили в Самарской области 77 больных коронавирусом за сутки

По информации регионального оперштаба на пятницу, 10 июля, в Самарской области за последние сутки ещё у 77 человек выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала

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Минздрав назвал регионы, где чаще всего выявляют психические болезни

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Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса

По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
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