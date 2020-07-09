Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
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с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомостивчера в 17:12

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Рублю предложили деноминацию

Национальная служба новостей14:00

Эксперты оценили идею деноминации рубля

РИА Новости12:00

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Ведомостивчера в 17:12

В России предложили провести деноминацию рубля

Газета.Ru09:52

В России заговорили о деноминации рубля

Lenta.ru02:07

Эксперты считают, что серьезной потребности в деноминации рубля у России нет

Аргументы недели12:08

«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля

Радио Sputnik08 июля в 13:06
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Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник под маркой WEY

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Авербух высказал мнение об ISU Skating Awards

Серебряный призёр Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух высказал мнение о премии ISU Skating Awards.
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Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 тысяч рублей, Шамиль Газизов приступил к работе генеральным директором клуба, а его коллеге из "Зенита" Александру Медведеву грозит наказание за провокационное заявление в адрес красно-белых.
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Ветеринар Ермолов назвал действенный способ изгнания змей с участка

Как отпугнуть рептилий с участков, и что делать, если укусила гадюка, рассказал ветеринарный врач, специалист по экзотическим животным Ян Ермолов.
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Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
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Армия и оружие

В Британии заявили о военном «предупреждении» России

Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
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Общество

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

RT на русском 06:21
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Общество

Формат праздничных школьных линеек на 1 сентября определят в августе

Попова отметила, что на формат школьных линеек повлияет общая ситуация с коронавирусом в стране.
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Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России

В "Звезде" рассказали о смене стратегии военной авиации США. Бомбардировщики США замечены вблизи границ России.
Piter.tv 01:27
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Авто

«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada

«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
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Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
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Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

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Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса

По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
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Единоборства

Все участники чемпионских боев UFC 251 успешно прошли взвешивание

Шестеро участников главных поединков турнира UFC 251 показали необходимые результаты на церемонии взвешивания, информирует пресс-служба промоушена.
РИА Новости 10:41
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Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
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Гаджеты

Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google

Google смогла достичь значительного прогресса в соответствующем направлении, поскольку актуальная сборка Android 10 достигает девайсов пользователей на 28% быстрее, чем это случалось при работе с Android 9. Спустя 5 месяцев с момента официального старта работы Android 10 новая версия ОС установлена на 100 млн девайсов во всем мире.
Дни24 08:03
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Общество

Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга

Ведомости 10:46
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Культура

«Триумфальная арка» Магритта ушла на торгах Christie’s за $22,5 млн

Полотно ушло с молотка за £17,8 млн (почти $22,5 млн по текущему курсу) с более чем двукратным превышением оценочной стоимости.
ИА Красная Весна 16:45
Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
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Происшествия

В Ингушетии не стали возбуждать дело об обрезании девочке

Сотрудники Следственного комитета в Ингушетии отказались возбуждать дело против руководства клиники «Айболит», где малолетней девочке, по словам ее матери, было сделано женское обрезание.
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Верховный суд США признал половину Оклахомы землей индейцев

Верховный суд США признал значительную часть штата Оклахома — около половины его территории — землей, принадлежащей индейской резервации.
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Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии на мечеть.
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Instagram запретил публикации о лечении гомосексуальности

Instagram решил запретить публикации на тему репаративной терапии — смены ориентации с гомосексуальной и бисексуальной на гетеросексуальную.
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Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
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Кино

На студии Disney началась работа над фильмом «Трон-3»

На киностудии Disney началась работа над третьей частью фильма «Трон», сообщил накануне глава отдела музыки и саундтреков компании Митчелл Леб.
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Армия и оружие

Проходящий модернизацию «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания

Проходящий капитальный ремонт и модернизацию в центре судоремонта "Дальзавод" бывший БПК проекта 1155, а ныне фрегат "Маршал Шапошников", впервые вышел на заводские ходовые испытания.
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Автоконцерн Kia выпустил гибридную версию кроссовера Sorento

Компания KIA начала серийное производство гибридной версии кроссовера KIA Sorento нового поколения для европейского рынка.
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Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой

Наставница Этери Тутберидзе оставила положительную оценку под постом.
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Армия и оружие

Иран и Сирия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества

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