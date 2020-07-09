Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
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с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомости09 июля в 17:12

Подробнее о событии

В России предложили провести деноминацию рубля

Известиявчера в 17:01

Эксперты оценили идею деноминации рубля

РИА Новостивчера в 12:00

«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля

Радио Sputnik08 июля в 13:06

В России предложили провести деноминацию рубля

Газета.Ruвчера в 09:52

В России заговорили о деноминации рубля

Lenta.ruвчера в 02:07

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Ведомости09 июля в 17:12

Эксперты считают, что серьезной потребности в деноминации рубля у России нет

Аргументы неделивчера в 12:08
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Общество

Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае

Известия 04:23
1,8K
Общество

В России за сутки выявлено 6 611 новых случаев COVID-19

В Москве, сообщает оперативный штаб, 678 новых случаев COVID-19 за сутки, 29 смертей и 1002 выздоровевших.
Интерфакс 03:39
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Шоу-бизнес

Старшая дочь Тарасова и Костенко отмечает день рождения

Старшая дочь Тарасова и Костенко отмечает день рождения Старшая дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко Милана отмечает день рождения.
Экспресс газета вчера в 04:48
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Кино

Выход Monster Hunter с Милой Йовович отложен на 7 месяцев

Компания Sony заявила о том, что приняла решение отложить выход блокбастера Monster Hunter с Милой Йовович в главной роли.
NewInform 03:11
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Экономика

Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян

В мае объем выплаченного фонда оплаты труда в крупнейших компаниях сократился на 12,2%, у среднего и крупного бизнеса — на 12,3%, у малого и микробизнеса — на 9,2%. В крупном и среднем бизнесе очень велика доля гостиниц, сетевых ресторанов, предприятий культуры и спорта, в которых наблюдается максимальное падение доходов, пояснили аналитики «СберДанных».
РБК вчера в 12:54
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Армия и оружие

Вдоль берегов Крыма обнаружили радиолокационную «аномалию»

В Азовском море вдоль берегов Крыма до материковой части Украины, в районе Запорожской области, обнаружена сильная радиолокационная активность.
Царьград 03:17
Биатлон

Матыцин оценил работу Драчева на посту президента СБР

Министр спорта России Олег Матыцин оценил работу Владимира Драчева на посту президента Союза биатлонистов России (СБР), передает ТАСС.
Газета.Ru 04:12
Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
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Общество

Экономист предупредил о негативном эффекте деноминации рубля

Экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов оценил идею провести деноминацию рубля.
РИА Новости вчера в 17:51
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Политика

WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году

Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
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Шоу-бизнес

Принцесса Диана пыталась покончить с собой во время беременности

Принцесса Диана пыталась покончить с собой, когда была беременной первым сыном Уильямом, однако трагедию удалось вовремя предотвратить, сообщает австралийский журнал New Idea.
Lenta.ru 01:55
Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
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Политика

Компартия Греции осудила решение Турции по собору Святой Софии

Evo-rus.com 01:56
Футбол

«МЮ» продвинулся в переговорах с «Боруссией» по Санчо

«Манчестер Юнайтед» стал на шаг ближе к подписанию полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Матч ТВ 03:59
Футбол

Стадион «Баварии» окрасится в цвета ЛГБТ-движения

В субботу стадион «Баварии» «Альянц Арена» будет окрашен в радужные цвета в знак поддержки ЛГБТ-движения.
Чемпионат 04:10
Армия и оружие

Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море

Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).
REGNUM вчера в 12:38
17
Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
1K
Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
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Автоспорт

Серхио Перес: Пока всё идёт хорошо

Команда собирала информацию о машине, постепенно мы сокращаем отставание – пока всё идёт хорошо.
F1news.ru вчера в 13:34
Игры

В Epic Games Store началась раздача трёх игр

CyberSport.ru 09 июля в 11:47
16
Общество

Сын заявил о необратимых нарушениях мозга у Бари Алибасова

По словам сына, у Алибасова обнаружены "необратимые нарушения коры головного мозга" из-за корсаковского психоза, который обычно появляется на последней стадии алкоголизма.
Газета.Ru вчера в 23:10
Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Российская газета вчера в 03:38
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
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Интернет

Стали известны самые популярные у кибермошенников в июне вирусы

Кибермошенники в июне 2020 года чаще всего использовали спам-рассылки программ, которые позволять украсть информацию и получить выкуп за нее.
АБН 02:53
1
Политика

Путин объяснил уважительный тон диалога с партнерами России

Россия ведет диалоги с другими странами в исключительно уважительном тоне, отстаивая свои интересы без истерики и надрыва - рассказал глава государства Владимир Путин.
Газета.Ru 04:30
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Космос

Первый запуск китайской ракеты «Куайчжоу-11» потерпел неудачу

Во время первого запуска ракеты «Куайчжоу-11» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу произошли технические неполадки.
ToDay News Ufa вчера в 06:03
15
Общество

Еще четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Всего в Приамурье от COVID-2019 умерли 20 человек. 9 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1975 случаев.
Телепорт 09 июля в 20:49
111
Политика

Украинские СМИ сообщили о российской авиации над Донбассом

Российская авиация снова летает над Украиной, в том числе над территориями ДНР и ЛНР, неподконтрольными Киеву.
Российский Диалог 02:42
1
Общество

В отношении адвокатов по делу Ефремова возбудили дисциплинарные дела

Право.ру вчера в 08:31
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Шоу-бизнес

Антон Табаков празднует 60-летие

Сын известного актера Олега Табакова Антон 11 июля отмечает 60 лет со дня появления на свет.
Актуальные Новости 04:33
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