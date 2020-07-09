Экономика
Газета.RuВ России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
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с чего всё началось
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.Ведомости09 июля в 17:12
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«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля
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В субботу стадион «Баварии» «Альянц Арена» будет окрашен в радужные цвета в знак поддержки ЛГБТ-движения.
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