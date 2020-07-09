Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
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с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомости09 июля в 17:12

Подробнее о событии

Арас Агаларов: Деноминация в России? В 100 раз? Глупость 100-процентная!

Комсомольская правда07:40

Экономист предложил деноминировать российский рубль

РЕН ТВ02:25

«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля

Радио Sputnik08 июля в 13:06

Деноминацию рубля предложили провести в России

Аргументы неделивчера в 09:01

В России заговорили о деноминации рубля

Lenta.ruвчера в 02:07

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Ведомости09 июля в 17:12

Эксперты оценили идею деноминации рубля

РИА Новостивчера в 12:00
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Политика

Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса

Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
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Гаджеты

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14

Компания Apple выпустила публичную бета-версию мобильной операционной системы iOS 14 для смартофонов iPhone и iPadOS 14 для планшетов iPad.
UfacityNews.ru вчера в 17:14
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Политика

Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru 11:36
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Происшествия

В результате шторма в Петербурге пострадали два человека

В результате сильного ветра в Санкт-Петербурге в субботу, 11 июля, пострадали два человека.
Газета.Ru 13:12
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Авто

«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada

В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти".
Новые автомобили 10:47
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Происшествия

Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Коммерсантъ 10:49
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Политика

Президент Турции изменил статус собора Святой Софии на мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал документ, согласно которому статус собора Святой Софии был изменён на мечеть, а мусульмане теперь могут совершать в ней поклонения.
Областная газета 04:47
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Футбол

«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ

Коммерсантъ 13:34
Армия и оружие

Япония озвучила сроки создания истребителя нового поколения

В Воздушных силах самообороны Японии перспективный истребитель заменит F-2, выполненный на базе американского F-16 и принадлежащий к четвертому поколению.
Naked Science вчера в 04:49
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Фигурное катание

Фигуристка Косторная получила премию ISU как лучший новичок сезона

Известия 10:47
Шоу-бизнес

Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам

Собчак разместила в социальной сети фотографию, на которой она находится вместе со своим сыном на фоне берега, вероятнее всего, на Мальдивских островах.
Evo-rus.com 06:46
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Музыка

Ревва выпустил клип на песню «Перетанцуй меня»

Александр Ревва презентовал клип «Перетанцуй меня» после перерыва длиной в восемь месяцев.
Inc-news.ru 07:14
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Происшествия

Неизвестный совершил вооруженное ограбление банка в Петербурге

Неизвестный мужчина совершил вооруженное ограбление банка в Кировском районе Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 11:26
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Армия и оружие

Автомобиль с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе

Газета.Ru 09:32
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Биатлон

Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону

Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону.
МК-Спорт 11:21
Экономика

Кудрин сообщил о застое в экономике

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском 11:19
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Экономика

Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере

Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
Актуальные Новости 08:15
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Шоу-бизнес

Адвокат Ефремова порекомендовал дочери актера не лезть в дело о ДТП

Газета.Ru 12:58
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 08:26
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Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 06:20
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Общество

Собянин заявил, что большинство больниц вернулись к обычной работе

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время большинство коронавирусных стационаров в Москве вернулись к плановому приёму пациентов.
RT на русском 12:32
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Здоровье

Слухи о неизвестной пневмонии заинтересовали Президента Казахстана

На расширенном заседании правительства Казахстана глава республики спросил министра здравоохранения о появившихся слухах о том, что в стране «якобы свирепствует пневмония неизвестной природы, которая естественно, не учитывается в нашей статистике».
ИА Красная Весна 08:30
Общество

Семья конструктора Сергея Королева пригласила Илона Маска в Москву

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Общество

В РФПИ назвали сроки одобрения отечественной вакцины от коронавируса

В августе или сентябре ожидается официальное одобрение вакцины. Об этом глава РФПИ сообщил в эфире телеканала "Россия-1".
NewInform 12:14
1
Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
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Происшествия

В Хабаровске протестующие против ареста Сергея Фургала поблагодарили полицейских за невмешательство в ход акции

Эхо Москвы 01:11
Политика

Путин объяснил уважительный тон диалога с партнерами России

Россия ведет диалоги с другими странами в исключительно уважительном тоне, отстаивая свои интересы без истерики и надрыва - рассказал глава государства Владимир Путин.
Газета.Ru 04:30
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Культура

Картину Рене Магритта «Триумфальная арка» продали более чем за $22 млн

РЕН ТВ 13:02
Футбол

Источник: тренер «Спартака» Тедеско перевел мошенникам 250 тысяч рублей

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско перевел мошенникам 250 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 13:41
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Кино

Сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев

Правда, ранее поклонники сериала делились друг с другом слухами, что роли этих персонажей могут отдать другим артистам.
RuNews24.ru 04:38
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