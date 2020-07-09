Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
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с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомостивчера в 17:12

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В России предложили провести деноминацию рубля

Газета.Ru09:52

Эксперты оценили идею деноминации рубля

РИА Новости12:00

Эксперты считают, что серьезной потребности в деноминации рубля у России нет

Аргументы недели12:08

Рублю предложили деноминацию

Национальная служба новостей14:00

В России заговорили о деноминации рубля

Lenta.ru02:07

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Ведомостивчера в 17:12

«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля

Радио Sputnik08 июля в 13:06
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Происшествия

Полиция допросит четверых болельщиков «Спартака» по делу о хулиганстве

Известия 08:21
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Технологии

В сеть утекло изображение нового варианта дизайна PlayStation 5

В сеть утекло изображение нового варианта дизайна PlayStation 5. В сети опубликовали снимок, на котором показана продукция Sony, в частности PlayStation 5 и контроллер к ней DualSense.
Ferra 13:54
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Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии на мечеть.
RT на русском 10:20
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Политика

Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире

Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.
Lenta.ru 14:04
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Космос

Япония подписала соглашение с NASA об экспедиции на Луну

Декларацию об отправке японской команды на Луну в рамках проекта «Артемида» подписали министр образования, культуры, спорта, науки и технологии Японии Коити Хагиуда и администратор NASA Джим Бриденстайн, 10 июля передает Jiji Press.
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Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил вывести партию из Государственной Думы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Live24 12:29
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Футбол

Арвеладзе встал на защиту грузинского новичка ЦСКА

Бывший игрок сборной Грузии по футболу Шота Арвеладзе встал на защиту грузинского баскетболиста ЦСКА Торнике Шенгелии, который на днях подписал контракт с российским клубом.
Sport24.ru 16:53
Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

REGNUM 13:02
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
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Гаджеты

Стало известно, какие смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 11 первыми

Китайская компания Huawei представила список смартфонов, которые первыми оснастят новой версией фирменной оболочки EMUI.
NewInform вчера в 02:25
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Общество

Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса

По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс 10:22
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Общество

Италия из-за коронавируса запретила въезд и транзит из 13 государств

Минздрав Италии сообщает, что в страну запрещается въезд и транзитдля граждан, находившихся в течение последних двух недель в 13 государствах, из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
Аргументы недели вчера в 15:43
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Общество

Названо условие для въезда в Россию иностранцев

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала условие для въезда в Россию для иностранцев.
Рамблер 12:55
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Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
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Здоровье

Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии

Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru 10:03
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Наука

Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса

Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru 11:34
Здоровье

Японский препарат признали неэффективным в лечении коронавируса

Народные новости 09:18
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Игры

Sony инвестирует 250 миллионов долларов в Epic Games

Представители компании Sony подтвердили информацию об инвестировании 250 миллионов долларов в Epic Games.
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Политика

Лукашенко заявил об угрозе развала Белоруссии

Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Белоруссии По словам президента, страна продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость По его словам, все перемены должны идти не "от майдана", а "от конституции", иначе "будет перечеркнута история государства".
АМИТЕЛ 11:59
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Кино

Сериал «Корона» продлили на шестой сезон, он станет последним

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«Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году

Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии.
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Лолита Милявская призналась в совершении преступления

Просто засунула понравившееся вещи под платье и вышла из бутика. В краже артистка призналась в своем микроблоге.
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Лукашенко пообещал наладить выпуск белорусских электрокаров

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Футбол

«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России

Известия вчера в 15:59
Космос

НАСА сняло фильм о новом марсианском ровере

В преддверии миссии «Марс-2020», которая должна состоятся в ближайшее время, американское космическое агентство НАСА опубликовало видеоролик, в котором представила новый марсианский ровер.
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Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Что очень вероятно — Россия лишь постепенно входит в самый трудный период этого кризиса, нам только предстоит пережить проблемные моменты, справиться с ними и двигаться дальше.
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Общество

Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения

Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации.
Известия 12:48
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Общество

«Бессмертный полк» могут перенести с 26 июля

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Эрик Киллмонгер стал лучшим злодеем Marvel

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Общество

Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса

В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
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