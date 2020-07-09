Экономика
Газета.RuВ России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
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с чего всё началось
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.Ведомости09 июля в 17:12
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Эксперты считают, что серьезной потребности в деноминации рубля у России нет
Аргументы неделивчера в 12:08
«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля
Радио Sputnik08 июля в 13:06
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Экономика
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Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян
В мае объем выплаченного фонда оплаты труда в крупнейших компаниях сократился на 12,2%, у среднего и крупного бизнеса — на 12,3%, у малого и микробизнеса — на 9,2%. В крупном и среднем бизнесе очень велика доля гостиниц, сетевых ресторанов, предприятий культуры и спорта, в которых наблюдается максимальное падение доходов, пояснили аналитики «СберДанных».
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WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
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В Саратовской области заражение коронавирусом выявлено у 7417 человек
В Саратовской области по информации на 10 июля носителями коронавируса числятся 7417 человек, за сутки положительные тесты получили еще 92 пациента.
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Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков
Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
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Футболист, которым интересовались «Локомотив» и «Спартак», может перейти в «Зенит»
Игрок турецкого "Кайсериспора" Бернарду Менса может перейти в петербургский "Зенит", сообщил журналист Сафак Малатья в Twitter.
Газета.Ru 02:57
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Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай
Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
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Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
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Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами
Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
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Высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм COVID-19.
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На процессе в США россиянин Евгений Никулин признан виновным в киберпреступлениях. Ему грозит длительное тюремное заключение.
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Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала новый снимок, на котором позирует без бюстгальтера.
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Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники.
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