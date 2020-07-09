Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
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с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомости09 июля в 17:12

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Экономист предложил деноминировать российский рубль

РЕН ТВ02:25

Эксперты считают, что серьезной потребности в деноминации рубля у России нет

Аргументы неделивчера в 12:08

В России предложили провести деноминацию рубля

РИА Новостивчера в 08:40

В России предложили провести деноминацию рубля

Газета.Ruвчера в 09:52

В России заговорили о деноминации рубля

Lenta.ruвчера в 02:07

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Ведомости09 июля в 17:12

«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля

Радио Sputnik08 июля в 13:06
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Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
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Общество

В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала

Накануне губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован на два месяца за организацию убийств в 2004-2005 годах.
BFM.ru 02:40
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Здоровье

На Среднем Урале выявили ещё 275 носителей коронавируса

Екатеринбург, 10 июля 2020, 11:10 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё 275 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки.
REGNUM вчера в 04:10
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Хоккей

41-летний Дацюк продлил контракт с «Автомобилистом» еще на год

CT news вчера в 14:02
Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском вчера в 09:12
1,7K
Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Российская газета вчера в 03:38
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Футбол

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн

Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 09 июля в 03:39
Общество

Саратовцам грозят штрафы за включение музыки в обед

За действия, нарушающие тишину и покой граждан с 21.00 до 9.00, виновным грозит наказание в виде штрафа: для граждан - от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 2 до 5 тыс. рублей, для юрлиц - от 15 до 30 тыс. рублей.
Взгляд-инфо 02:14
Происшествия

В Австралии 17-летний сёрфер погиб при нападении акулы

В австралийском штате Новый Южный Уэльс закрыли несколько пляжей после того, как на 17-летнего сёрфера напала акула.
RT на русском 02:54
Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
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Экономика

Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян

В мае объем выплаченного фонда оплаты труда в крупнейших компаниях сократился на 12,2%, у среднего и крупного бизнеса — на 12,3%, у малого и микробизнеса — на 9,2%. В крупном и среднем бизнесе очень велика доля гостиниц, сетевых ресторанов, предприятий культуры и спорта, в которых наблюдается максимальное падение доходов, пояснили аналитики «СберДанных».
РБК вчера в 12:54
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Кино

Режиссер нового «Бэтмена» снимет сериал о полиции Готэм-Сити

Телеканал 360° вчера в 18:45
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Политика

WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году

Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
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Общество

В Саратовской области заражение коронавирусом выявлено у 7417 человек

В Саратовской области по информации на 10 июля носителями коронавируса числятся 7417 человек, за сутки положительные тесты получили еще 92 пациента.
REGNUM вчера в 02:38
1,3K
Здоровье

В Ростове за сутки выявлено 56 случаев коронавируса

В Ростовской области за сутки подтверждено 92 случая заболевания коронавирусом. Наибольшее число выявлено в Ростове.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 05:00
1,4K
Здоровье

Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков

Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
Известия 00:13
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Футбол

Футболист, которым интересовались «Локомотив» и «Спартак», может перейти в «Зенит»

Игрок турецкого "Кайсериспора" Бернарду Менса может перейти в петербургский "Зенит", сообщил журналист Сафак Малатья в Twitter.
Газета.Ru 02:57
Игры

В Epic Games Store началась раздача трёх игр

CyberSport.ru 09 июля в 11:47
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Общество

Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай

Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа вчера в 07:25
1,3K
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
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Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
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Политика

Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами

Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
Известия вчера в 14:27
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Наука

Назван новый фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса

Высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм COVID-19.
РИА Новости 02:52
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Общество

В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях

На процессе в США россиянин Евгений Никулин признан виновным в киберпреступлениях. Ему грозит длительное тюремное заключение.
Российская газета 03:05
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Финансы

Рубль падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

На открытии торгов в пятницу, 10 июля, рубль снижался к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:15
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Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала новый снимок, на котором позирует без бюстгальтера.
Слово и Дело вчера в 12:29
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Энергетика

СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая

Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники.
РБК вчера в 16:45
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Политика

Компартия Греции осудила решение Турции по собору Святой Софии

Evo-rus.com 01:56
Шоу-бизнес

Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам

«Друзья уже улетели, кто по иностранному паспорту, кто по «медицинским нуждам», а мы ходим в бассейн и не унываем!» - написала Собчак в Инстаграме.
Что происходит вчера в 15:05
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«Русский Прадо» будет заменен компанией УАЗ на Aurus

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