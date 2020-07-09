Экономика
Газета.RuВ России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
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с чего всё началось
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.Ведомостивчера в 17:12
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«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля
Радио Sputnik08 июля в 13:06
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Дума ТВ» заявил, что Москва считает выход США из Всемирной организации здравоохранения контрпродуктивным.
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Политика
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В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
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Попова раскритиковала «беспечных отдыхающих» на российских курортах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на российских курортах сегодня видна беспечность отдыхающих, это плохой прогностический признак, меры профилактики надо соблюдать.
РИА Новости 14:24
Экономика
ЦБ сообщил о нетипично высоком спросе на наличные
В Банке России сообщили о нетипично высоком для последних лет спросе на наличные деньги, следует из информационно-аналитического комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и денежный рынок» (.pdf).
Коммерсантъ 11:35
Политика
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Задержание и предъявление обвинения советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову не связано с его профессиональной деятельностью, сообщил руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
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Футбол
Реал — Алавес 2:0 (2-й тайм)
Газета.Ru 16:36
Политика
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РИА Новости вчера в 06:04
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«МЮ» продлил победную серию в чемпионате Англии
Команда занимает пятое место в таблице чемпионата Англии.
Общественная служба новостей вчера в 18:33
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Блокировкой контента, который продвигает так называемую конверсионную терапию для «лечения» гомосексуальности, займётся Instagram.
Фонтанка.Ру 16:46
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Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил вывести партию из Государственной Думы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Американская компания Apple выпустила первые публичные бета-версии своих операционных систем (ОС) iOS 14 и iPadOS 14.
Live24 08:26
Автоспорт
Андреас Зайдль: Квалификация может быть отменена из-за дождя
Руководитель команды McLaren Андреас Зайдль рассказал о том, что из-за погоды квалификация Гран При Штирии может быть перенесена или отменена.
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Общество
Собянин опроверг угрозу второй волны коронавируса в ближайшее время
Никакой второй волны коронавируса в ближайшее время не ожидается.
Lenta.ru 08:32
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
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Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
Политика
Эрдоган заявил, что богослужения в Святой Софии начнутся 24 июля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле планируется начать 24 июля.
RT на русском 14:38
Общество
Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга
Интерфакс 11:56