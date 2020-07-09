Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
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Эксперты считают, что серьезной потребности в деноминации рубля у России нет

Аргументы недели10 июля в 12:08

Экономист предложил деноминировать российский рубль

РЕН ТВвчера в 02:25

В России может быть проведена деноминация рубля

Vologda-poisk.ru10 июля в 12:07

Эксперты оценили идею деноминации рубля

РИА Новости10 июля в 12:00

Арас Агаларов: Деноминация в России? В 100 раз? Глупость 100-процентная!

Комсомольская правдавчера в 07:40

В России заговорили о деноминации рубля

Lenta.ru10 июля в 02:07

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Ведомости09 июля в 17:12
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Здоровье

13 новых специалистов скорой помощи приступили к работе в Заполярье

Региональный Минздрав принимает меры для сокращения времени ожидания пациентами скорой помощи: - усилена служба неотложной медицинской помощи в поликлиниках; - увеличено количество специалистов, обслуживающих вызовы на дому; - созданы специальные патронажные бригады для наблюдения пациентов с CoViD-19 на дому, что снимает часть нагрузки со скорой; - сформированы дополнительные бригады СМП.
Nord-News 09 июля в 12:36
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Общество

Роспотребнадзор: коронавирус не передается во время купания

В Роспотребнадзоре заявили, что россиянам не следует бояться заразиться коронавирусом во время купания, так как вирус умирает в воде, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 03:33
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Армия и оружие

ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе

Военное дело 10 июля в 04:51
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Путешествия

Решение об обмене туристами с Абхазией может появиться в ближайшие дни

Появилась информация, что в ночь с 14 на 15 июля могут принять решение о допуске туристов на местные курорты.
Countryscanner вчера в 15:11
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Религия

12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла

Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
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Общество

Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей.
Известия 00:10
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Происшествия

Пресс-секретарь Фургала опровергла сообщения о задержании

RT на русском 09:26
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Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru вчера в 06:40
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
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Автоспорт

Пилоты Ferrari столкнулись на первом круге Гран-при Штирии

Гонщики Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись на первом круге Гран-при Штирии, второго этапа чемпионата «Формулы-1» 2020 года.
РБК 09:31
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении произошло столкновение

РИА Новости 09:19
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Наука

Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19

Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета вчера в 05:21
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
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Кино

Российский сериал «Сваты» в новом сезоне потерял двух главных героев

Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
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Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

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Политика

В США ожидают рост числа смертей от коронавируса

В последний месяц в ряде крупных штатов США начался стремительный рост числа заболеваний коронавирусом.
РИА Новости 10:30
Гаджеты

Samsung может удешевить новые флагманские смартфоны из-за пандемии

Пессимистичные настроения у компании вызвали плохие продажи серии Galaxy S20. Напомним, анонс Galaxy Note20 ожидается 5 августа.
Ferra вчера в 13:25
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Общество

Международное авиасообщение в России может возобновиться с 15 июля

Снятие введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
RT на русском 10 июля в 13:54
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Шоу-бизнес

Борису Корчевникову досталось после интервью с Анастасией Волочковой

RuNews24.ru вчера в 16:23
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Общество

Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда

Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
Lenta.ru 10:14
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Экономика

Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян

С марта по май 2020 года сокращение зарплат работающих россиян произошло в основных отраслях экономики, на которые приходится почти 75% занятых.
РБК 10 июля в 12:54
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Происшествия

СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре

RT на русском 10:29
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Армия и оружие

Крейсер «Адмирал Нахимов» сможет успешно противодействовать флоту НАТО

Имеющий мощное вооружение корабль сможет успешно с большой долей вероятности противостоять НАТО.
Актуальные Новости вчера в 08:39
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Путешествия

В Белоруссии наблюдают у россиян рост спроса на туры через Минск

Россияне, которых не устраивает черноморское побережье для отдыха этим летом, нашли возможность выехать на зарубежные курорты через Минск, в частности рейсами авиакомпании «Белавиа».
Коммерсантъ 10:24
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Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
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Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах

Названы продукты, употребление которых в пищу тормозит мыслительную деятельность, а при постоянном присутствии в рационе — оказывает разрушительное действие на мозг.
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Евгений Миронов сыграет композитора из Удмуртии Петра Чайковского

Актер Евгений Миронов сыграет композитора из Удмуртии Петра Чайковского в новом проекте режиссера Кирилла Серебренникова.
Izhlife 06:11
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Общество

Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков считает безумцами тех людей, кто отрицает опасность новой коронавирусной инфекции.
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Футбол

Морозов выйдет в стартовом составе «Динамо» в матче с «Крыльями Советов»

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