Экономика
Газета.RuВ России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Читать в источнике
Оценить10K
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты считают, что серьезной потребности в деноминации рубля у России нет
Аргументы недели10 июля в 12:08
Арас Агаларов: Деноминация в России? В 100 раз? Глупость 100-процентная!
Комсомольская правдавчера в 07:40
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Здоровье
13 новых специалистов скорой помощи приступили к работе в Заполярье
Региональный Минздрав принимает меры для сокращения времени ожидания пациентами скорой помощи: - усилена служба неотложной медицинской помощи в поликлиниках; - увеличено количество специалистов, обслуживающих вызовы на дому; - созданы специальные патронажные бригады для наблюдения пациентов с CoViD-19 на дому, что снимает часть нагрузки со скорой; - сформированы дополнительные бригады СМП.
Nord-News 09 июля в 12:36
Общество
Роспотребнадзор: коронавирус не передается во время купания
В Роспотребнадзоре заявили, что россиянам не следует бояться заразиться коронавирусом во время купания, так как вирус умирает в воде, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 03:33
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе
Военное дело 10 июля в 04:51
Путешествия
Решение об обмене туристами с Абхазией может появиться в ближайшие дни
Появилась информация, что в ночь с 14 на 15 июля могут принять решение о допуске туристов на местные курорты.
Countryscanner вчера в 15:11
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей.
Известия 00:10
Происшествия
Пресс-секретарь Фургала опровергла сообщения о задержании
RT на русском 09:26
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Автоспорт
Пилоты Ferrari столкнулись на первом круге Гран-при Штирии
Гонщики Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись на первом круге Гран-при Штирии, второго этапа чемпионата «Формулы-1» 2020 года.
РБК 09:31
Наука
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета вчера в 05:21
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Кино
Российский сериал «Сваты» в новом сезоне потерял двух главных героев
Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa 08:38
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в котором она проживала вместе с Проскуриным.
Pravda.Ru 08:18
Политика
В США ожидают рост числа смертей от коронавируса
В последний месяц в ряде крупных штатов США начался стремительный рост числа заболеваний коронавирусом.
РИА Новости 10:30
Гаджеты
Samsung может удешевить новые флагманские смартфоны из-за пандемии
Пессимистичные настроения у компании вызвали плохие продажи серии Galaxy S20. Напомним, анонс Galaxy Note20 ожидается 5 августа.
Ferra вчера в 13:25
Общество
Международное авиасообщение в России может возобновиться с 15 июля
Снятие введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
RT на русском 10 июля в 13:54
Шоу-бизнес
Борису Корчевникову досталось после интервью с Анастасией Волочковой
RuNews24.ru вчера в 16:23
Общество
Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда
Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
Lenta.ru 10:14
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Экономика
Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян
С марта по май 2020 года сокращение зарплат работающих россиян произошло в основных отраслях экономики, на которые приходится почти 75% занятых.
РБК 10 июля в 12:54
Происшествия
СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре
RT на русском 10:29
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» сможет успешно противодействовать флоту НАТО
Имеющий мощное вооружение корабль сможет успешно с большой долей вероятности противостоять НАТО.
Актуальные Новости вчера в 08:39
Путешествия
В Белоруссии наблюдают у россиян рост спроса на туры через Минск
Россияне, которых не устраивает черноморское побережье для отдыха этим летом, нашли возможность выехать на зарубежные курорты через Минск, в частности рейсами авиакомпании «Белавиа».
Коммерсантъ 10:24
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Здоровье
Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах
Названы продукты, употребление которых в пищу тормозит мыслительную деятельность, а при постоянном присутствии в рационе — оказывает разрушительное действие на мозг.
Lenta.ru 05:42
Кино
Евгений Миронов сыграет композитора из Удмуртии Петра Чайковского
Актер Евгений Миронов сыграет композитора из Удмуртии Петра Чайковского в новом проекте режиссера Кирилла Серебренникова.
Izhlife 06:11
Общество
Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса
Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков считает безумцами тех людей, кто отрицает опасность новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:45