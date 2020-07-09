С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

с чего всё началось

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.

Политика Козак назвал последствия пересмотра Киевом Минских соглашений Если власти Украины подтвердят заявление о пересмотре Минских соглашений, это будет означать выход Киева из договоренностей и из минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил журналистам замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак.

Общество Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы. 69

Общество Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24». 221

Происшествия Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. 12

Путешествия Туристический поток в Анталью в июле вырос до 27 тысяч В июле иностранный турпоток вырос до 27 тысяч и продолжает увеличение.

Происшествия ТАСС: неизвестные сообщили о минировании высотки МИД РФ «Специалисты проверяют сообщение о "минировании" здания по адресу: Смоленская-Сенная площадь, дом 32/34, где находится здание МИД»,— рассказал собеседник агентства.

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 496

Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля "Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении. 32

Футбол Станция метро «Новокрестовская» переименована в честь «Зенита» Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга одобрила переименование станции метро "Новокрестовская" в "Зенит", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.

Политика МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили. 1

Хоккей Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет Хоккеист команды «Южный Урал» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

Общество Антитела к коронавирусу выявили у 21,7% протестированных москвичей Согласно результатам четвертого этапа ИФА-тестирования, которое прошло с 19 июня по 2 июля, у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусу, за две недели в исследовании поучаствовали 98 тыс. человек.

Политика Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей. 378

Футбол Матч «Локомотив»–ЦСКА перенесли с 15 на 16 июля Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) перенесло матч 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» между столичными «Локомотивом» и ЦСКА с 15 на 16 июля.

Технологии Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта. 165

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом. 24