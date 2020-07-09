Экономика
Газета.RuВ России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
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с чего всё началось
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.Ведомостивчера в 17:12
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«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля
Радио Sputnik08 июля в 13:06
Экономист объяснил пользу деноминации рубля: доллар будет стоить 60-70 копеек
Московский Комсомолец08:38
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Специалисты Роскачества рассказали о полезных ингредиентах хлеба.
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Общество
Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате
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Происшествия
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В Магадане мужчину и женщину осудили за изнасилование племянников
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В Хабаровском крае прошли обыски у губернатора Сергея Фургала и его пяти однопартийцев - депутатов и членов ЛДПР.
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В июле иностранный турпоток вырос до 27 тысяч и продолжает увеличение.
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ТАСС: неизвестные сообщили о минировании высотки МИД РФ
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Коммерсантъ 09:55
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
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В России предложили увеличить размер автомобильных штрафов
Размер некоторых штрафов для водителей предлагают увеличить в ОНФ.
Газета.Ru 03:09
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США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35
США продадут Японии 105 истребителей пятого поколения F-35. Как сообщает Reuters, общая сумма контракта составила свыше $23 млрд.
Деловое.ТВ 02:54
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В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:40
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Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
CT news вчера в 07:58
Футбол
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Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга одобрила переименование станции метро "Новокрестовская" в "Зенит", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
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Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.
RT на русском 07:57
Хоккей
Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет
Хоккеист команды «Южный Урал» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК 09:26
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 21,7% протестированных москвичей
Согласно результатам четвертого этапа ИФА-тестирования, которое прошло с 19 июня по 2 июля, у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусу, за две недели в исследовании поучаствовали 98 тыс. человек.
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Выяснилось, что есть большой недостаток – предназначенный для международного рынка Mi Smart Band 5 можно будет приобрести без поддержки NFC, что позволило бы пользователю совершать оплату бесконтактным способом.
Evo-rus.com 10:19
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Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику
Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
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Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
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Матч «Локомотив»–ЦСКА перенесли с 15 на 16 июля
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) перенесло матч 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» между столичными «Локомотивом» и ЦСКА с 15 на 16 июля.
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Бодрум: отдыхающие недовольны, что на курортах произошел слишком резкий скачок цен, пишет портал tonkosti.ru.
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Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
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Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
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Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Транспорт
Трассу Москва-Казань планируют продлить до Екатеринбурга
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минминистру транспорта Евгению Дитриху проработать вопрос продления скоростной трассы М-12 «Москва-Казань» до Екатеринбурга в 2030 году, пишет «РИА Новости»
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