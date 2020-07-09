Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
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с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомости09 июля в 17:12

Подробнее о событии

Экономист сообщил об отсутствии предпосылок для деноминации рубля

Аргументы неделивчера в 10:13

В России предложили провести деноминацию рубля

Газета.Ruвчера в 09:52

В России предложили провести деноминацию рубля

РИА Новостивчера в 08:40

Экономист предложил деноминировать российский рубль

РЕН ТВ02:25

В России заговорили о деноминации рубля

Lenta.ruвчера в 02:07

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Ведомости09 июля в 17:12

«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля

Радио Sputnik08 июля в 13:06
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Происшествия

Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала

Lenta.ru вчера в 07:33
2,2K
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является лавина — такие результаты проверки объявил на пресс-конференции представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передает РИА Новости.
Lenta.ru 06:08
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Политика

WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году

Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
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Автоспорт

Третья тренировка Гран-при Штирии «Формулы-1» отменена из-за дождя

Третья свободная практика "Гран-при Штирии" "Формулы-1" в Австрии отменена из-за дождя, сообщается в Twitter команды "Альфа Таури".
РИА Новости 06:59
Политика

В Киеве назвали примерный срок «безопасной реинтеграции Донбасса»

Представитель Киева заявил, что безопасная реинтеграция Донбасса займет как минимум 25 лет, то есть поколение должно смениться.
REGNUM 03:34
19
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
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Общество

В России за сутки умерли от коронавируса 188 человек

В России за сутки подтвердили 6 611 новых случаев заражения коронавирусом, 188 человек умерли.
Телеканал RTVI 03:36
Энергетика

Суточный импорт газа на Украину из Европы обновил рекорд с 2014 года

В прошлом году страна принимала из ЕС около 66 миллионов кубометров и не могла увеличить импорт из-за ограничений, связанных с существующей инфраструктурой.
Эхо Москвы 06:32
Хоккей

ФХР возбудила дело по факту смерти хоккеиста Павла Крутия

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России возбудил дело по факту смерти нападающего "Южного Урала" из Орска Павла Крутия.
РЕН ТВ 06:52
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Футбол

«Манчестер Сити» хочет обменять Зинченко на Кулибали

По данным The Daily Star, защитник "Наполи" Калиду Кулибали рассматривает возможные варианты перехода в АПЛ.Уточняется, что "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" уже контактировали с руководством неаполитанского клуба по поводу возможного трансфера игрока.А "Манчестер Сити" готов предложить "Наполи" в качестве обмена на Кулибали своих игроков — Николаса Отаменди или Александра Зинченко.
Soccer.ru 06:28
Общество

В Крыму зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции

Вчера в Республике Крым за минувшие сутки зарегистрировано 16 случаев коронавируса.
Вести.Севастополь 03:01
144
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
42
Игры

Ремейк игры Resident Evil 4 могут не показать в 2020 году

REGNUM 08 июля в 02:39
11
Политика

Военные свяжут трубопроводом крымские водохранилища

Вести.Ru 05:17
66
Общество

Клишас осудил адвокатов по делу Ефремова за общение со СМИ

Полномочный представитель Совфеда в Конституционном суде Андрей Клишас предупредил адвокатов сторон в деле Михаила Ефремова, что у юристов могут быть проблемы, если они станут превращать судебное разбирательство в шоу.
Невские Новости 02:33
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Кино

Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова

Проект носит пилотный характер, полноценный фильм выйдет позже.
Evo-rus.com 03:11
42
Кино

Сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев

Правда, ранее поклонники сериала делились друг с другом слухами, что роли этих персонажей могут отдать другим артистам.
RuNews24.ru 04:38
Политика

Новые участники могут появиться в деле о крушении MH17

В деле о крушении малазийского Boeing MH17 могут появиться новые участники, заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.
News.ru 06:47
Футбол

Чемпион мира Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет

В составе сборной Англии Чарльтон в 1966 году стал чемпионом мира и бронзовым призером чемпионата Европы в 1968 году.
Bookmaker-ratings.ru 05:02
Игры

Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life

Evo-rus.com вчера в 03:02
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Авто

Автодилеры испытывают дефицит новых автомобилей в России

Популярный в России седан Mazda6, как отмечают дилеры Mazda, также практически исчез из свободной продажи.
32CARS.ru 06:26
6
Общество

Названы востребованные профессии в условиях ситуации на рынке труда

Результаты исследования есть в распоряжении RT. Специалисты уверены, что, как и в разгар пандемии, особенно востребованными остаются медики.
RT на русском вчера в 23:30
27
Общество

Миллиардеру Олегу Тинькову пересадили костный мозг

Live24 вчера в 13:47
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Путешествия

Аэропорт Крыма принял первый за пять лет рейс из Владивостока

Первый с 2015 года самолет по маршруту Владивосток - Симферополь совершил посадку в крымском аэропорту, следует из информации на онлайн-табло авиаузла.
ТАСС 05:46
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Футбол

«Зенит» собирается приобрести ганского футболиста «Кайсериспора»

Чемпион России "Зенит" собирается приобрести хавбека турецкого "Кайсериспора" Бернарда Манса.
Вести.Ru 04:13
Шоу-бизнес

Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным, опровергла сведения об их совместном отпуске.
Вечерняя Москва вчера в 13:58
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Происшествия

В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

Известия вчера в 21:22
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Здоровье

Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Только за последние сутки в Алтайском крае еще у 224 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 09 июля в 02:29
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Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
191
Шоу-бизнес

Старшая дочь Тарасова и Костенко отмечает день рождения

Старшая дочь Тарасова и Костенко отмечает день рождения Старшая дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко Милана отмечает день рождения.
Экспресс газета вчера в 04:48
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Как работают Яндекс.Новости?
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