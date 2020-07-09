Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России предложили провести деноминацию рубля

В комментарии "Газете.Ru" Александр Разуваев разъяснил, что деноминацию всегда проводят после того, как стране удается победить инфляцию. Сейчас таргет Банка России по инфляции на 2020-й год составляет 4%.
Читать в источнике
Комментировать5,7K
с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомости09 июля в 17:12

Подробнее о событии

Экономист предложил деноминировать российский рубль

РЕН ТВ02:25

В России предложили провести деноминацию рубля

Газета.Ruвчера в 09:52

«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля

Радио Sputnik08 июля в 13:06

Деноминацию рубля предложили провести в России

Аргументы неделивчера в 09:01

В России заговорили о деноминации рубля

Lenta.ruвчера в 02:07

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Ведомости09 июля в 17:12

В России предложили провести деноминацию рубля

РИА Новостивчера в 08:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Наука

Открыт фактор, удваивающий вероятность смерти от коронавируса

Повышенный уровень глюкозы в крови пациента натощак удваивает риск его смерти от тяжелых форм коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:07
51
Армия и оружие

В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия

В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
Известия 09 июля в 15:55
36
Политика

СБ ООН не принял российскую резолюцию по гуманитарной помощи Сирии

Совет Безопасности ООН в очередной раз не принял российский вариант резолюции о механизме трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Коммерсантъ вчера в 19:43
350
Авто

Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник под маркой WEY

Известно, что новый WEY создан на базе флагманского Haval H9 и имеет аналогичные габариты.
Evo-rus.com 02:02
9
Наука

Почему нейробиологи избегают левшей

Evo-rus.com 02:23
6
Общество

Стихийная акция поддержки Фургала собрала 20 тысяч участников

В Хабаровские прошедшая стихийная акция поддержки задержанного губернатора края Сергея Фургала собрала десятки тысяч участников.
Накануне.Ru 04:54
Происшествия

СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала

ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
246
Политика

Украина назвала срок возвращения Донбасса

Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал срок возвращения отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Lenta.ru 05:12
3
Политика

В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском вчера в 20:52
2
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
36
Происшествия

В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

Известия вчера в 21:22
70
Экономика

Эксперт дал прогноз по курсу рубля

Специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко дал прогноз по курсу рубля.
RT на русском 09 июля в 12:19
4
Общество

Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси

Российская газета вчера в 18:55
Авто

В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ

В Минске стартовала массовая сборка дизельных моторов для отечественных внедорожников "УАЗ", а также для малотоннажных грузовиков и фургонов "ГАЗель".
Новые автомобили 05:17
15
Музыка

Артур Пирожков отменяет масочный режим в клипе «Перетанцуй меня»

Российский шоумен и певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал на YouTube клип на трек "Перетанцуй меня".
РИА Новости вчера в 23:20
2
Общество

Новые случаи коронавируса выявлены в 85 российских регионах

Москва, 9 июля 2020, 12:00 — REGNUM В России за прошедшие сутки 8 июля выявлено 6509 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
REGNUM 09 июля в 05:00
Политика

Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru вчера в 16:22
1,8K
Общество

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ вчера в 06:45
127
Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
25
Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
459
Культура

Путин поздравил народную артистку Елену Камбурову с днем рождения

ТАСС 03:28
3
Футбол

Квинси Промес: «Скучал по Амстердаму, когда играл в Москве и Испании»

Бывший нападающий «Спартака», голландец Квинси Промес, ныне выступающий за «Аякс», рассказал, что скучал по Амстердаму, когда выступал в России.
Спорт-Экспресс 04:39
Политика

ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии

ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть. Об этом сообщает РИА «Новости».
Парламентская газета вчера в 08:03
3
Энергетика

Газопровод «Голубой поток» простаивает с середины мая – Reuters

Анкара, 11 июля 2020, 12:25 — REGNUM Газопровод, «Голубой поток», проложенный по дну Чёрного моря между Россией и Турцией, находится в режиме простоя с середины мая нынешнего года.
REGNUM 05:25
67
Происшествия

Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий

В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 05:02
5
Здоровье

Мясников рассказал о пользе кофе для профилактики онкологии

Естественно, имеется в виду не растворимый, а натуральный кофе. Напиток очень полезен при недугах печени.
RuNews24.ru 05:15
1
Общество

Россиянам могут разрешить получать сведения об умершем родственнике

В субботу, 11 июля, стало известно, что кабмин России внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается разрешить гражданам Российской Федерации получать сведения об умершем родственнике.
Аргументы недели 03:29
Общество

Почти 40 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за сутки

Всего с начала пандемии в Карелии проведено более 90 тысяч тестов на коронавирус. Кроме того, 926 пациентов выздоровели от COVID-19.
Карелинформ 03:26
Политика

Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире

Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.
Lenta.ru вчера в 14:04
161
Киберспорт

В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат 09 июля в 04:51
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное