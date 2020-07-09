С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

с чего всё началось

В комментарии "Газете.Ru" Александр Разуваев разъяснил, что деноминацию всегда проводят после того, как стране удается победить инфляцию. Сейчас таргет Банка России по инфляции на 2020-й год составляет 4%.

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