Экономика

MOS.newsMOS.newsВ России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100. По его словам, эта мера позволит вернуть в обращение копейки. Так, бутылка воды могла бы стоить 50 копеек.
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с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомости09 июля в 17:12

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«Обрезать нули» рублю: Эксперты приговорили кошельки народа

Царьград11 июля в 16:37

В России заговорили о деноминации рубля

Lenta.ru10 июля в 02:07

Глава Центробанка 1998 года оценил идею деноминации рубля

URA.Ru10 июля в 18:37

Эксперты оценили идею деноминации рубля

РИА Новости10 июля в 12:00

В России предложили провести деноминацию рубля

Газета.Ru10 июля в 09:52

Экономист предложил деноминировать российский рубль

РЕН ТВ11 июля в 02:25

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Ведомости09 июля в 17:12
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Космос

Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска

RT на русском 15:07
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Политика

Неменский объяснил, что станет с пророссийским населением Украины, если они сейчас заявят о себе

На Украине есть пророссийская и русская патриотическая общественность.
Украина.ру вчера в 23:50
Происшествия

Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Российская газета 13:07
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Происшествия

Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале

Известия 16:04
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Кино

Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале

Evo-rus.com 10:20
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Гаджеты

NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX

Китайские источники сообщили, что NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX.
Ferra вчера в 10:31
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Футбол

Кикнадзе и Карпина могут отстранить от футбольной деятельности

Генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и тренера "Ростова" Валерия Карпина могут отстранить от футбольной деятельности, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:32
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Политика

США отвергли территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море

Соединённые Штаты официально отвергают ряд территориальных претензий КНР в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
News.ru 15:37
Киберспорт

СМИ: Ubisoft хочет сделать Skull & Bones похожей на Fortnite

Ubisoft хочет сделать Skull & Bones не только для любителей экшена — основной аудитории премиальных игр издателя вроде всё той же Assassin's Creed.
Игромания.ру 13:30
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
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Футбол

Самая красивая болельщица 28-го тура РПЛ. Выбираем!

В этой подборке прекрасные болельщицы из Москвы, Сочи и Краснодара.
Чемпионат 16:00
Футбол

«Зенит» предложил Ловрену двухлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро

Руководство «Зенита» предлагает Деяну Ловрену, защитнику футбольного клуба «Ливерпуль», заработную плату равную двум с половиной миллионам евро в год.
CT news 09:18
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Игры

Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

Российская газета 05:39
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
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Шоу-бизнес

От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты

Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года.
ToDay News Ufa 08:43
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Общество

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
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Происшествия

У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

Интерфакс 08:23
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения российского гражданства

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке получения гражданства России иностранцами, чьи дети имеют паспорта России и достигли 18 лет.
Общественное телевидение России 14:53
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Армия и оружие

Минобороны РФ усилит защиту Урала и Поволжья ракетными системами С-400

Piter.tv 05:27
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Общество

Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%

Накануне в оперштабе рассказали, что в Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными июня.
Известия 13:36
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Экономика

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Интерфакс 04:34
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Кино

Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей по $1 за каждую

Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех своих повестей, каждая из которых обошлась режиссерам в $1.
Известия 08:36
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Шоу-бизнес

Анастасия Ивлеева оправдалась за свой размер груди

Бывшая ведущая популярной передачи о путешествиях «Орел и решка» оправдалась перед поклонниками, пояснив, ее немаленькие формы уменьшились в связи с обычным похудением.
Актуальные Новости 10:22
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Происшествия

Машина заправки в Шереметьево повредила фюзеляж самолета «России»

В аэропорту Шереметьево водитель заправщика повредил корпус пассажирского самолета авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота»), который должен был следовать рейсом в Сочи.
РБК 16:30
1
Общество

В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались 37 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 16:27
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Шоу-бизнес

Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака

Поздравительный пост 57-летняя певица разместила в микроблоге Instagram.
Дни24 01:36
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Спорт

Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат

91 спортсмен из Великобритании для улучшения результатов на домашней Олимпиаде в 2012 году тестировал на себе экспериментальное вещество.
Российская газета 13:47
Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
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Гаджеты

Таким будет ответ Intel на достижения AMD. Процессоры Alder Lake точно будут включать большие и малые ядра

Напомним, недавно на рынок вышли первые подобные гетерогенные процессоры Intel Lakefield, и мы уже успели убедиться в том, что оптимизация для них может быть крайне важна.
iXBT.com 14:15
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском 08:08
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