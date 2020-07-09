Экономика

MOS.newsMOS.newsВ России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100. По его словам, эта мера позволит вернуть в обращение копейки. Так, бутылка воды могла бы стоить 50 копеек.
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с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомости09 июля в 17:12

Подробнее о событии

За доллар по 70 копеек у россиян отнимут деньги и повысят цены

Капитал страны04:47

Экономист предложил деноминировать российский рубль

РЕН ТВ11 июля в 02:25

В России заговорили о деноминации рубля

Lenta.ru10 июля в 02:07

Рублю предложили деноминацию

Национальная служба новостей10 июля в 14:00

Эксперты оценили идею деноминации рубля

РИА Новости10 июля в 12:00

В России предложили провести деноминацию рубля

Газета.Ru10 июля в 09:52

Глава Центробанка 1998 года оценил идею деноминации рубля

URA.Ru10 июля в 18:37
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Игры

В Assassin’s Creed Valhalla будет неочевидное объяснение возможности менять пол героя

Нарративный директор Ubisoft Дэрби МакДевитт заявил, что игроки не сразу узнают, почему в Assassin's Creed Valhalla можно изменить пол главного героя на лету.
CyberSport.ru 12:42
Энергетика

Глава сланцевой компании заявил о прошедшем в США пике добычи нефти

США прошли пик добычи нефти, заявил в интервью Financial Times глава сланцевой компании Parsley Energy Мэтт Галлахер.
РБК 10:33
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
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Экономика

Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег

Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM 15:28
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Общество

Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах

В определении ВС указано, что российские суды вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц, если ответчик распространяет рекламу, направленную на россиян; если иск вытекает из договора, который исполняется в РФ; если субъект персональных данных живет в РФ.
РИА Новости 09:33
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Происшествия

Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Российская газета 13:07
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Киберспорт

За Ubisoft Forward на пике следили более 2,35 млн зрителей

Cyber.sports.ru 01:48
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Происшествия

Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале

Известия 16:04
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Происшествия

У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

Интерфакс 08:23
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Армия и оружие

После боя на границе Азербайджана и Армении умер еще один солдат

Со своей стороны, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что военнослужащие Азербайджана сначала попытались нарушить границу на автомобиле УАЗ, но после предупреждения бросили машину и ушли.
Вести.Ru вчера в 14:51
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Футбол

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».
CT news 12:07
Политика

Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
REGNUM 10:31
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Общество

Пресс-секретаря «Альянса врачей» силой отправили служить в Архангельск

Председатель "Альянса врачей" Анастасия Васильева известила, что пресс-секретаря организации Ивана Коновалова задержали и, превентивно не узнав о состоянии его здоровья, отправили проходить военную службу в Архангельск.
ЗакC.Ру 11:55
Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
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Происшествия

Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве

На свадебном банкете в ресторане на юге Москвы скончалась невеста, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 11 июля.
Известия 11 июля в 17:29
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Армия и оружие

Турция угрожает военной операцией против армии Хафтара в Ливии

Анкара ждет урегулирования за столом переговоров, но если Хафтар не отойдет от указанных городов дальше на восток, против подразделений ЛНА будет начата военная операция, подчеркнул министр.
Слово и Дело 08:01
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Происшествия

Водитель заправочной машины в Шереметьеве повредил фюзеляж самолета

Водитель заправочной машины в столичном аэропорту Шереметьево допустил касание автомобиля с фюзеляжем воздушного судна, готовившегося вылететь в Сочи.
Вечерняя Москва 15:14
Общество

В Москве за сутки скончались 37 пациентов с коронавирусом

13 июля в департаменте здравоохранения столицы сообщили, что в Москве в июне от коронавируса умерло на 35% меньше пациентов, чем в мае.
Известия 16:04
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Транспорт

РЖД приостановили продажу билетов на поезда из Белгорода в Москву

Российские железные дороги приостановили продажу билетов на поезда, следующие из Белгорода в Москву и обратно из-за проведения ремонтно-восстановительных работ на месте аварии под Тулой.
Go31.ru 06:02
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Политика

«С 2021 года начинаем российскую программу»: Дмитрий Рогозин - о том, когда и с кем мы полетим на Луну

Если раньше запускали на орбиту спутник, который жил три года, а то и один, то пусков нужно было больше, чтобы обновлять группировку.
Комсомольская правда 13:03
Происшествия

Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки

Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.
РИА Новости 15:04
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Хоккей

«Миннесота» объявила о подписании контракта с Кириллом Капризовым

Российский нападающий Кирилл Капризов заключил контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд», информирует официальный сайт клуба.
Чемпионат 12:09
Происшествия

В Екатеринбурге на Плотинке автобус врезался в дерево

Сегодня, 13 июля, вечером в Екатеринбурге на перекрёстке проспекта Ленина и улицы 8 Марта автобус (маршрут №27) врезался в дерево.
Уральский меридиан 10:44
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Общество

Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь

Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
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Общество

Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров

Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 11:18
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Футбол

Самая красивая болельщица 28-го тура РПЛ. Выбираем!

В этой подборке прекрасные болельщицы из Москвы, Сочи и Краснодара.
Чемпионат 16:00
Кино

Как Тони Старка вернут в кинематографическую вселенную Marvel

Роберт Дауни-младший, с 2008 года исполнявший роль Железного человека (Тони Старка) в фильмах кинематографической вселенной Marvel, покинул стан Мстителей в мае 2019-го.
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Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу

Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению.
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Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

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Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах

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