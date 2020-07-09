С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

с чего всё началось

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100. По его словам, эта мера позволит вернуть в обращение копейки. Так, бутылка воды могла бы стоить 50 копеек.

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