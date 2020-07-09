Экономика

MOS.newsMOS.newsВ России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100. По его словам, эта мера позволит вернуть в обращение копейки. Так, бутылка воды могла бы стоить 50 копеек.
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с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомости09 июля в 17:12

Подробнее о событии

За доллар по 70 копеек у россиян отнимут деньги и повысят цены

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В России предложили провести деноминацию рубля

РИА Новости10 июля в 08:40

Раскрыты риски при проведении деноминации рубля

Рамблер11 июля в 04:44

Рублю предложили деноминацию

Национальная служба новостей10 июля в 14:00

В России предложили провести деноминацию рубля

Газета.Ru10 июля в 09:52

«Обрезать нули» рублю: Эксперты приговорили кошельки народа

Царьград11 июля в 16:37

В России заговорили о деноминации рубля

Lenta.ru10 июля в 02:07
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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
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Общество

Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене

Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости 11:20
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Политика

Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 11:56
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

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Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ

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Вахтовики Амурского ГПЗ устроили погром из-за невыплаты зарплат

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Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление самого перевозчика.
BFM.ru 11:49
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Шоу-бизнес

Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню

Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды.
Lenta.ru 10:15
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Политика

В Абхазии назвали возможные даты открытия границы с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил рассмотреть возможность открыть туристический сезон в республике с 15 июля.
REGNUM 12:07
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Футбол

В «Уфе» официально выявлен случай заражения коронавирусом

В «Уфе» обнаружен новый случай заражения коронавирусом, но имя заболевшего футболиста не раскрывается.
Metaratings 11:54
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
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Футбол

Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и высказывания Карпина

Комитет по этике Российского футбольного союза обсудит 17 июля неприличный жест генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и критические высказывания в адрес РФС наставника "Ростова" Валерия Карпина.
Вести.Ru 10:44
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Происшествия

В Екатеринбурге автобус врезался в дерево

Автобус выехал на встречную полосу и врезался в дерево в центре Екатеринбурга, два пассажира получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД.
РИА Новости 11:18
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Общество

Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу

Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru 10:46
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
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Киберспорт

За Ubisoft Forward на пике следили более 2,35 млн зрителей

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Политика

Эрдоган отклонил международное осуждение в связи с преобразованием собора Святой Софии в мечеть

Московский Комсомолец Турция 03:02
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Общество

Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова

Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку своего бывшего коллеги, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене и шпионаже в пользу стран НАТО.
Взгляд.ру 06:35
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Общество

Российскому актеру запретили въезд на Украину

Российскому актеру, имя которого не называется, запретили въезд на Украину сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Взгляд.ру 11:34
Политика

Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru 05:25
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Армия и оружие

Российская ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим в Сирии

Газета.Ru 06:56
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Общество

Судью Хахалеву лишили статуса за 128 прогулов

Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
ТАСС 07:21
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Происшествия

В Москве девушка умерла на собственной свадьбе

Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил РБК информацию о том, что в Москве девушка умерла на собственной свадьбе.
РБК вчера в 01:59
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Шоу-бизнес

Умерла жена Джона Траволты Келли Престон

Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы.
РБК 03:06
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Экономика

Программа льготной ипотеки под 6,5% завершится 1 ноября

Правительство выпустило постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля.
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Шоу-бизнес

Яну Рудковскую раскритиковали после унижения Дакоты из-за сумок

Продюсер Яна Рудковская подверглась критике в Сети из-за того, что довела до слез певицу Риту Дакоту.
РЕН ТВ вчера в 13:05
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Песков: Высказывания Зеленского о роли СССР в ВОВ коробят Путина

Высказывания лидера Украины о роли СССР в ВОВ коробят его коллегу из России. Каждый гражданин для Путина – это священная тема.
Актуальные Новости вчера в 09:07
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Происшествия

Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тысяч метров

Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС.
RT на русском 10:53
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В Узбекистане разъяснили условия продления карантина

Ташкент, 13 июля 2020, 13:37 — REGNUM Власти Узбекистана могут продлить карантин после 1 августа в случае роста заболеваемости среди населения.
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