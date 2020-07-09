Экономика

MOS.newsMOS.newsВ России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100. По его словам, эта мера позволит вернуть в обращение копейки. Так, бутылка воды могла бы стоить 50 копеек.
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с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомости09 июля в 17:12

Подробнее о событии

Рублю предложили деноминацию

Национальная служба новостей10 июля в 14:00

Экономист предложил деноминировать российский рубль

РЕН ТВ11 июля в 02:25

Глава Центробанка 1998 года оценил идею деноминации рубля

URA.Ru10 июля в 18:37

За доллар по 70 копеек у россиян отнимут деньги и повысят цены

Капитал страны04:47

В России предложили провести деноминацию рубля

РИА Новости10 июля в 08:40

В России заговорили о деноминации рубля

Lenta.ru10 июля в 02:07

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Ведомости09 июля в 17:12
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
Происшествия

Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Российская газета 13:07
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Общество

Итальянцы этим летом не хотят принимать туристов из США

44% жителя Италии, участвующих в опросе, не хотят пускать в страну британцев.
Evo-rus.com 02:49
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Авто

«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada

Компания "АвтоВАЗ" показала на видео процесс сборки обновленной Niva под брендом Lada.
Новые автомобили 00:17
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
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Общество

В ВОЗ назвали основные сценарии распространения коронавируса в мире

Ситуация с коронавирусом в мире развивается по четырем сценариям.
Российская газета 13:17
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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
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Политика

Лавров обсудил с Помпео подготовку встречи лидеров стран членов СБ ООН

В сообщении указывается, что «главы внешнеполитических ведомств детально обсудили ход подготовки предлагаемой российской стороной встречи лидеров пяти стран-постоянных членов СБ ООН».
ИА Красная Весна 14:52
Экономика

Индекс промпроизводства в Татарстане увеличился на 0,2%

По итогам января-мая 2020 года индекс промышленного производства в России составил 97,6%. Больше всего показатель увеличился в Тюменской (129,8%) и Тульской (124,1%) областях.
TatCenter 03:24
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Здоровье

Восемь сел Оренбуржья закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова сообщила, что в Оренбуржье на карантин закрыты восемь сел.
Вестирама.ру 09:33
6
Политика

Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

RT на русском 14:17
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Общество

«Золотую судью» Хахалеву досрочно лишили полномочий

Скандально известную кубанскую судью Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий, сообщили РИА Новости в Высшей квалификационной коллегии.
РИА Новости 07:08
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Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
57
Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском 08:08
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Происшествия

Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

Российская газета 11:21
13
Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Сегодня печальную новость появилась от голливудского актера Джона Траволта, который сообщил о смерти своей супруги 57-летней актрисы Келли Престон.
Bimru.ru 04:01
42
Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
900
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для части иностранцев

«Законом устанавливается возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания для любого иностранного гражданина, проживающего в России и имеющего дееспособных детей, достигших 18 лет и являющихся гражданами России», —передает ТАСС.
URA.Ru 14:21
1
Гаджеты

В Германии на 5 процессоров AMD продается 1 процессор Intel

Статистика говорит, что на 5 CPU AMD продается только 1 CPU Intel.
iXBT.com 09:15
Общество

В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев.
Российская газета 14:34
277
Экономика

Долги мировых компаний подскочат из-за пандемии на $1 трлн

Задолженность ключевых мировых компаний в текущем году увеличится на 1 триллион долларов из-за пандемии коронавируса.
Национальная служба новостей 06:50
Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
6
Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
6,8K
Происшествия

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
530
Политика

СГБ задержала экс-министра обороны Азербайджана

Задержан экс-министр обороны Азербайджана Рагим Газиев, в его отношении возбуждено уголовное дело, говорится в совместной информации Государственной службы безопасности (СГБ) и Генеральной прокуратуры Азербайджана.
Sputnik Азербайджан 10:51
1
Шоу-бизнес

11-12 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Нетребко дразнит фолловеров сочными кадрами из турецкого Бодрума. В воскресенье, 12 июля, в России отмечался день рыбака.
Passion.ru вчера в 15:00
Общество

В ВОЗ назвали категорию людей, менее всех подверженных коронавирусу

Дети в возрасте до 10 лет легче всего переносят заражение коронавирусом, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
Московский Комсомолец 13:02
6
Кино

Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале

ToDay News Ufa 08:33
32
Происшествия

Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров

«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
173
Происшествия

В Петрозаводске самолет вынужденно садится из-за закурившей пассажирки

Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.
РИА Новости 15:04
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