Экономика

MOS.newsMOS.newsВ России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100. По его словам, эта мера позволит вернуть в обращение копейки. Так, бутылка воды могла бы стоить 50 копеек.
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с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомости09 июля в 17:12

Подробнее о событии

За доллар по 70 копеек у россиян отнимут деньги и повысят цены

Капитал страны04:47

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Ведомости09 июля в 17:12

Глава Центробанка 1998 года оценил идею деноминации рубля

URA.Ru10 июля в 18:37

Рублю предложили деноминацию

Национальная служба новостей10 июля в 14:00

В России предложили провести деноминацию рубля

РИА Новости10 июля в 08:40

В России заговорили о деноминации рубля

Lenta.ru10 июля в 02:07

Экономист предложил деноминировать российский рубль

РЕН ТВ11 июля в 02:25
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Общество

Судью Хахалеву лишили статуса за 128 прогулов

ТАСС 07:21
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
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Здоровье

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
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Общество

Кулинар назвала авокадо уничтожителем холестерина в организме

Авокадо сочетается практически со всем, единственное, я бы не советовала его сочетать с продуктами с резким вкусом.
Говорит Москва 07:14
Единоборства

Россиянин Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что россиянин Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе.
Piter.tv вчера в 02:40
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Происшествия

Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

Российская газета 11:21
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Экономика

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
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Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
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Культура

Худрук МХТ им. Чехова опроверг новость о скандале в труппе

Художественный руководитель театра Сергей Женовач опроверг эту новость, заявив, что сбор труппы прошёл спокойно, без каких-либо скандалов.
Inc-news.ru 10:35
Спорт

Юрченко покинул пост президента ВФЛА

Евгений Юрченко покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает сайт организации.
Газета.Ru 11:12
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
3,6K
Общество

В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт

Само же коллекционное издание Far Cry 6 обойдется пользователям в 200 долларов. Для геймеров из РФ оно пока недоступно.
Актуальные Новости 01:53
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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России

У правительства есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос в России, заявил президент Владимир Путин в понедельник, 13 июля, на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
Lenta.ru 04:57
5,2K
Шоу-бизнес

Умерла жена Джона Траволты Келли Престон

Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы.
РБК 03:06
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
Происшествия

В Екатеринбурге автобус врезался в дерево

Автобус выехал на встречную полосу и врезался в дерево в центре Екатеринбурга, два пассажира получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД.
РИА Новости 11:18
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Армия и оружие

Азербайджан допустил полномасштабные боевые действия против Армении

Конфликт на границе Азербайджана и Армении может привести к полномасштабным боевым действиям.
Телеканал 360° 04:42
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Общество

В России создали легкий скоростной броневик «Стрела»

В России создали легкий бронеавтомобиль "Стрела".
РИА Новости 04:53
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Футбол

Юран: знаю, что «Химки» будут играть в следующем сезоне РПЛ

Главный тренер «Химок» Сергей Юран уверен, что команда выступит в сезоне-2020/21.
Metaratings 10:51
Происшествия

При обысках в МРЭО Петербурга нашли самого честного полицейского

При обысках в коммерческих МРЭО Петербурга обнаружили самого честного полицейского.
Питерские заметки 09:41
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Авто

Украинский ЗАЗ наладит выпуск автомобилей Lada

По информации издания, сборку наладят на мощностях Запорожского автомобильного завода.
Лезги газет 10 июля в 17:28
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Кино

Фильм «Звездные войны 5» возглавил американский прокат

Фильм "Звездные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар" вновь стал лидером американского проката спустя 40 лет после выхода на экраны.
Kinonews.ru вчера в 03:04
Игры

Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

Российская газета 05:39
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Политика

Путин высказал отношение к резкой критике в свой адрес

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает своей обязанностью прислушиваться к тому, что предлагается.
РЕН ТВ вчера в 06:38
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Энергетика

Российские нефть и газ оказались невостребованными

Российские нефть и газ в первой половине 2020 года оказались невостребованными на внутреннем и внешнем рынках.
Lenta.ru 10:41
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Политика

Антихристианская пощёчина Эрдогана: зачем президенту Турции менять статус собора Святой Софии

Весь мир негодует: Реджеп Тайип Эрдоган решил превратить главнейшую туристическую достопримечательность Собор Святой Софии в мечеть.
Rusvesna.su вчера в 21:37
Происшествия

Пожар на складе в Самаре не повлиял на качество воздуха

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе из-за пожара на складе в Самаре не превышена, сообщил журналистам начальник ГУМЧС по Самарской области Олег Бойко.
РИА Новости 10:59
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Кино

Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев

Седьмой сезон популярного сериала «Сваты» снимают без двух замечательных актеров, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Двое великих артистов, Ольга Аросева и Владимир Зельдин ушли из жизни, и сценаристы решили не искать им замены.
Уфимские Заметки 07:35
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Армия и оружие

Названа новая дата единого дня закладки кораблей для ВМФ РФ

Ранее единый день закладки надводных кораблей и подводных лодок был запланирован на 28 апреля, но был перенесен в связи с пандемией коронавируса.
Военное обозрение 04:04
Футбол

Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и высказывания Карпина

Комитет по этике Российского футбольного союза обсудит 17 июля неприличный жест генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и критические высказывания в адрес РФС наставника "Ростова" Валерия Карпина.
Вести.Ru 10:44
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