Экономика

MOS.newsMOS.newsВ России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100. По его словам, эта мера позволит вернуть в обращение копейки. Так, бутылка воды могла бы стоить 50 копеек.
Читать в источнике
Комментировать6,2K
с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомости09 июля в 17:12

Подробнее о событии

«Обрезать нули» рублю: Эксперты приговорили кошельки народа

Царьград11 июля в 16:37

Экономист предложил деноминировать российский рубль

РЕН ТВ11 июля в 02:25

В России заговорили о деноминации рубля

Lenta.ru10 июля в 02:07

Рублю предложили деноминацию

Национальная служба новостей10 июля в 14:00

В России предложили провести деноминацию рубля

РИА Новости10 июля в 08:40

Глава Центробанка 1998 года оценил идею деноминации рубля

URA.Ru10 июля в 18:37

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Ведомости09 июля в 17:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 18:36, Ашберн
Общество

Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь

Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
30
Игры

Названа причина отказа Valve от продолжения разработки Half-Life 3

Компания Valve действительно занималась разработкой Half-Life 3, однако отказалась от проекта в связи с рядом проблем, возникшем с игровым движком.
NewInform 10 июля в 13:44
28
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3 млн, по данным Университета Джонса Хопкинса на 0.45 мск, в мире заболели COVID-19 3 006 764 человека.
Ведомости 18:12
14
Происшествия

Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

ТАСС 17:22
20
Армия и оружие

«Поразит любую цель в России»: какое новое оружие разрабатывают в США

Предполагается, что к середине 30-х это оружие полностью заменит все 450 МБР шахтного базирования Minuteman III в составе сил стратегического сдерживания США.
РИА Новости 01:00
9
Армия и оружие

Начиненный электроникой японский танк Type 10 показали изнутри

Начиненный электроникой японский основной танк Type 10 впервые показали изнутри.
Lenta.ru 17:05
Футбол

В Румынии не забили 3 пенальти подряд за несколько минут. Вратаря удалили и довели до слез: видео

У «Рапида» вышел запасной вратарь, а «Петролул» не сумел забить пенальти и с третьей попытки: к мячу подошел другой игрок хозяев и пробил выше ворот.
Sport24.ru вчера в 09:09
Происшествия

В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ

Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
16
Политика

Неменский объяснил, что станет с пророссийским населением Украины, если они сейчас заявят о себе

На Украине есть пророссийская и русская патриотическая общественность.
Украина.ру вчера в 23:50
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
Происшествия

Появилось новое видео с Ефремовым после смертельного ДТП

REGNUM 12:48
136
Политика

Путин сократил численность центрального аппарата МВД

Владимир Путин сократил численность центрального аппарата МВД РФ до 5834 человек. Об этом говорится в соответствующем указе президента РФ.
Российская газета 13:30
8
Политика

В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:06
344
Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
671
Политика

Путин упростил получение российского гражданства

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства.
РБК 17:47
4
Общество

Минтруд пояснил порядок выплат компенсаций за «удаленку»

Минтруд разъяснил порядок оплаты сверхурочной работы на удаленке, а также пояснил, что вопросы о компенсациях для сотрудников за потраченную электроэнергию и использование личного оборудования будут решаться в соответствии с актами организаций и трудовыми договорами.
Газета.Ru 16:46
Космос

В обнаружении черных дыр может помочь новый телескоп

Астрономы предполагают, что Девятая планета может оказаться черной дырой, которую можно будет обнаружить при помощи телескопа Обсерватории имени Веры Рубин, говорится в исследовании, опубликованном на сайте arXiv.org.
Live24 11 июля в 05:20
3
Футбол

«Реал» обыграл «Гранаду» в чемпионате Испании

"Реал" обыграл "Гранаду" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 18:05
Космос

Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска

RT на русском 15:07
635
Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
825
Армия и оружие

Азербайджан обвинил Армению в минометном обстреле села

URA.Ru вчера в 20:27
13
Происшествия

Собчак потребовала возбудить дело из-за нападения в монастыре на Урале

Lenta.ru 15:39
81
Технологии

Россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля

Издание РИА Новости опубликовало материал, в рамках которого россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля.
Ferra 05:33
28
Общество

Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»

С нетерпением ожидаемая геймерами игра Far Cry 6 французской компании Ubisoft обзавелась полноценным трейлером.
Российская газета 11:41
3
Здоровье

Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве

Владимир Чуланов отметил три основных факторов, способных повлиять на возникновение второй волны коронавируса: источник инфекции, восприимчивость организма и условия для заражения вирусом.
ToDay News Ufa 04:42
1,1K
Наука

В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук

Звенящий звук, создаваемый резонансным взаимодействием атмосферных волн нашей планеты, не получится услышать без специальной техники, так что нет смысла пытаться найти "небесный колокол" в домашних условиях.
Замана вчера в 10:55
123
Экономика

Белорусские следователи нашли в банке «Газпрома» «черную кассу»

Следствие установило, что в Белгазпромбанке (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) долгое время работала так называемая черная касса.
РБК 18:25
Общество

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
349
Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
583
Культура

Экранизацию книг «Радзіва Прудок» Горвата и «Сфагнум» Мартиновича заморозили

Как оказалось, рано мы радовались, что героев популярных белорусских книг последних лет «Радзіва Прудок» Андруся Горвата и «Сфагнум» Виктора Мартиновича мы сможем увидеть на большом экране.
КП - Беларусь 09:56
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное