Общество
Lenta.ruВ России предложили провести перепись сим-карт
Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминального оборота серых сим-карт.
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с чего всё началось
Необходимость нового регулирования депутат объясняет тем, что, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории России вызывает серьезные опасения. Злоумышленники часто оформляют сим-карты на добросовестных абонентов, о чем последние не знают.РБК03:00
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Политика
На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими
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Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
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Политика
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Общество
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ВТБ до конца текущего года намерен продать долю в зерновом бизнесе.
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Общество
Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США
Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
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МИД Украины предложил Путину вспомнить, как Москва подчинялась Киеву
МИД Украины готовит официальное заявление относительно высказывания президента России Владимира Путина о том, что при формировании СССР в состав Украины были включены «исконно русские территории».
Происшествия
В Рязани вспыхнул пожар на химпредприятии
Один человек пострадал при пожаре на предприятии по производству уайт-спирита в Рязани, из горящего здания эвакуированы порядка 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Происшествия
Корреспондента «Ъ» отпустили из полиции после задержания у здания ФСБ
Журналиста задержали без объяснения причин и отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту. Ему не давали связаться с редакцией.
Политика
Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США
Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Экономика
Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей
Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП.
Армия и оружие
Российские «Триумфы» утёрли нос над Анкарой американским F-16
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Опубликован рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
Футбол
Александр Дюков рассказал о новой форме сборной России на Евро-2020
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Кино
Умерла актриса, сыгравшая девушку Бонда
Оже прославилась, сыграв девушку Джеймса Бонда Доминик Дерваль в картине «Шаровая молния». Роль спецагента тогда исполнял Шон Коннери.
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота держат курс на Иран после учений с ВМС Индии
Ранее стало известно, что корабли Балтийского флота в период с 16 по 19 декабря провели совместное учение с ВМС Индии «Индра-2019», которое проходило в Аравийском море.
Политика
Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей в регионах
Врачи в российских регионах получают разную зарплату, так как оклады устанавливаются и на уровне субъекта, и на уровне руководителя медицинской организации.
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Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
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Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
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На Netflix вышел сериал «Ведьмак»
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Столичная полиция перечислила самые популярные у угонщиков машины
В столичном главке Министерства внутренних дел рассказали, автомобили каких марок чаще всего угоняют в Москве.
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В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.