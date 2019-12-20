Необходимость нового регулирования депутат объясняет тем, что, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории России вызывает серьезные опасения. Злоумышленники часто оформляют сим-карты на добросовестных абонентов, о чем последние не знают.

с чего всё началось

Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминального оборота серых сим-карт.

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