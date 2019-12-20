Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России предложили провести перепись сим-карт

Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминального оборота серых сим-карт.
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с чего всё началось

Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт в стране

Необходимость нового регулирования депутат объясняет тем, что, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории России вызывает серьезные опасения. Злоумышленники часто оформляют сим-карты на добросовестных абонентов, о чем последние не знают.
РБК03:00

Подробнее о событии

Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт в стране

Piter.tv05:11

В Госдуме РФ предложили проверить все действующие в стране сим-карты

News.ru04:59

СМИ: в Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт

Радио Sputnik03:38

В России предложили провести перепись сим-карт

Lenta.ru04:35

Перепись всех сим-карт хотят провести в России

Газета.Ru04:32

В Госдуме предложили провести перепись SIM-карт

Rambler News Service04:49

Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт в стране

РБК03:00
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Политика

На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Lenta.ru 03:25
Происшествия

Соседи рассказали о перемене стрелка с Лубянки

Lenta.ru 03:15
Общество

Глава МИДа Сергей Лавров предложил разорвать договор с Бермудами о регистрации самолетов российских авиакомпаний

Чтобы перевести самолеты из иностранных реестров в российский министр иностранных дел Сергей Лавров, как пишет РБК, предложил расторгнуть межправительственное соглашение с Бермудами.
Эхо Москвы 05:00
Здоровье

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости 04:58
Политика

РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
РИА Новости вчера в 14:50
Происшествия

В доме у предполагаемого стрелка с Лубянки нашли винтовки и патроны

Следователи обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет при обысках в доме у Евгения Манюрова, которого СМИ называют человеком, открывшим стрельбу на Лубянке 19 декабря.
Газета.Ru 01:55
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Экономика

ВТБ решил продать долю в зерновом бизнесе

ВТБ до конца текущего года намерен продать долю в зерновом бизнесе.
РБК 04:04
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 18 декабря в 09:10
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
Коммерсантъ 05:03
Происшествия

В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

РИА Новости 03:15
Политика

МИД Украины предложил Путину вспомнить, как Москва подчинялась Киеву

МИД Украины готовит официальное заявление относительно высказывания президента России Владимира Путина о том, что при формировании СССР в состав Украины были включены «исконно русские территории».
REGNUM 04:16
Происшествия

В Рязани вспыхнул пожар на химпредприятии

Один человек пострадал при пожаре на предприятии по производству уайт-спирита в Рязани, из горящего здания эвакуированы порядка 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 03:21
Происшествия

Корреспондента «Ъ» отпустили из полиции после задержания у здания ФСБ

Журналиста задержали без объяснения причин и отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту. Ему не давали связаться с редакцией.
Коммерсантъ 05:12
Политика

Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США

Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 03:22
Экономика

Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП.
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Армия и оружие

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Американские истребители в небе над Анкарой 25—26 ноября стали условными мишенями для закупленных Турцией С-400.
Евразия Daily 02:09
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Настя Ивлеева снова покрасила волосы в розовый цвет

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Опубликован рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года

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Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
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Футбол

Александр Дюков рассказал о новой форме сборной России на Евро-2020

Сборная России получит новый комплект формы от компании Adidas перед Евро-2020. Об этом сообщали президент РФС Александр Дюков.
Спорт-Экспресс 18 декабря в 10:40
Кино

Умерла актриса, сыгравшая девушку Бонда

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Корабли Балтийского флота держат курс на Иран после учений с ВМС Индии

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Врачи в российских регионах получают разную зарплату, так как оклады устанавливаются и на уровне субъекта, и на уровне руководителя медицинской организации.
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Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
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Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
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На Netflix вышел сериал «Ведьмак»

Gmbox.ru 03:37
Авто

Столичная полиция перечислила самые популярные у угонщиков машины

В столичном главке Министерства внутренних дел рассказали, автомобили каких марок чаще всего угоняют в Москве.
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Российский политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член Межведомственной рабочей группы по совершенствованию системы государственной регламентации образовательной деятельности с 2018 года, член Высшего Совета ЛДПР, член Совета по делам молодёжи при Патриархе Московском и Всея Руси...
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