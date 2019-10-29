Здоровье
БИЗНЕС OnlineВ России предложили раздавать бесплатно лекарства по рецепту
По мнению ученых, сложившаяся в настоящее время ситуация является невыгодной для государства, так как многие россияне не в состоянии купить лекарства по рецепту, поэтому их болезни усугубляются и они попадают в больницу, где лечение оплачивается из бюджета.
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с чего всё началось
Государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства, предлагают научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС».Ведомостивчера в 17:04
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Происшествия
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Авто
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Подросток открыл стрельбу из пистолета в московской школе
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В Инстаграме семья Заворотнюк опровергла сведения об ухудшении состояния Насти.
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Политика
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В новой версии документа, вносящего поправки в закон о рынке ценных бумаг и уже рассмотренного Госдумой в первом чтении, уточняются требования к инвесторам-физическим лицам, претендующим на статус квалифицированных.
Общество
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Юрист Юрий Кулагин в комментарии «Ленте.ру» рассказал о проблемах со здоровьем у расстрелявшего восьмерых солдат Рамиля Шамсутдинова, но военкомат якобы не принял их во внимание и признал его годным к службе.