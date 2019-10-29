Государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства, предлагают научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС».

с чего всё началось

По мнению ученых, сложившаяся в настоящее время ситуация является невыгодной для государства, так как многие россияне не в состоянии купить лекарства по рецепту, поэтому их болезни усугубляются и они попадают в больницу, где лечение оплачивается из бюджета.

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