Здоровье

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineВ России предложили раздавать бесплатно лекарства по рецепту

По мнению ученых, сложившаяся в настоящее время ситуация является невыгодной для государства, так как многие россияне не в состоянии купить лекарства по рецепту, поэтому их болезни усугубляются и они попадают в больницу, где лечение оплачивается из бюджета.
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с чего всё началось

Экономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно

Государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства, предлагают научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС».
Ведомостивчера в 17:04

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Экономисты: государству выгодней оплачивать лекарства по рецепту, чем лечение больных

Вести.Ru03:42

Эксперты предложили государственное софинансирование для покупки рецептурных лекарств

ТАСС02:02

Ученые предложили государству оплачивать все лекарства по рецептам

РБКвчера в 20:53

Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно

URA.Ruвчера в 21:46

В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам

Lenta.ruвчера в 21:28

Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно

Комсомольская правда00:50

Экономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно

Ведомостивчера в 17:04
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Происшествия

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REGNUM вчера в 08:55
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РИА Новости 04:29
Общество

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РИА Новости вчера в 09:36
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Армия и оружие

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Вести.Ru 03:30
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Хачанов и Медведев проиграли во втором круге на турнире в Париже

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Депутаты Госдумы предложили дать возможность тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля.
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Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал на YouTube видеообращение, в котором сообщил, что расторг контракты со всеми артистами, работающими в его компании MALFA.
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Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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В полиции Монголии появились внедорожники Lada 4X4

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РБК 06:25
Шоу-бизнес

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Экономика

«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов

51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
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Lenta.ru 04:36
Общество

Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников

Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
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Правозащитник сообщил СМИ о проблемах со здоровьем у Шамсутдинова

Юрист Юрий Кулагин в комментарии «Ленте.ру» рассказал о проблемах со здоровьем у расстрелявшего восьмерых солдат Рамиля Шамсутдинова, но военкомат якобы не принял их во внимание и признал его годным к службе.
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