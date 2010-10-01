Экономика

9111.ru9111.ruВ России предложили раздавать продуктовые карточки бедным

Ранее 9111.ru писал, что россиянам предложили раздать деньги просто так.
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с чего всё началось

Представители потребрынка призвали правительство слать продукты бедным

Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров призвали правительство разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи (продовольственные карточки) малообеспеченным россиянам. Их обращение есть у "Интерфакса".
Интерфаксвчера в 08:58

Подробнее о событии

Эксперты сочли введение продовольственных карточек в РФ давно назревшим решением

Интерфакс06:22

Глава «Черкизово» прокомментировал предложение о введении продуктовых карточек

ТАСС05:11

Объединения потребителей призвали ввести карточки на продукты питания

Комсомольская правдавчера в 09:33

Производители товаров предложили «реанимировать» идею о выдаче продуктовых карточек людям

ЗакC.Рувчера в 11:36

Производители предложили ввести карточки на продукты для потерявших доход

Дождьвчера в 10:24

Правительство просят об оказании продовольственной помощи пострадавшим от экономических последствий коронавируса

Эхо Москвы01:03

Представители потребрынка РФ просят власти разморозить программу адресной продовольственной помощи населению

Финмаркетвчера в 08:39
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Автоматически обработаны 7143 источника, обновлено в 06:47, Ашберн
Политика

В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ

Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
3,4K
Общество

Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой.
RT на русском 05:32
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Политика

Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Газета.Ru 05:10
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Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

По словам Пескова, президент обратится к гражданам перед совещанием с членами правительства, которое начнется около 15:00 мск.
РБК 06:33
1,3K
Общество

Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан

Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции, и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:20
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Происшествия

СК завершил расследование крушения Superjet в Шереметьево

РИА Новости 06:06
28
Общество

В Липецкой области вводится пропускной режим

Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
274
Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru вчера в 11:32
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Здоровье

Врачи берут анализы на коронавирус прямо на дому

В поликлинике пациентов наблюдают в ежедневном режиме, в плановом порядке берут мазки на коронавирус, открывают листы нетрудоспособности.
На Западе Москвы 06:04
Общество

Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом

В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
360
Политика

Трамп прекратил финансирование ВОЗ

Трамп заявил, что американские налогоплательщики вносили 400-500 млн долларов в год в бюджет ВОЗ, а Китай – 40 млн долларов.
Взгляд.ру вчера в 19:05
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Игры

Слухи: инсайдер показал модель Принца Персии из ремейка трилогии «Пески времени»

Согласно информации DenseEquation, Ubisoft представит ремейки всех трёх игр из трилогии «Пески времени» (не только Prince of Persia: The Sands of Time) в рамках собственной цифровой презентации.
3DNews 04:14
Общество

В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение

С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
92
Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

Lenta.ru 03:51
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Политика

Соловьев назвал статью NYT о Путине «проявлением шизофрении»

Телеведущий Владимир Соловьев оценил статью газеты The New York Times (NYT), в которой президента России Владимира Путина обвинили в «развале американского здравоохранения» и «распространении дезинформации о коронавирусе».
Lenta.ru вчера в 18:58
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Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины довели Аллу Пугачеву в день рождения до слез

Лиза и Гарри Галкины приготовили для звездной матери собственноручно сделанные подарки, а также прочли для нее стихотворение, чем довели до слез.
OAnews 06:35
Финансы

Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплат

Москва, 15 апреля 2020, 12:13 — REGNUM Банки в подавляющем большинстве случаев отказывают предприятиям в выдаче беспроцентных кредитов на выплаты сотрудникам.
REGNUM 05:13
7
Общество

Денис Проценко рассказал о состоянии лечащихся в Коммунарке пациентов

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в учреждении проходят лечение 487 человек.
Интерфакс 01:01
1,2K
Происшествия

В Пензе умерла вторая пациентка с коронавирусом

Находившаяся две недели в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких 50-летняя пациентка с коронавирусом скончалась в Пензе, это вторая жертва, сообщила в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 04:05
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Энергетика

Цены на бензин в России начали снижаться

В России на неделе с 5 по 12 апреля снизились цены на бензин.
Газета.Ru 03:26
3,5K
Здоровье

Среди заболевших коронавирусом в Свердловской области есть челябинцы

Специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии по Свердловской области подтвердили диагноз еще у 12 человек.
Радио Business FM Челябинск 05:09
10
Наука

Эффективность блокирующего коронавирус лекарства подтвердили

Канадские вирусологи подтвердили эффективность одного из препаратов в борьбе с коронавирусной инфекцией.
ToDay News Ufa вчера в 22:58
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Энергетика

МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня

По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
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Здоровье

Заслуженный врач РФ пояснил, как состояние зубов влияет на коронавирус

Кариес, стоматит и другие заболевания полости рта повышают риск заражения коронавирусной инфекцией, заявил пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко, 15 апреля сообщают РИА Новости.
ИА Красная Весна 05:58
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Авто

Против Volkswagen подали иск 250 000 человек

Владельцы машин подали коллективный иск. Volkswagen должен выплатить пострадавшим клиентам 15% от первоначальной цены модели.
RuNews24.ru 03:01
9
Общество

В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке

Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
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Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
2,4K
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
4,1K
Экономика

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
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