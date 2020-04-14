Экономика
9111.ruВ России предложили раздавать продуктовые карточки бедным
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с чего всё началось
Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров призвали правительство разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи (продовольственные карточки) малообеспеченным россиянам. Их обращение есть у "Интерфакса".Интерфаксвчера в 08:58
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Объединения потребителей призвали ввести карточки на продукты питания
Комсомольская правдавчера в 09:33
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Руководство футбольной команды "Армавир" из одноименного города в Краснодарском крае приняло решение отказаться от участия в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), об этом заявил президент клуба Валентин Климко.
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Армия и оружие
В Минске в параде Победы примут участие более 180 боевых машин
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Общество
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Lenta.ru 05:26
Политика
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Решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование ВОЗ показывает, что для Вашингтона главное - найти "виноватых" и доказать свою "безгрешность".
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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой.
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Новый доступный флагман Honor обошёл по качеству камеры iPhone 11 Pro Max
Эксперты DxOMark провели тестирование камеры Honor 30 Pro+, в рамках которого новый доступный флагман Honor обошёл по качеству камеры iPhone 11 Pro Max.
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Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:07
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости 13 апреля в 08:25
Общество
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Российская газета 02:37
Происшествия
В Калуге умер житель Подмосковья с коронавирусом
Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Калужской области, это житель Подмосковья, оказавшийся в больнице после того, как ему стало плохо на улице, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.
РИА Новости 04:42
Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК 01:42
Происшествия
Житель Ульяновска оштрафован за фейк о коронавирусе
Житель Ульяновска привлечен к административной ответственности за распространение недостоверной информации о коронавирусе.
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В России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом
Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать».
ИА Красная Весна вчера в 07:38
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
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Цена Brent опустилась ниже $30 за баррель
Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).
Ведомости вчера в 12:36
Происшествия
В Архангельске задержан подозреваемый в убийстве трех женщин
В областном центре задержан подозреваемый, совершивший поджог квартиры на улице Гагарина, 12, где позже были обнаружены тела трех женщин.
Двина Сегодня 02:54
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
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В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
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Парламент Петербурга одобрил заморозку арендной платы для бизнеса
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Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
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Шоу-бизнес
Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ
Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
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Здоровье
Определены ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Группы исследователей из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йорском университете определила признаки тяжелой формы коронавируса на ранней стадии.
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