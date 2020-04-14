Экономика

9111.ru9111.ruВ России предложили раздавать продуктовые карточки бедным

Ранее 9111.ru писал, что россиянам предложили раздать деньги просто так.
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с чего всё началось

Представители потребрынка призвали правительство слать продукты бедным

Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров призвали правительство разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи (продовольственные карточки) малообеспеченным россиянам. Их обращение есть у "Интерфакса".
Интерфаксвчера в 08:58

Подробнее о событии

Глава «Черкизово» прокомментировал предложение о введении продуктовых карточек

ТАСС05:11

Представители потребрынка РФ просят власти разморозить программу адресной продовольственной помощи населению

Финмаркетвчера в 08:39

Производители товаров предложили «реанимировать» идею о выдаче продуктовых карточек людям

ЗакC.Рувчера в 11:36

В России предлагают ввести карточки на продукты питания

Expert.ruвчера в 11:26

Производители предложили ввести карточки на продукты для потерявших доход

Дождьвчера в 10:24

Объединения потребителей призвали ввести карточки на продукты питания

Комсомольская правдавчера в 09:33

Правительство просят об оказании продовольственной помощи пострадавшим от экономических последствий коронавируса

Эхо Москвы01:03
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 05:46, Ашберн
Политика

В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ

RT на русском 02:55
3,1K
Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков

В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
1,6K
Экономика

Аудитория Рунета в 2020 году пробьет планку в 100 млн пользователей

По данным Mediascope, в феврале 2020 года аудитория Рунета достигла 96,7 млн человек - 79% населения страны (это те пользователи, которые пользуются интернетом хотя бы раз в месяц).
Российская газета 05:19
Футбол

Футбольный клуб «Армавир» снялся с первенства ФНЛ

Руководство футбольной команды "Армавир" из одноименного города в Краснодарском крае приняло решение отказаться от участия в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), об этом заявил президент клуба Валентин Климко.
Вести.Ru 04:10
Армия и оружие

В Минске в параде Победы примут участие более 180 боевых машин

Экипажи боевых машин уже отрабатывают вопросы слаженности действий на специальной площадке в районе аэродрома Липки, передает БЕЛТА.
Российская газета 05:20
Общество

Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом

В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
207
Общество

В Москве почти половина зараженных коронавирусом оказались молодыми

В Москве почти половина (48 процентов) новых зараженных коронавирусом оказались молодыми — их возраст меньше 45 лет.
Lenta.ru 05:26
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
4K
Политика

Захарова прокомментировала приостановку США финансирования ВОЗ

Решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование ВОЗ показывает, что для Вашингтона главное - найти "виноватых" и доказать свою "безгрешность".
ТАСС 03:00
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Политика

Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой.
RT на русском 05:32
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Гаджеты

Новый доступный флагман Honor обошёл по качеству камеры iPhone 11 Pro Max

Эксперты DxOMark провели тестирование камеры Honor 30 Pro+, в рамках которого новый доступный флагман Honor обошёл по качеству камеры iPhone 11 Pro Max.
Ferra 04:35
Экономика

Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей

Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:07
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Энергетика

МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня

По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
4,6K
Происшествия

В Краснодарском крае задержали криминального авторитета

Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости 13 апреля в 08:25
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Общество

Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции

Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
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Происшествия

В Калуге умер житель Подмосковья с коронавирусом

Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Калужской области, это житель Подмосковья, оказавшийся в больнице после того, как ему стало плохо на улице, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.
РИА Новости 04:42
2
Экономика

Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты

Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК 01:42
27
Происшествия

Житель Ульяновска оштрафован за фейк о коронавирусе

Житель Ульяновска привлечен к административной ответственности за распространение недостоверной информации о коронавирусе.
ТАСС 05:35
1
Экономика

В России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом

Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать».
ИА Красная Весна вчера в 07:38
3K
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
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Энергетика

Цена Brent опустилась ниже $30 за баррель

Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).
Ведомости вчера в 12:36
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Происшествия

В Архангельске задержан подозреваемый в убийстве трех женщин

В областном центре задержан подозреваемый, совершивший поджог квартиры на улице Гагарина, 12, где позже были обнаружены тела трех женщин.
Двина Сегодня 02:54
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку

Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
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Кино

В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»

В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Общество

Парламент Петербурга одобрил заморозку арендной платы для бизнеса

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении губернаторский законопроект о "заморозке" арендной платы на городскую недвижимость для бизнесменов.
DP.RU 05:25
5
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
1
Общество

30 сотрудников ракетно-космической отрасли заразились коронавирусом

Газета.Ru 05:29
Шоу-бизнес

Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ

Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:20
Здоровье

Определены ранние признаки тяжелой формы коронавируса

Группы исследователей из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йорском университете определила признаки тяжелой формы коронавируса на ранней стадии.
Gazeta.SPb 05:03
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