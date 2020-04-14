Обращение подписали председатель Союза потребителей России, председатель совета директоров Союза участников потребительского рынка, член экспертного совета при правительстве Петр Щелищ, председатель комиссии по применению кодекса добросовестных практик, президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов, руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков, исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, генеральный директор "Союзмолоко" Артем Белов и другие.

с чего всё началось

Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров обратились к Кабмину РФ с призывом разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи – ввести продовольственные карточки для малообеспеченных россиян.

В России предлагают ввести карточки на продукты питания

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