Коронавирус

9111.ru9111.ruВ России предложили раздавать продуктовые карточки бедным

Ранее 9111.ru писал, что россиянам предложили раздать деньги просто так.
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с чего всё началось

Представители потребрынка призвали правительство слать продукты бедным

Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров призвали правительство разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи (продовольственные карточки) малообеспеченным россиянам. Их обращение есть у "Интерфакса".
Интерфакс08:58

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Руководители общероссийских объединений потребителей призвали правительство ввести продовольственные карточки

Эхо Москвы14:00

Представители потребрынка РФ просят власти разморозить программу адресной продовольственной помощи населению

Финмаркет08:39

Производители товаров предложили «реанимировать» идею о выдаче продуктовых карточек людям

ЗакC.Ру11:36

Производители предложили ввести карточки на продукты для потерявших доход

Дождь10:24

В России могут появиться продуктовые карточки. Запрос в правительство уже направлен

URA.Ru09:42

Объединения потребителей призвали ввести карточки на продукты питания

Комсомольская правда09:33

Бизнес попросил выдать россиянам продовольственные карточки

ФедералПресс12:11
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Гаджеты

Microsoft выпустила плановые обновления для Windows 10

Пользователи Windows 10 1809 получили обновление KB4549949 с номером сборки 17763.1158.
3DNews 14:38
Общество

В Кузбассе ввели обязательную изоляцию для прибывающих в область

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2 ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
Известия 09:26
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Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Lenta.ru вчера в 20:29
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Футбол

Медведев прокомментировал информацию о трансфере Дзюбы в «Лацио»

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев сообщил, что информация о том, что форвард «сине-бело-голубых» Артём Дзюба собирается перейти в римский «Лацио», не соответствует действительности.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 11:13
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Экономика

Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей

Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
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Общество

В МГД опровергли штраф за проезд под камерой без цифрового пропуска

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что автовладельцев в Москве, не оформивших цифровой пропуск, за каждый проезд под дорожной камерой могут начать штрафовать на 5 тыс. рублей.
RT на русском 16:57
3
Происшествия

Дело бывшего иркутского чиновника рассмотрят в суде

Дело бывшего иркутского чиновника рассмотрят в суде Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области завершило расследование резонансного уголовного дела бывшего министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды.
Коммерсантъ 11:05
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Кино

Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва

Игромания.ру 07:16
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Общество

Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок

Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa 15:44
36
Общество

Мурашко: более половины регионов России мобилизовали медслужбы

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более половины российских регионов мобилизовали медицинские учреждения.
Газета.Ru 16:17
Армия и оружие

Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии

В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
682
Общество

В США число жертв коронавируса превысило 25 тысяч

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что число смертей от коронавируса в стране будет гораздо меньше 100 тысяч.
Национальная служба новостей 16:20
3
Авто

В России начали массово расти цены на автомобили

Стоить больше стали как автомобили народных марок, так и престижные машины. Прибавку вызвали курс валют, рост ставок утильсбора и инфляция.
Somanyhorses 04:26
153
Происшествия

На Сахалине сотрудники полиции изъяли крупную партию контрафактного алкоголя

МВД медиа 04:21
Происшествия

На Колыме у девяти старателей артели предварительно обнаружили COVID-19

Диагноз COVID-19 предварительно поставили сразу 9 старателям артели "Кривбасс" на Колыме, сообщил в среду на страницах в своих социальных сетях губернатор региона Сергей Носов.
РИА Новости 17:51
Общество

В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Российская газета 17:22
346
Общество

Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции

Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
902
Общество

Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом

Китайские медэксперты, которые прибыли в Россию для помощи в борьбе с распространением коронавируса, оценили меры, которые приняли власти РФ.
Piter.tv 11:26
26
Транспорт

В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска.
РБК 17:00
1
Космос

Коммерческие компании нацелились на разработку ядерных ракетных двигателей

Коммерческие космические компании США нацелились на разработку ядерных ракетных двигателей в интересах правительства США, 8 апреля сообщил портал Space.com.
ИА Красная Весна 18:11
Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
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Гаджеты

Bloomberg раскрыл дизайн новых iPhone 12

Экономика сегодня 04:08
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Футбол

Контрактные замешательства: как изменятся деловые отношения в футболе

Кризис мирового футбола, вызванный коронавирусом COVID-19, спровоцирует серьезные изменения в деловых отношениях.
Известия 17:00
Здоровье

Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по ряду регионов России число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%.
РИА Новости 14:45
414
Экономика

Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий

Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ 14:15
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Шоу-бизнес

51-летний Максим Фадеев похудел на 85 килограммов

51-летний продюсер Максим Фадеев много лет страдает от лишнего веса.
Вокруг ТВ вчера в 21:56
1
Экономика

У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам

Ассоциация электронных денег попросила Банк России разрешить кредитным организациям до 1 июля обслуживать таких клиентов.
Эхо Москвы 18:10
Шоу-бизнес

Пранкеры поговорили с Билли Айлиш о России от имени Греты Тунберг

РИА Новости вчера в 16:30
1
Экономика

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС 18:11
Общество

Решение о переносе ЕГЭ примут после майских праздников

Основной этап сдачи ЕГЭ должен был начаться 25 мая, однако Минпросвещения перенесло начало экзамена на 8 июня из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
АБН 09:25
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