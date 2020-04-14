Коронавирус
9111.ruВ России предложили раздавать продуктовые карточки бедным
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с чего всё началось
Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров призвали правительство разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи (продовольственные карточки) малообеспеченным россиянам. Их обращение есть у "Интерфакса".Интерфакс08:58
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