Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров призвали правительство разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи (продовольственные карточки) малообеспеченным россиянам. Их обращение есть у "Интерфакса".

с чего всё началось

Ранее 9111.ru писал, что россиянам предложили раздать деньги просто так.

Гаджеты Microsoft выпустила плановые обновления для Windows 10 Пользователи Windows 10 1809 получили обновление KB4549949 с номером сборки 17763.1158.

Футбол Медведев прокомментировал информацию о трансфере Дзюбы в «Лацио» Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев сообщил, что информация о том, что форвард «сине-бело-голубых» Артём Дзюба собирается перейти в римский «Лацио», не соответствует действительности. 2

Происшествия Дело бывшего иркутского чиновника рассмотрят в суде Дело бывшего иркутского чиновника рассмотрят в суде Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области завершило расследование резонансного уголовного дела бывшего министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды. 32

Общество Мурашко: более половины регионов России мобилизовали медслужбы Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более половины российских регионов мобилизовали медицинские учреждения.

Общество В США число жертв коронавируса превысило 25 тысяч Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что число смертей от коронавируса в стране будет гораздо меньше 100 тысяч. 3

Авто В России начали массово расти цены на автомобили Стоить больше стали как автомобили народных марок, так и престижные машины. Прибавку вызвали курс валют, рост ставок утильсбора и инфляция. 153

Происшествия На Колыме у девяти старателей артели предварительно обнаружили COVID-19 Диагноз COVID-19 предварительно поставили сразу 9 старателям артели "Кривбасс" на Колыме, сообщил в среду на страницах в своих социальных сетях губернатор региона Сергей Носов.

Транспорт В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска. 1

Космос Коммерческие компании нацелились на разработку ядерных ракетных двигателей Коммерческие космические компании США нацелились на разработку ядерных ракетных двигателей в интересах правительства США, 8 апреля сообщил портал Space.com.

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 308

Футбол Контрактные замешательства: как изменятся деловые отношения в футболе Кризис мирового футбола, вызванный коронавирусом COVID-19, спровоцирует серьезные изменения в деловых отношениях.

Здоровье Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по ряду регионов России число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%. 414

Экономика Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий. 436

Экономика У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам Ассоциация электронных денег попросила Банк России разрешить кредитным организациям до 1 июля обслуживать таких клиентов.

Экономика Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.