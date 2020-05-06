Общество

Газета.RuГазета.RuВ России рассматривают введение общественных работ для решения проблемы зарплат

Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов выступил с предложением ввести общественные работы для предприятий, в которых в связи с карантинными мерами приостановлено производство. Об этом он сказал в интервью "Парламентской газете".
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с чего всё началось

Что мешает предпринимателям получать поддержку государства

Большинство предпринимателей настаивают на том, чтобы в части МСП вообще не применялся отраслевой подход, и предлагают считать пострадавшими весь сектор малого и среднего предпринимательства.
Парламентская газетавчера в 17:55

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В России предложили решение проблемы зарплат на остановившихся предприятиях

Lenta.ru00:36

В Госдуме нашли выход для россиян, потерявших зарплату

URA.Ru01:13

Россиян с остановившихся предприятий предложили отправить на общественные работы

Телеканал 360°01:08

В России рассматривают введение общественных работ для решения проблемы зарплат

Газета.Ru02:24

В Госдуме нашли решение проблемы с зарплатами на неработающих предприятиях

News.ru00:22

Депутат предложил решение проблемы зарплат на остановившихся предприятиях

РИА Новостивчера в 23:13

Что мешает предпринимателям получать поддержку государства

Парламентская газетавчера в 17:55
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
4,1K
Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости вчера в 09:11
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Общество

В Москве за сутки скончались 50 человек с коронавирусом

«В Москве скончались 50 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом на коронавирус», — заявили в оперштабе.
RT на русском вчера в 15:37
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Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына

Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Общество

Псковские власти ограничили карантинные меры

В Псковской области ограничили введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры.
Газета.Ru 01:59
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Политика

Глава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР

В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны.
Известия 01:49
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Футбол

Жена Ди Марии о трансфере хавбека в «МЮ»: «Реал» назвал нас наемниками, и мы были ими. Нам предложили кучу денег»

Sports.ru 01:13
Общество

Минтруд разъяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

В Минтруде отметили, оплата труда в период с 6 по 8 мая должна начисляться в штатном режиме.
Южный Федеральный 04 мая в 05:00
1,5K
Здоровье

Жителей Мордовии могут обязать носить перчатки

В Мордовии в ближайшее время может быть принято решение об обязательном ношении защитных перчаток в магазинах, транспорте и других общественных местах.
Известия Мордовии 00:01
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Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
764
Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

В апреле количество заявлений о невозможности погасить долг выросло на 17% по сравнению с показателями февраля—марта, говорит руководитель службы по работе с проблемными кредитами банка «Ренессанс Кредит» Анастасия Малкова.
РБК 00:00
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Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости вчера в 11:14
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Музыка

Скончался автор хитов «Ласкового мая»

РЕН ТВ 04 мая в 05:50
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Происшествия

В Аргентине разбился медицинский самолет

РИА Новости 00:21
Здоровье

В Москве проведен миллион тестирований на коронавирус

На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже один миллион таких исследований.
Российская газета 01:50
8
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
3,3K
Общество

Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая

С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
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Здоровье

Мэр Нью-Йорка рассказал об опасном воздействии коронавируса на детей

Власти Нью-Йорка сильно обеспокоены вновь выявленным воздействием коронавируса на детский организм — в городе зафиксированы 15 случаев, когда болезнь вызывала синдром системного воспалительного ответа у детей, сообщил мэр города Билл де Блазио.
РИА Новости вчера в 18:20
3
Общество

Израильские ученые приблизились к созданию вакцины от коронавируса

Израильские ученые заявили о прорыве в создании вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр обороны страны.
Вести.Ru 00:59
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Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна покорила подписчиков элегантной шляпкой

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова порадовала поклонников неожиданным весенним образом Она разместила новую фотографию в социальной сети Instagram.
Народные новости вчера в 10:02
Здоровье

350 медиков отказались работать в Калининградской области

В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом.
РЕН ТВ 04 мая в 12:50
6,9K
Экономика

«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК вчера в 14:15
36
Общество

Минприроды разработало план по внедрению раздельного сбора мусора

Минприроды разработало «дорожную карту» по внедрению раздельного сбора мусора в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на этот проект.
Ведомости 02:28
Общество

Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС

Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 08:31
93
Здоровье

Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
176
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
3,9K
Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
1,5K
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 00:04
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Здоровье

В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса

Суточный прирост новых случаев коронавируса в среднем по России составляет 7,9%, при этом показатель числа заболевших с симптомами острого респираторного заболевания и пневмониями стабилен, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на главного инфекциониста ведомства, доктора медицинских наук Елену Малинникову.
РИА Новости 02:11
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Айрат Закиевич Фаррахов
Российский врач
Российский медик, политик, государственный деятель. Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, член фракции «Единая Россия». Доктор медицинских наук. Заслуженный врач Республики Татарстан.
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