Общество
Газета.RuВ России рассматривают введение общественных работ для решения проблемы зарплат
Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов выступил с предложением ввести общественные работы для предприятий, в которых в связи с карантинными мерами приостановлено производство. Об этом он сказал в интервью "Парламентской газете".
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с чего всё началось
Большинство предпринимателей настаивают на том, чтобы в части МСП вообще не применялся отраслевой подход, и предлагают считать пострадавшими весь сектор малого и среднего предпринимательства.Парламентская газетавчера в 17:55
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Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости вчера в 09:11
Общество
В Москве за сутки скончались 50 человек с коронавирусом
«В Москве скончались 50 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом на коронавирус», — заявили в оперштабе.
RT на русском вчера в 15:37
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына
Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Общество
Псковские власти ограничили карантинные меры
В Псковской области ограничили введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры.
Газета.Ru 01:59
Политика
Глава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР
В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны.
Известия 01:49
Футбол
Жена Ди Марии о трансфере хавбека в «МЮ»: «Реал» назвал нас наемниками, и мы были ими. Нам предложили кучу денег»
Sports.ru 01:13
Общество
Минтруд разъяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
В Минтруде отметили, оплата труда в период с 6 по 8 мая должна начисляться в штатном режиме.
Южный Федеральный 04 мая в 05:00
Здоровье
Жителей Мордовии могут обязать носить перчатки
В Мордовии в ближайшее время может быть принято решение об обязательном ношении защитных перчаток в магазинах, транспорте и других общественных местах.
Известия Мордовии 00:01
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
В апреле количество заявлений о невозможности погасить долг выросло на 17% по сравнению с показателями февраля—марта, говорит руководитель службы по работе с проблемными кредитами банка «Ренессанс Кредит» Анастасия Малкова.
РБК 00:00
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости вчера в 11:14
Музыка
Скончался автор хитов «Ласкового мая»
РЕН ТВ 04 мая в 05:50
Происшествия
В Аргентине разбился медицинский самолет
РИА Новости 00:21
Здоровье
В Москве проведен миллион тестирований на коронавирус
На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже один миллион таких исследований.
Российская газета 01:50
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
Общество
Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая
С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
Здоровье
Мэр Нью-Йорка рассказал об опасном воздействии коронавируса на детей
Власти Нью-Йорка сильно обеспокоены вновь выявленным воздействием коронавируса на детский организм — в городе зафиксированы 15 случаев, когда болезнь вызывала синдром системного воспалительного ответа у детей, сообщил мэр города Билл де Блазио.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
Израильские ученые приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Израильские ученые заявили о прорыве в создании вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр обороны страны.
Вести.Ru 00:59
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна покорила подписчиков элегантной шляпкой
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова порадовала поклонников неожиданным весенним образом Она разместила новую фотографию в социальной сети Instagram.
Народные новости вчера в 10:02
Здоровье
350 медиков отказались работать в Калининградской области
В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом.
РЕН ТВ 04 мая в 12:50
Экономика
«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай
По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК вчера в 14:15
Общество
Минприроды разработало план по внедрению раздельного сбора мусора
Минприроды разработало «дорожную карту» по внедрению раздельного сбора мусора в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на этот проект.
Ведомости 02:28
Общество
Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 08:31
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 00:04
Здоровье
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
Суточный прирост новых случаев коронавируса в среднем по России составляет 7,9%, при этом показатель числа заболевших с симптомами острого респираторного заболевания и пневмониями стабилен, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на главного инфекциониста ведомства, доктора медицинских наук Елену Малинникову.
РИА Новости 02:11