Большинство предпринимателей настаивают на том, чтобы в части МСП вообще не применялся отраслевой подход, и предлагают считать пострадавшими весь сектор малого и среднего предпринимательства.

с чего всё началось

Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов выступил с предложением ввести общественные работы для предприятий, в которых в связи с карантинными мерами приостановлено производство. Об этом он сказал в интервью "Парламентской газете".

В России рассматривают введение общественных работ для решения проблемы зарплат

Политика Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. 729

Политика Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.

Общество Псковские власти ограничили карантинные меры В Псковской области ограничили введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры. 7

Политика Глава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны. 542

Здоровье Жителей Мордовии могут обязать носить перчатки В Мордовии в ближайшее время может быть принято решение об обязательном ношении защитных перчаток в магазинах, транспорте и других общественных местах. 13

Общество Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции. 764

Политика Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты. 417

Экономика Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы В апреле количество заявлений о невозможности погасить долг выросло на 17% по сравнению с показателями февраля—марта, говорит руководитель службы по работе с проблемными кредитами банка «Ренессанс Кредит» Анастасия Малкова. 55

Здоровье В Москве проведен миллион тестирований на коронавирус На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже один миллион таких исследований. 8

Общество Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод. 4

Здоровье Мэр Нью-Йорка рассказал об опасном воздействии коронавируса на детей Власти Нью-Йорка сильно обеспокоены вновь выявленным воздействием коронавируса на детский организм — в городе зафиксированы 15 случаев, когда болезнь вызывала синдром системного воспалительного ответа у детей, сообщил мэр города Билл де Блазио. 3

Шоу-бизнес Молодая жена Петросяна покорила подписчиков элегантной шляпкой Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова порадовала поклонников неожиданным весенним образом Она разместила новую фотографию в социальной сети Instagram.

Здоровье 350 медиков отказались работать в Калининградской области В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом. 6,9K

Экономика «Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке. 36

Общество Минприроды разработало план по внедрению раздельного сбора мусора Минприроды разработало «дорожную карту» по внедрению раздельного сбора мусора в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на этот проект.

Общество Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль. 93

Политика МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях. 1,5K