В России предложили сделать бессрочными пособия безработным с детьми
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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сделать бессрочной выплату пособия для безработных с детьми. Эту идею представили в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021-2023 годы, сообщают "Известия".В источнике
С чего всё началось
Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению
Нововведение начало действовать в РФ с апреля: безработные родители получают дополнительно 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Профсоюзы предлагают сделать эту меру поддержки постоянной и увеличить сумму выплат более чем в три раза.
Известия17:01
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