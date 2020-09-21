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РИА Новости
РИА Новости

В России предложили сделать бессрочными пособия безработным с детьми

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сделать бессрочной выплату пособия для безработных с детьми. Эту идею представили в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, сообщают "Известия".В источнике
С чего всё началось
Известия

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению

Нововведение начало действовать в РФ с апреля: безработные родители получают дополнительно 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Профсоюзы предлагают сделать эту меру поддержки постоянной и увеличить сумму выплат более чем в три раза.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

В России предложили сделать бессрочными пособия безработным с детьми

РИА Новости21:46
РБК

Профсоюзы предложили бессрочно продлить пособия для безработных с детьми

РБК21:43
Известия

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению

Известия17:01
Телеканал 360°

Повышенные пособия для безработных с детьми могут стать бессрочными

Телеканал 360°18:51
ТАСС

«Известия»: профсоюзы предложили выплачивать пособия безработным с детьми постоянно

ТАСС18:27
URA.Ru

Россиянам с детьми хотят увеличить пособие и сделать бессрочным

URA.Ru17:34
РЕН ТВ

Безработным с детьми предложили сделать бессрочные пособия в РФ

РЕН ТВ22:41

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

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Известия18:14
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В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия18:43
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Вторичный рынок жилья Москвы упал на 18%

Количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы за восемь месяцев 2020 года сократилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 18% - до 77,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
РИА Новости02:46