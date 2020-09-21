ФАН 20

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сделать бессрочной выплату пособия для безработных с детьми. Эту идею представили в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, сообщают "Известия".