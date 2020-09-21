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Lenta.ru
Lenta.ru

В России предложили бессрочно продлить пособия безработным с детьми

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила бессрочно продлить выплату пособий безработным гражданам с детьми. Об этом говорится в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, передает газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению

Нововведение начало действовать в РФ с апреля: безработные родители получают дополнительно 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Профсоюзы предлагают сделать эту меру поддержки постоянной и увеличить сумму выплат более чем в три раза.
Известия17:01
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URA.Ru

Новости кризиса 21 сентября. В России вырастут налоги, выплаты безработным могут стать бессрочными

URA.Ru00:00
РИА Новости

В России предложили сделать бессрочными пособия безработным с детьми

РИА Новости21:46
ТАСС

«Известия»: профсоюзы предложили выплачивать пособия безработным с детьми постоянно

ТАСС18:27
РЕН ТВ

Безработным с детьми предложили сделать бессрочные пособия в РФ

РЕН ТВ22:41
Телеканал 360°

Повышенные пособия для безработных с детьми могут стать бессрочными

Телеканал 360°18:51
РБК

Профсоюзы предложили бессрочно продлить пособия для безработных с детьми

РБК21:43
Известия

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению

Известия17:01

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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