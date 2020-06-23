Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России предложили сделать доставку лекарств бесплатной

В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной, к продажам лекарств предложили допустить не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании.
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с чего всё началось

Скоростная помощь: доставку лекарств предложили сделать бесплатной

Инициативу поддерживают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) — послабления позволят сделать доставку лекарств бесплатной и быстрой. Сейчас она стоит в среднем 300 рублей за заказ.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

СМИ узнали о предложении разрешить онлайн-продажу лекарств ретейлерами

РБКвчера в 22:48

Аптечные сети выступили против допуска онлайн-ритейлеров к продажам лекарств

Известиявчера в 19:21

В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной

Lenta.ruвчера в 21:01

Онлайн-ретейлеры попросили Минздрав разрешить им торговать лекарствами

News.ruвчера в 19:20

Доставку лекарств в России хотят сделать бесплатной

URA.Ruвчера в 18:24

Доставку лекарств в России предложили сделать бесплатной

РЕН ТВвчера в 17:38

«Известия»: в ТПП предложили разрешить онлайн-ретейлерам продажу лекарств

ТАССвчера в 21:22
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Происшествия

Скорая помощь столкнулась с иномаркой и перевернулась в Кемерово

Газета.Ru 00:01
3
Здоровье

Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже

Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом. Они представляют собой одиночные, заостренные, чаще бесцветные бородавки.
РИА Новости вчера в 23:56
Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
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Общество

Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников

RT на русском вчера в 11:38
157
Общество

ПФР призвал россиян до 30 июня сделать заявления на пенсии и пособия

ПФР отмечает, что россияне могут рассчитывать на выгодные услуги и предложения в фонде только до конца июня 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 14:51
18
Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 11:29
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Политика

Трамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз

США ограничили выдачу ряда временных рабочих виз до конца текущего года.
Lenta.ru вчера в 20:44
8
Общество

В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
10
Общество

Режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется

Решением оперативного штаба с 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области будет снят.
РИАЦ вчера в 12:54
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Футбол

Агент Сафонов о вратаре «Ростова» Попове: «Из-за одной игры поднимать шумиху не стоит»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал дебют 17-летнего голкипера «Ростова» Дениса Попова в РПЛ в матче с «Сочи» (1:10).
Sports.ru 01:10
Шоу-бизнес

Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной

Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной История любви Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова начиналась очень романтично.
Вокруг ТВ вчера в 08:36
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Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
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Здоровье

Врач оценил данные о связи смертности от коронавируса с группой крови

Ранее ученые ряда стран пришли к выводу, что люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных осложнений от COVID-19.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:49
Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 21 июня в 07:40
1
Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
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Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
592
Политика

Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем.
МИР 24 00:58
112
Экономика

Срок подачи заявлений на субсидии для бизнеса продлили до 1 июля

Правительство РФ продлило пострадавшему от коронавируса малому и среднему бизнесу срок подачи заявлений на получение безвозмездных субсидий до 1 июля, передаёт ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Кабмина.
Агробук вчера в 23:45
3
Общество

России предсказали снижение смертности от коронавируса

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России.
Lenta.ru вчера в 22:50
38
Авто

С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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Экономика

К Набиулиной в Госдуме возникли вопросы по поводу Японии

В комитете Госдумы по экономической политике вызвало удивление отсутствие каких-либо пояснений от команды Эльвиры Набиуллиной по поводу вложений $73 миллиардов в сомнительные активы.
LentaChel.ru вчера в 23:52
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
1,2K
Политика

Госдеп заявил о готовности США работать с Россией в рамках ДОН

В Госдепартаменте США заявили о готовности Соединённых Штатов работать с Россией с целью решения вопросов в рамках Договора по открытому небу (ДОН).
RT на русском вчера в 23:46
Авто

Два кроссовера Haval ушли с российского рынка

Компания Haval завершила кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
26
Космос

Российский «Спектр-РГ» построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба

Российская космическая обсерватория "Спектр-РГ" построила лучшую в мире рентгеновскую карту неба.
Вести.Ru 20 июня в 09:15
24
Шоу-бизнес

В семье Пугачевой ожидается пополнение

Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр вчера в 05:50
25
Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям.
Известия вчера в 09:51
242
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия вчера в 00:18
1,5K
Футбол

Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.
RT на русском вчера в 18:04
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