Инициативу поддерживают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) — послабления позволят сделать доставку лекарств бесплатной и быстрой. Сейчас она стоит в среднем 300 рублей за заказ.

с чего всё началось

В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной, к продажам лекарств предложили допустить не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании.

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