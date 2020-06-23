Экономика
Lenta.ruВ России предложили сделать доставку лекарств бесплатной
В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной, к продажам лекарств предложили допустить не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании.
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с чего всё началось
Инициативу поддерживают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) — послабления позволят сделать доставку лекарств бесплатной и быстрой. Сейчас она стоит в среднем 300 рублей за заказ.Известия17:01
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Технологии
Авторы The Order 1886 стали частью Facebook и Oculus
Игромания.ру 16:53
Общество
В Кузбассе возобновляют работу кафе и рестораны
Губернатор региона подписал распоряжение, согласно которому с 25-го июня дано добро на возобновление работы заведений общественного питания.
Вести Кузбасс 11:47
Хоккей
Чемпион мира по хоккею Жердев рассказал о проблемах с алкоголем
Бывший форвард сборной России по хоккею Николай Жердев признался, что у него были проблемы с алкоголем.
Газета.Ru 03:35
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили, пишет канадское издание The Globe and Mail.
Аргументы и Факты 13:19
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
Происшествия
В Кемерове в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека
В результате столкновения скорая помощь опрокинулась. Травмы различной степени тяжести получили водитель скорой, два фельдшера и пациент.
REGNUM 22:54
Экономика
Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
Кино
Хью Джекман может сыграть Энцо Феррари в новом фильме Майкла Манна
Хью Джекман ведёт переговоры о роли автоконструктора и гонщика Энцо Феррари в новом фильме постановщика Майкла Манна («Схватка», «Соучастник»).
Игромания.ру 08:34
Происшествия
В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек
На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК 14:50
Политика
В США считают незаконным намерение покинуть Договор по открытому небу
Группа американских сенаторов от Демократической партии считает незаконным намерение Белого дома покинуть Договор по открытому небу.
РЕН ТВ 19:19
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Шоу-бизнес
Марина Ким ждет третьего ребенка
Кто станет папой третьего ребенка телезвезды — такой же секрет. Марина Ким: «Официально я не замужем».
StarHit.ru 06:00
Армия и оружие
Конвой США был атакован местными жителями Камышлы
Новостной фронт 12:40
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 05:18
Политика
Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем
Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани».
RT на русском 22:45
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
REGNUM 22:40
Наука
Почему влияет на обоняние коронавирус
МедиаПоток 07:09
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Общество
В четырех районах Алтайского края ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности ввели в Немецком национальном, Кулундинском, Хабарском и Угловском районах, сообщили в правительстве Алтайского края.
Алтапресс 21:06
Технологии
В Китае начались испытания поезда на магнитной подушке
Китайская компания CRRC Qingdao Sifang Co запустила испытания поезда на магнитной подушке, который перемещается по воздуху без контакта с поверхностью земли.
Pravda.Ru 04:45
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Общество
Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса
Люди, не верящие в опасность COVID, становятся причиной долгого угасания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 21:37