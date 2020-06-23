Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России предложили сделать доставку лекарств бесплатной

В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной, к продажам лекарств предложили допустить не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании.
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с чего всё началось

Скоростная помощь: доставку лекарств предложили сделать бесплатной

Инициативу поддерживают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) — послабления позволят сделать доставку лекарств бесплатной и быстрой. Сейчас она стоит в среднем 300 рублей за заказ.
Известия17:01

Подробнее о событии

СМИ узнали о предложении разрешить онлайн-продажу лекарств ретейлерами

РБК22:48

«Известия»: в ТПП предложили разрешить онлайн-ретейлерам продажу лекарств

ТАСС21:22

Доставку лекарств в России предложили сделать бесплатной

РЕН ТВ17:38

Онлайн-ретейлеры попросили Минздрав разрешить им торговать лекарствами

News.ru19:20

Доставку лекарств в России хотят сделать бесплатной

URA.Ru18:24

В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной

Lenta.ru21:01

Аптечные сети выступили против допуска онлайн-ритейлеров к продажам лекарств

Известия19:21
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Авторы The Order 1886 стали частью Facebook и Oculus

Игромания.ру 16:53
Общество

В Кузбассе возобновляют работу кафе и рестораны

Губернатор региона подписал распоряжение, согласно которому с 25-го июня дано добро на возобновление работы заведений общественного питания.
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Бывший форвард сборной России по хоккею Николай Жердев признался, что у него были проблемы с алкоголем.
Газета.Ru 03:35
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Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

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Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
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Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
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Происшествия

В Кемерове в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека

В результате столкновения скорая помощь опрокинулась. Травмы различной степени тяжести получили водитель скорой, два фельдшера и пациент.
REGNUM 22:54
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Общество

Активисты повесили флаг ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве

РБК вчера в 20:24
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Экономика

Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
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Общество

Украина рассекретила новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

Ведомости 08:10
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Хью Джекман может сыграть Энцо Феррари в новом фильме Майкла Манна

Хью Джекман ведёт переговоры о роли автоконструктора и гонщика Энцо Феррари в новом фильме постановщика Майкла Манна («Схватка», «Соучастник»).
Игромания.ру 08:34
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Происшествия

В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек

На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
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Политика

В США считают незаконным намерение покинуть Договор по открытому небу

Группа американских сенаторов от Демократической партии считает незаконным намерение Белого дома покинуть Договор по открытому небу.
РЕН ТВ 19:19
Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
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Шоу-бизнес

Марина Ким ждет третьего ребенка

Кто станет папой третьего ребенка телезвезды — такой же секрет. Марина Ким: «Официально я не замужем».
StarHit.ru 06:00
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Армия и оружие

Конвой США был атакован местными жителями Камышлы

Новостной фронт 12:40
Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 05:18
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Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон

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Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
REGNUM 22:40
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников вблизи российской базы

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Наука

Почему влияет на обоняние коронавирус

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Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Общество

В четырех районах Алтайского края ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности ввели в Немецком национальном, Кулундинском, Хабарском и Угловском районах, сообщили в правительстве Алтайского края.
Алтапресс 21:06
Технологии

В Китае начались испытания поезда на магнитной подушке

Китайская компания CRRC Qingdao Sifang Co запустила испытания поезда на магнитной подушке, который перемещается по воздуху без контакта с поверхностью земли.
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Технологии

«Клипы» становятся доступными всем пользователям «ВКонтакте»

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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
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Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса

Люди, не верящие в опасность COVID, становятся причиной долгого угасания эпидемии коронавируса.
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