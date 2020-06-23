Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России предложили сделать доставку лекарств бесплатной

В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной, к продажам лекарств предложили допустить не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании.
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с чего всё началось

Скоростная помощь: доставку лекарств предложили сделать бесплатной

Инициативу поддерживают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) — послабления позволят сделать доставку лекарств бесплатной и быстрой. Сейчас она стоит в среднем 300 рублей за заказ.
Известия17:01

Подробнее о событии

«Известия»: в ТПП предложили разрешить онлайн-ретейлерам продажу лекарств

ТАСС21:22

В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной

Lenta.ru21:01

Доставку лекарств в России предложили сделать бесплатной

РЕН ТВ17:38

Онлайн-ретейлеры попросили Минздрав разрешить им торговать лекарствами

News.ru19:20

Доставку лекарств в России хотят сделать бесплатной

URA.Ru18:24

Доставку лекарств могут сделать бесплатной

Телеканал 360°20:26

Аптечные сети выступили против допуска онлайн-ритейлеров к продажам лекарств

Известия19:21
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Овчинников временно сменит Ганчаренко в ЦСКА

Газета Metro 11:25
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На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны

Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
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Общество

53 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за сутки составил 4,3%. Всего в регионе выявлено 1283 случая новой коронавирусной инфекции.
Телепорт 20 июня в 02:38
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Общество

Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что размер МРОТ в России остаётся недостаточным. По её словам, его повышение — стратегическая задача.
News.ru 09:07
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости вчера в 07:40
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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
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Общество

Стало известно, пойдут ли дети в школу с 1 сентября

Главный санитарный врач России Анна Попова ответила на волнующий многих граждан вопрос о том, пойдут ли дети снова в школу с 1 сентября 2020 года, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 20 июня в 07:00
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Футбол

«Краснодар» объяснил перенос матча РПЛ с «Динамо»

Metaratings вчера в 07:36
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Футбол

«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью

Рамблер 02:29
Кино

В США умер режиссер Джоэл Шумахер

В США умер известный режиссер Джоэл Шумахер, сообщает Variety.
МИР 24 16:52
Происшествия

В Ленобласти мужчина выстрелил по надоевшим ему отдыхающим на лодке

REGNUM 02:59
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Политика

Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах

Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо Владимиру Путину с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона, которые состоятся в Единый день голосования 13 сентября.
РБК 17:00
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Общество

Вывозной рейс вылетел из Душанбе в Новосибирск и Екатеринбург

РИА Новости 09:53
Космос

Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости 20 июня в 10:37
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Общество

У экипажа на российском корабле в Южной Корее обнаружили коронавирус

Южнокорейские медики обнаружили коронавирус у 16 человек на борту грузового судна под российским флагом, которое в минувшее воскресенье зашло в порт Пусана.
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Технологии

Google начнет проверять достоверность изображений в разделе «Картинки»

Компания Google сообщила, что начнет проверять достоверность изображений, выдаваемых при поиске в разделе "Картинки".
РИА Новости 18:35
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
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Происшествия

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
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Кино

Алексей Учитель сообщил о завершении съемок фильма о Викторе Цое

Режиссер Алексей Учитель, создавший два документальных фильма, в которых фигурирует Виктор Цой ("Рок" и "Последний герой"), завершает работу над новой картиной под названием "Цой".
ТАСС вчера в 10:28
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Кино

Мультфильм Андрея Хржановского получил приз жюри на фестивале в Анси

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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

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Общество

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
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Харламов и Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
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Космос

Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца

TV BRICS вчера в 06:28
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Покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно

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Космос

NASA собирается увековечить подвиг медиков табличкой на Марсе

Памятную табличку на планету доставит американский марсоход Perseverance, который NASA собирается отправить 20 июля.
Сайт интересных новостей 20 июня в 21:14
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Армия и оружие

В небе над Корейским полуостровом заметили самолёт-разведчик США

News.ru 20 июня в 06:08
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США расторгают торговую сделку с Китаем

Соединенные Штаты расторгают торговую сделку с Китаем на фоне растущей уверенности разведки в происхождении пандемии коронавируса из лаборатории в Ухане.
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На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
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Озвучены новые требования защиты по делу MH17

Как сообщает издание "РИА Новости", новые требования озвучила Сабине тен Дуссхате, являющаяся адвокатом Олега Пулатова, проходящего по делу в качестве обвиняемого.
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