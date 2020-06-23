Экономика
Lenta.ruВ России предложили сделать доставку лекарств бесплатной
В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной, к продажам лекарств предложили допустить не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании.
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с чего всё началось
Инициативу поддерживают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) — послабления позволят сделать доставку лекарств бесплатной и быстрой. Сейчас она стоит в среднем 300 рублей за заказ.Известия17:01
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Футбол
Овчинников временно сменит Ганчаренко в ЦСКА
Газета Metro 11:25
Политика
На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны
Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия 21:08
Общество
53 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 4,3%. Всего в регионе выявлено 1283 случая новой коронавирусной инфекции.
Телепорт 20 июня в 02:38
Общество
Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что размер МРОТ в России остаётся недостаточным. По её словам, его повышение — стратегическая задача.
News.ru 09:07
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости вчера в 07:40
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
Общество
Стало известно, пойдут ли дети в школу с 1 сентября
Главный санитарный врач России Анна Попова ответила на волнующий многих граждан вопрос о том, пойдут ли дети снова в школу с 1 сентября 2020 года, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 20 июня в 07:00
Футбол
«Краснодар» объяснил перенос матча РПЛ с «Динамо»
Metaratings вчера в 07:36
Футбол
«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью
Рамблер 02:29
Кино
В США умер режиссер Джоэл Шумахер
В США умер известный режиссер Джоэл Шумахер, сообщает Variety.
МИР 24 16:52
Политика
Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах
Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо Владимиру Путину с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона, которые состоятся в Единый день голосования 13 сентября.
РБК 17:00
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости 20 июня в 10:37
Общество
У экипажа на российском корабле в Южной Корее обнаружили коронавирус
Южнокорейские медики обнаружили коронавирус у 16 человек на борту грузового судна под российским флагом, которое в минувшее воскресенье зашло в порт Пусана.
РБК 14:17
Технологии
Google начнет проверять достоверность изображений в разделе «Картинки»
Компания Google сообщила, что начнет проверять достоверность изображений, выдаваемых при поиске в разделе "Картинки".
РИА Новости 18:35
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
Происшествия
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Кино
Алексей Учитель сообщил о завершении съемок фильма о Викторе Цое
Режиссер Алексей Учитель, создавший два документальных фильма, в которых фигурирует Виктор Цой ("Рок" и "Последний герой"), завершает работу над новой картиной под названием "Цой".
ТАСС вчера в 10:28
Кино
Мультфильм Андрея Хржановского получил приз жюри на фестивале в Анси
Аргументы и Факты вчера в 11:14
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском 11:53
Космос
Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
TV BRICS вчера в 06:28
Игры
Покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно
Игромания.ру 18:39
Космос
NASA собирается увековечить подвиг медиков табличкой на Марсе
Памятную табличку на планету доставит американский марсоход Perseverance, который NASA собирается отправить 20 июля.
Сайт интересных новостей 20 июня в 21:14
Армия и оружие
В небе над Корейским полуостровом заметили самолёт-разведчик США
News.ru 20 июня в 06:08
Политика
США расторгают торговую сделку с Китаем
Соединенные Штаты расторгают торговую сделку с Китаем на фоне растущей уверенности разведки в происхождении пандемии коронавируса из лаборатории в Ухане.
Газета.Ru 21:41
Происшествия
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru 12:36
Политика
Озвучены новые требования защиты по делу MH17
Как сообщает издание "РИА Новости", новые требования озвучила Сабине тен Дуссхате, являющаяся адвокатом Олега Пулатова, проходящего по делу в качестве обвиняемого.
RuNews24.ru 12:28