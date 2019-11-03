Глава «Российского экологического оператора» (оператора мусорной реформы) Денис Буцаев назвал условия введения в России штрафов за нераздельный сбор мусора.

с чего всё началось

Руководитель «Российского экологического оператора», занимающегося мусорной реформой, заявил, что в России следовало бы ввести штрафы за нераздельный сбор мусора. Правда, при соблюдении определённых условий.

В России предложили штрафовать за нераздельный сбор мусора

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