Общество
FerraВ России предложили штрафовать за нераздельный сбор мусора
Руководитель «Российского экологического оператора», занимающегося мусорной реформой, заявил, что в России следовало бы ввести штрафы за нераздельный сбор мусора. Правда, при соблюдении определённых условий.
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Глава «Российского экологического оператора» (оператора мусорной реформы) Денис Буцаев назвал условия введения в России штрафов за нераздельный сбор мусора.РБК03:00
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